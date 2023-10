Zagrebačkog vozača napao otmičar sina generala Zagorca: ‘Slomiti ću ti noge. Znaš li tko sam ja’

Autor: Dnevno.hr

Prošli tjedan u javnosti je odjeknuo novi slučaj napada na djelatnika hitne pomoći. Policija je vrlo brzo uhitila napadača, a suđenje otkriva kako se radi o javnosti poznatoj osobi po ranijim kriminalnim aktivnostima.

Kako piše Jutarnji list riječ je o Ivanu Icu Matekoviću (50), jednom od otmičara sina generala Vladimira Zagorca.





Kazneno je prijavljen za prisilu prema 43-godišnjem zdravstvenom radniku kao i za prijetnje smrću, a s obzirom da je u međuvremenu rehabilitiran te mu je čista kaznena evidencija iako su u tijeku dva sudska postupka protiv njega, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu je Matekovića pustio da se brani sa slobode uz mjere opreza – ne smije se na 200 metara približiti vozaču Hitne kao niti s njim održavati bilo kakav kontakt.

‘Možda sam ga slučajno udario satom’

“Poričem sve. Nisam prijetio i nisam nikoga udario. Dok sam bio na treningu hrvanja, od neke gospođe sam zaprimio telefonski poziv da mi je supruga nastradala u prometnoj nesreći u Ulici Medveščak.

Dovezao sam se tamo skuterom, vidio sam puno ljudi, kombi koji je udario moju suprugu, bili su tu i djelatnici Hitne pomoći. A supruga me iz vozila Hitne dozivala i zato sam htio ući u Hitnu, ali su me dvojica muškaraca u tome sprječavala pa smo se posvađali i došlo je do vrijeđanja.

Odakle onda oštećenom ozljede? Možda sam ga slučajno u tom komešanju udario satom koji sam nosio na ruci. Pa tamo je bilo šest policajaca koji su vidjeli cijeli događaj i mogu posvjedočiti da ja nikoga nisam udario”, rekao je u svoju obranu Ivan Ico Mateković.

‘Bio je agresivan i nasilan’

Drugačije su o događaju govorili drugi svjedoci.









“Bio je agresivan i nasilan. Htio je nasilno ući u vozilo Hitne pomoći. Liječnica mu je rekla da će s gospođom biti sve u redu i da ne treba tako reagirati pa se i njoj unio licem u nos, a kad mu je vozač Hitne rekao da ne može ući u vozilo, čovjek koji je došao sa skuterom udario ga je šakom u nos”, ispričao je jedan od svjedoka.

Vozaču je prijetio, tvrde svjedoci, ovim riječima.

“Naći ću te, slomiti ti noge. Znaš li ti tko sam ja?”

Napadnuti vozač hitne rekao je na sudu kako je i psihički utučen radi primljenih prijetnji.