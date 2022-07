Zagrepčanin Krešo riješio problem vlage, plijesni i ustajalog zraka

Autor: Dnevno.hr

Svi smo mi u vlastitom domu ili kod prijatelja vidjeli ružne crne mrlje po uglovima prostorija te zidovima. Prekomjerna vlaga i plijesan su tvrdoglavi problemi; jedna se vrsta vlage javlja uglavnom zimi, a druga tijekom cijele godine. Sanacija vlage i plijesni, koja je nastala uslijed vlage na zidovima u stambenim prostorima, mora se poduzeti promišljeno i profesionalno da bi se riješila dugoročno.

Decentralizirani ventilacijski sustav s rekuperacijom kao rješenje u u kući u Zagrebu

Plijesan u stanu nije samo neugodna za gledanje, već je i štetna za zdravlje. Štoviše, to je znak da nešto nije u redu s vlagom u našoj kući ili stanu. Plijesan i vlaga mogu se pripisati nedovoljnom prozračivanju; ugrađeni visokokvalitetni prozori i dodatna hidroizolacija na nekim dijelovima hermetički su zatvorili sve zidove i time onemogućili protok zraka i kuća jednostavno nije “disala”.

Posljednjih godina trend ugradnje decentraliziranih ventilacijskih sustava , među kojima je Lunos vodeći u Europi po broju instalacija, uvelike se povećao kako u starijim zgradama tako i u novogradnjama.

Mnoga rješenja ne funkcioniraju dugoročno

“Moja obitelj i ja uselili smo u kuću iz 2003. godine te je kuća već bila energetski učinkovita sa ugrađenim visokokvalitetnim prozorima. Dodatno smo tijekom renovacije izolirali neke dijelove kuće hidroizolacoijom prilikom dogradnje terase. Nakon toga, u vrlo kratkom roku, počeli su problemi. Mnogobrojna obitelj i svakodnevne aktivnosti poput pranja suđa, kuhanja, tuširanja pranja i sušenja veša rezultirale su pojavom kondenzata odnosno vlage, a posljedično i plijesni i gljivica u nekim dijelovima kuće. Prozori i cjelokupna izolacija onemogućili su protok zraka i kuća jednostavno nije “disala”.









Uz navedeno, osjećaj “teškog”, ustajalog zraka u kući je bila svakodnevna pojava s obzirom na brojne ukućane koji žive u našem domu. Probleme smo probali riješiti češćim provjetravanjem, čak nekoliko puta dnevno , ali nažalost nije rezultiralo uspjehom jer u tu svrhu bi stalno netko trebao biti doma isvako malo provjetravari sve prostorije, a to je gotovo nemoguće. Gljivice i plijesan su i dalje bile tu. Također, zbog čestog provjetravanja, gubili smo toplinu i povećavali troškove zimi, a u toplijem dijelu godine imalli smo problem ulaska peludi i ostalih nečistoća izvana. “, objašnjava Krešo.

Vlagu i plijesan spriječio je Lunos decentralizirani ventilacijski sustav.

“Kako se problem nije riješio te je plijesan i dalje bila prisutna, zvao sam projektanta kuće u nadi da će on znati kako da riješimo problem. Tada sam saznao da postoji ventilacijski sustav koji radi na osnovi rekuperacije zraka te sam odmah krenuo detaljno istraživati i tako došao do Lunos ventilacijskog sustava. Istraživanjem sam uvidio da se radi o njemačkoj kvaliteti i višegodišnjem iskustvu na tržištima Hrvatske i Slovenije te sam ispunio obrazac na web stranici i u kratkom roku dobio poziv od Lunos tima.” , kaže Krešo.









Decentralizirani sustav ventilacije osigurava dovod svježeg zraka u vaš dom dok se svi prozori i vrata mogu zatvoriti i time uštediti energiju koja bi se gubila izlaskom topline. Sustav radi na način da ventilatori odvode ispušni zrak prema van preko ventilacijskih okna, a svježi zrak ulazi u prostorije kroz zidne ulazne jedinice. Time ćete postići optimalnu razinu vlage u prostorijama, spriječiti stvaranje zidne plijesni, kondenzacije i neugodnih mirisa te poboljšati kvalitetu života sebi i svojoj obitelji. Uz navedeno, sustav sadrži antalergijske filtere te time onemugaćava ulazak alergena u Vaš životni prostor.

Nakon konzultacija sa stručnjacima iz Lunosa, odlučili su se za čak 4 proizvoda; i Vent rekuperator koji je ugrađen u dnevnoj sobi I kuhinji te se njima upravlja pomoću aplikacije na mobitelu i time maksimalno olakšava korištenje, model Silvento u kupaoni koji odvodi potrošeni, ustajali zrak van te model pasivne jedinice u spavaćoj sobi koji kontrolirano upuhuje zrak u prostor.

“ Ugradnja ventilacijskih sustava pokazala se kao pun pogodak. Dokazala se obećana energetska učinkovitost, razina vlage i CO2 se konstantno održava na optimalnoj razini zahvaljujući ugrađenim automatskim sustavima za kontrolu vlage. Od puštanja u rad nemamo problema s vlagom u niti jednom obliku..”, objašnjava Krešo.

“Što se same ugradnje tiče, moram priznati da sam u početku bio pomalo skeptičan, pogotovo jer rješenje zahtijeva bušenje u zid starije kuće, ali su me njihovi stručnjaci brzo razuvjerili. Cjelokupni proces je bio stvarno profesionalan, od zahtjeva do izvedbe. Tako da je 100% odrađeno kako treba.”, ističe Krešo.

Razlika koju trebate doživjeti

Dodaje kako je sada situacija u njegovoj kući potpuno neusporediva s onom prije postavljanja Lunos ventilacijskog sustava. “Kao noć i dan. Razlika je ogromna, teško je opisati, mora se doživjeti. Kuća sada ima svjež zrak od jutra do večeri. Rad ventilacijskog sustava Lunos osjeti se ujutro kada se probudite u spavaćoj sobi okruženi svježim zrakom. Tako je i tijekom dana, zrak u domu je stalno svjež, nikad nema problema s vlagom. Lunos sustav se sam brine o tome 24- satnom ventilacijom . Zahvaljujući njemu nije više potrebno prozračivanje i nema više gubitka topline niti peludi izvana. “, kaže Krešo.

Trajno rješenje

“Važno je osigurati odgovarajuće rješenje prije stvaranja vlage, plijesni. Mnogo puta se kratkoročno otklanjaju posljedice, ali dugoročno ne prolazi. Plijesan se ponovno pojavljuje nakon određenog vremena. Uzrok se mora otkloniti , da zapravo oduzimamo vlazi moć stvaranja plijesni tako što uklanjamo vlažan zrak iz prostorije i unosimo novi, svježi zrak u prostoriju“, objašnjava director Lunosa Domen Gjuras, dodajući da su plijesan i vlaga, ali i prevencija istoga jedan od glavnih razloga odluke o ugradnji sustava Lunos.

Krešo je riješio sve probleme vezane uz plijesan, vlagu i ustajali zrak.