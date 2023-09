Zagrebački Srbi žele zavladati ZG podzemljem: ‘Putinu’ i Tonetu tetovirana jeziva rečenica na trbuhu

Autor: Jasenka Kovač /7dnevno

Najnovija uhićenja u hrvatskom narkomiljeu ponovno su otvorila pitanja o stvarnim odnosima u domaćem podzemlju. Naime, riječ je o skupini koju je predvodio Viktor Milaković, 32-godišnjak koji slovi kao jedan od najbrutalnijih nositelja organiziranog kriminala. Uzor su im srpski mafijaši, te se i sami nazivaju ZG-Srbima. Kad padnu, znaju da moraju šutjeti. U zatvor će im biti dostavljeno sve što trebaju, oni samo moraju sve izdržati.

USKOK je sada osumnjičio ukupno 20 ljudi za preprodaju više stotina kilograma droge. No osim uhodanog dilerskog kanala, među optužbama koje se stavljaju na teret Milakoviću i suokrivljenima, sada su i neke nove relacije koje bacaju sasvim novo svjetlo na odnose u hrvatskom podzemlju.

Naime, na popisu ljudi iz Milakovićeve skupine našao se i Mario Gavrić, 39-godišnji zagrebački ugostitelj koji osim hrvatske ima i bosanskohercegovačku putovnicu. On je suvlasnik narodnjačkog kluba Ritz u kojem je prije nekoliko mjeseci ubijen Tomislav Sabljo, te je prije nekoliko dana uhićen nakon što je pokušao pobjeći u šumu. Sabljo je pak slovio kao suradnik Tomislava Sučića, drugog optuženog narkobosa u Hrvatskoj.





Spriječena likvidacija

Protiv Milakovića i njegovih ljudi USKOK je nedavno podigao optužnicu zbog planiranja atentata upravo na Sučića i Sablju. Sučiću su pred stan u zgradu na zagrebačkom Laništu postavili eksploziv, dok je Sabljina likvidacija, planirana prije dvije godine, spriječena.

Ipak, Sabljo je na kraju ubijen upravo u noćnom klubu u suvlasništvu Milakovićeva čovjeka. Je li moguće da je verzija da je Sabljo sasvim slučajno ustrijeljen u kafanskom naguravanju jedina službena verzija koju je postavila domaća policija? Nije li previše slučajnosti u činjenici da je Sabljo skončao na podu Gavrićeva lokala baš u trenutku kada je Milakovićev utjecaj u podzemlju nakon lanjskog uhićenja počeo slabjeti? Je li slučajno da je pištolj Gavrićevu redaru dodao policajac čiji je otac Branko Mraković bio blizak s ubijenim Vinkom Žuljevićem Klicom? I Klica je svojedobno, još krajem 1990-tih, slovio kao jedna od najjačih figura u hrvatskom podzemlju. Mraković je pak poginuo u Češkoj dok je s jednim pomagačem navodno pokušavao inscenirati eksploziju u jednoj kući s ciljem prevare osiguranja. Tko su zapravo Klicini nasljednici?

Ovakav niz likova koji su se sada odjednom našli uvezani u priču, nakon otvaranja novih optužbi protiv Milakovića i njegovih ljudi, postavlja pitanje o stvarnim odnosima na hrvatskoj krim-sceni. U fokusu ostaje ubojstvo Tomislava Sablje kao krvavi događaj koji bi na kraju mogao rasvijetliti puno više toga. Je li ono doista bilo slučajno?

Zasad USKOK vjeruje da je Milakovićeva ekipa planirala prije nekoliko godina ubiti Sablju, no spriječeni su u tome. Uspjeli su, doduše, postaviti eksplozivnu napravu pred stan Sabljina prvog suradnika Tomislava Sučića. U eksploziji je lakše ozlijeđena Sučićeva partnerica, te je prouzročena golema šteta u zgradi na Laništu.

Milakovićeva ekipa ta je ubojstva planirala zato što je željela zavladati Zagrebom. Naveo je to USKOK u optužnici rekonstruiravši detaljno odnose među rivalima. Prema onome što je utvrdio USKOK, vođe zločinačke skupine bili su Viktor Milaković, kojeg su suradnici zvali Putin, Darko Jandrić zvani Robin Hood, Leo Zdenjak zvani Kanada i Tone, svi dosad višestruko osuđivani. Njihove naredbe izvršavali su Jan Andabaka, Damir Medarić zvani Dado, Borna Bednjanec zvani Crni i Ivan Krstanović.

Milaković i Zdenjak na trbuhu imaju tetovirano “Ideš u Kanadu”. U slengu podzemlja izraz “ideš u Kanadu” predstavljao je prijetnju ubojstvom, a izraz “otišao je za Kanadu” značio je da je dotični likvidiran. Smatra se da izraz potječe od zemunskog klana iz Srbije, odgovornog za otmice, iznude i ubojstva. Između ostaloga bili su umiješani i u likvidaciju srbijanskog premijera Zorana Đinđića.









Nema predaje

Srbijanski mafijaši bili su uzor ZG-Srbima.

“Svi naši neprijatelji će plakati”, “Brate moj, krivima su oni stali na put”, “Želja mi je još Alen i Knežija, završetak sada kao finalni udarci”, “Al neka, platili su i platit će cela Knežija, ako treba od Nikice pa nadalje”. To je samo dio poruka koje su osumnjičenici među sobom razmjenjivali. Istražitelji su ih pronašli dešifriravši ih na kriptiranim mobitelima s aplikacijama Anom i Sky ECC.

Osim toga, istražitelji su došli i do iskaza svjedoka koji je za Milakovića, Jandrića i Zdenjaka tvrdio da su to “tri glave” koje odlučuju o svemu, da su oni prava organizacija i da rade kokain na veliko, da će očistiti Zagreb od knežijske ekipe u cijelosti s lica zemlje zajedno s Nikicom Jelavićem i da će ih Viktor Milaković likvidirati.









Kad se spominje Nikica Jelavić, valja podsjetiti da je riječ o čovjeku koji je bio optužen kao vođa kriminalne grupe s Knežije. U maratonskom tzv. remetinečkom procesu, sudskom postupku protiv optuženih pripadnika zločinačke organizacije koji je vođen u sudnici zagrebačkog zatvora u Remetincu, tužiteljstvo Jelaviću nije dokazalo krivnju.

Godinama poslije ovaj čovjek bit će pravomoćno oslobođen svih teških optužbi te će od države potraživati golem novac za dane provedene u istražnom zatvoru. Činjenica da je Milaković ekipu s Knežije želio istisnuti, a da je Sabljo skončao u noćnom klubu njegova suokrivljenika uz ovo svjedočenje dobiva zanimljiv kontekst.

Osim toga, nakon najnovijih uhićenja u sklopu proširenja istrage protiv Milakovićeve bande, u oči upada i ime Dejana Novaka. Naime, taj je čovjek sada osumnjičen kao jedna od figura u Milakovićevu lancu, dok je prije nekoliko godina bio percipiran kao suradnik Sablje i Sučića.

Teške optužbe

Vuletić, koji je svojedobno bio optužen i s Nikicom Jelavićem, sada je također pod novom teškom optužbom. Istražitelji tvrde da je osobno pratio Igora Kodžomana, bivšeg predsjednika Uprave Dinama, čije je premlaćivanje, iz nejasnog motiva, planirao sa Sabljom.

USKOK sumnja da su Sabljo i Sučić u krijumčarskom lancu otkrivenom u akciji Tebra nezakonito zaradili po 42 milijuna kuna na švercu droge.

Po tome su, čini se, doista i bili rivali Milakovićevoj grupi. USKOK je sada otvorio istragu u kojoj provjerava kako su Milaković i Jandrić te njihovi suradnici osumnjičeni za krijumčarenje i preprodaju najmanje 761,5 kilograma marihuane, 15 kilograma amfetamina, 9,1 kilogram kokaina i 3000 tableta droge MDMA, na čemu su zaradili oko 593 tisuće eura. Istraga je proširena nakon što je razbijena dodatna šifrirana komunikacija pripadnika ove zločinačke grupe.

Istražitelji su uvjereni da su uspjeli rekonstruirati komunikaciju Milakovića i Jandrića iz koje se vidi kako su godinama nabavljali drogu, komu su je i po kojoj cijeni preprodavali te tko je još sve surađivao s njima.

Pronađene su, među ostalima, i poruke od 4. veljače 2020. u kojima osoba s PIN-om “S6NM9N” javlja Milakoviću i Jandriću koji koriste nadimke Putin i Robin da je prijevoz droge za Sloveniju organiziran.

“Našao sam prevoz za Sloveniju direkt, malo skuplji, malo uključuje moje ljude. Ali sam rešio”, piše ta osoba i nastavlja: “Ako vama odgovara, meni treba 35.000 e u Istanbulu ove nedjelje. Toliko mi hvali. Roba stiže u roku 7 dana…” Zatim im objašnjava mogućnosti podjele zarade, te u nastavku dogovaraju sastanak na kojem “Putin” obavezno mora biti prisutan.

Precizni dogovori

Uslijedili su, tvrde istražitelji, dogovori Milakovića i Jandrića: “30 kom je sasvim ok ako on prodaje 200 kilograma nama.” Iz toga se zaključuje kako je cijena kilograma kokaina iznosila oko 30 tisuća eura. Zabilježena je i komunikacija u kojoj ona doseže 40 tisuća eura po kilogramu, no toliko je stajala ako je prodavana u manjim količinama.

U jednom od razgovora Putina i Robina s drugim osobama iz veljače 2020. dogovara se isporuka droge za Sloveniju, spominje se i Istanbul, plaćanje 150.000 eura unaprijed nakon čega Milaković poziva trgovca nadimka Crni da svrati u Zagreb, da će biti ugošćen i da se dogovore o svemu.

Doznajemo da je svojevrsni centar za drogu koju je nabavljala Milakovićeva grupa bio u kući u Sunekovoj ulici na kućnom broju 135. Ondje je droga vagana i prepakiravana, a zatim prosljeđivana u garažu na zagrebačkim Ravnicama, gdje je bilo još jedno skladište. Odande su je tekliči preuzimali i odnosili krajnjim naručiteljima. Jedan od naručitelja bio je i vlasnik noćnog kluba Ritz.