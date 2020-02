Zagrebački piroman koji je zapalio 22 auta: Ovisnik o drogi i ‘crna ovca’ ugledne obitelji

Autor: Dnevno

Nije dugo trebalo da se užare policijski telefoni nakon što su objavljene fotografije nepoznatog piromana koji je u studenome prošle godine na četiri lokacije u Zagrebu zapalio 11 auta koristeći kocke za potpalu.

Sumnja je bačena na 27-godišnjeg sina ugledne zagrebačke stomatologinje, kojeg su kriminalisti uspjeli povezati s još jednim požarom iz studenoga 2018., kada je na parkiralištu na Maksimiru u jednoj noći izgorjelo također 11 auta u dva reda. Ukupna šteta je milijunska. Motiv? Nepoznat. Čini se zapravo da pravog razloga piromanskog čina nema jer počinitelj nije poznavao niti jednog od vlasnika vozila, piše Jutarnji.

– Policija je već u srijedu ujutro bila pred njegovom kućom. On im je odbijao otvoriti vrata pa su čekali njegovu mamu da se vrati s posla i otvori im. Uhitili su ga i odveli. Nažalost, on je crna ovca u obitelji. Osim problema sa psihom, ozbiljno petlja i s drogom. U kući je ostao samo s mamom, a otac i brat su pobjegli svojim putevima jer im je bilo neizdrživo – ispričao je za Jutarnji list susjed uhićenog mladića.

Piromanov otac ne može sakriti zgražanje nad činjenicom da mu je sin ponovno priveden.

Napao majku

– Bivša mi je u srijedu navečer poslala poruku da je u kući premetačina i da je sin osumnjičen za neki palež auta. Sjećam se da sam prošle godine gledao tu seriju požara na televiziji i zgražao se, no ni na kraj pameti mi nije bilo da je sumnjivac u obitelji. Nažalost, sin je krenuo stranputicom i odbija pomoć. Ovisnik je o drogi, liječio se u bolnici, pokušavali smo ga poslati u komunu, ali za to ne želi ni čuti. Nedavno je na Općinskom sudu u Zagrebu osuđen na rad za opće dobro zbog nekih provala u aute, a prije dvije godine u Šibeniku je krao u nekom kampu i za to suđenje čeka – rekao je otac osumnjičenog Jutarnjem.

Dan nakon serijskih požara, 15. studenoga 2019. godine, iskalio se na vlastitoj majci vrijeđajući je pogrdnim riječima i lupao po prozoru njezina stana u prizemlju kuće. Zbog psihičkog nasilja nad majkom bio je uhićen, a prekršajni sudac mu je izrekao 3300 kuna kazne.

Dvije godine prije toga, u jednom od svojih iskaza na sudu, mladić je rekao da ima psihičkih problema te mu se zna dogoditi da cijeli dan prespava.

– Nemam zdravstvenih problema. Stao sam svojedobno na čavao, ali nisam otišao na Hitnu jer se bojim bolničara. Strah me da mi se ne naudi. Osjećam da mi treba pomoć, ali ne mogu objasniti kakva točno – pravdao se krajem 2017. u sudnici, gdje je završio zbog prijave za obiteljsko nasilje nakon što je mamu vrijeđao te gađao jastukom i pepeljarom. Majka je tada pojasnila da ju je strah sina, iako ju nije pogodio.

Vještačenje

– Nije to prva neugodna situacija. Dešavalo se i prije. Želio je novi auto kako bi vozio Uber. No, nemam povjerenja u njega jer je već dva auta uništio. Prvo sam mislila da manipulira svojim zdravstvenim stanjem jer je govorio da ga prate bolničari, a znao je reći i da mu je netko ubrizgao injekciju prilikom vađenja krvi pa da je dobio HIV. Ne želi ići u bolnicu jer ne vjeruje liječnicima. Ne znam jel’ ima paranoju. Bio je na Hitnoj u Vinogradskoj tvrdeći da ga bole mišići, da bi na kraju izašao iz bolnice na vlastiti zahtjev bez dijagnoze – prisjetila se njegova mama.

Angažirana vještakinja je tom prilikom utvrdila da je u vrijeme gađanja mame pepeljarom imao akutni psihotični poremećaj i da je bio neubrojiv. Vještak je u konačnici zaključio da mladić “izravno ugrožava svoj život, zdravlje i sigurnost, kao i živote drugih osoba” pa je na kraju oslobođen optužbe jer “neubrojiva osoba nije kriva i ne može joj se izreći pravna sankcija”.

U slučaju serijskog paljenja automobila, zbog čega je kazneno prijavljen za dovođenje u opasnost, tek se treba utvrditi vještačenjem je li mladić bio neubrojiv. Ako se otkrije da nije, bit će mu dosuđeno šest mjeseci psihijatrijskog liječenja koje će se produžavati sve dok za to bude potrebe, piše Jutarnji list.