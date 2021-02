ZAGREBAČKI DEČKO KOJEM SU SUGRAĐANI NA PRVOM MJESTU: Tomislav Stojak otkrio nam je što će prvo napraviti kada popuste epidemiološke mjere!!

Autor: Ines Brežnjak

Svakog petka na portalu Dnevno.hr donosimo zanimljive priče o drugoj strani naših političara.

Pokušala sam se sjetiti kada sam upoznala Tomislava Stojaka, mojeg sugovornika u ovotjednoj Drugoj strani. Koliko god da sam napinjala moždane vijuge, nikako da se sjetim kada je to bilo. No, sigurna sam da je povod našeg razgovora bila zagrebačka politika. Jer tko će je bolje znati od čovjeka koji je dane, pa i godine nije krivo reći, utrošio na razgovore sa svojom sugrađanima, trudeći se saslušati sve njihove problem te iste i riješiti.

Tomislav je tipičan zagrebački dečko. S njime kada pričate, između redaka se može iščitati ‘Zagreb, Zagreb i samo Zagreb’, grad kojeg on neizmjerno voli. Rođen je u Utrinama, dio života proveo je u Prečkom, a sada sa suprugom Renatom, sinom Lovrom i Nerom živi u Rudešu.

Tomislav Stojak rođen je 1970. godine. Završio je fakultet političkih znanosti, diplomirani je politolog, a u Gradskoj skupštini Grada Zagreba obnaša drugi mandat. Njegovu vezu s građanima grada Zagreba i želju da im pomogne u rješavanju problema možda najbolje opisuje podatak da je Stojak čim je 2013. godine ušao u Skupštinu, otvorio vrata iste građanima na način da ih je primao na razgovore, a sve kako bi doznao njihove probleme te se s istima upoznao. Tomislav je tu praksu nastavio i kasnije, projektom “Zagrebački razgovori”. Obilazio je kvartove, s ljudima se družio po kavama, a oni bi mu pričali o svojim problemima i potrebama.









“Naknadu koju sam primao kao zastupnik trošio sam na kave s građanima”, priča mi Tomislav. Takvih je kava popio jako puno. Iako “Zagrebačke razgovore” sada nije moguće sprovesti, Stojak je nastavio osluškivati probleme svojih građana. Dostupan je preko društvenih mreža, a njegovi Rudešani s njim su u svakodnevnom kontaktu što se tiče kvartovskih problema.

A imali su ih Rudešani puno, zbog kanalizacije koja je u kvartu toliko loše napravljena, da bi im kuće i podrumi redovito poplavili kada bi nadošla neka malo jača kiša. Zbog toga su i zajedničkim snagama pisali amandmane kada se na dnevnom redu skupštine našao gradski proračun.

“Rekao sam im da oni najbolje znaju bit i srž problema”, pojašnjava mi Tomislav kako je sa svojim susjedima pisao amandmane. Okupili su se, u mjesnom odboru na papir sasuli sve što ih tišti, a Stojak je te amandmane dao na skupštinu.









Jedan je od zastupnika koji glasno i jasno artikulira kritike na račun aktualnog gradonačelnika Milana Bandića, a nije rijetko da mu ponekad postavi i dosta nezgodna pitanja.

Za njega je Dinamo emocija

Oni koji poznaju Tomicu, kako ga mnogi od milja zovu, znaju da je vječno u nekom ‘muvingu’.

“Jel’ imaš ti uopće vremena za sebe, osim što obavezno ujutro i navečer šećeš Neru?”, pitam ga.









Smije se, kaže da ima. Vraćamo se na temu Nere, njegovog psa čije simpatične fotografije često objavljuje na društvenim mrežama.

“Neru obavezno šećem ujutro i navečer i to je jedna od najdivnijih stvari u danu. To me opušta i neizmjerno veseli“, priznaje mi. Nera inače ima 12 godina i sve što se o njoj može i treba reći jest da je predivna. Blagog i divnog karaktera ona je dio Tomislavove obitelji, a bez nje im je život nezamisliv.

Osim Nere, Tomislav ima još jednu veliku ljubav, a to je Dinamo.

“Dinamo…Dinamo je za mene čista emocija”, strastveno mi o svojem voljenom klubu priča Tomislav.

“S Dinamom sam se rodio i s tim klubom ću i umrijeti. To je moj život“, kaže mi, pa nadodaje da mu strašno fale utakmice, koje zbog pandemije koronavirusa trenutno ne može posjećivati.

“Nedostaju mi i domaće i gostujuće utakmice. Kad završi ova korona, prva stvar koju ću napraviti jest otići na Maksimir i dva sata prije tekme samo sjediti na stadionu”, govori mi mrtav ozbiljan.

Stojak utakmice ne propušta, a koliko njegova ljubav ide daleko dovoljno govori činjenica da bi i zadnjih stotinu kuna iz novčanika izvadio i dao kada je u pitanju Dinamova tekma.

Slobodno vrijeme Tomislav voli provoditi u šetnjama s obitelji. Često šeću Jarunom, koji im je u blizini, a vrijeme voli provoditi i u društvu dragih mu ljudi i prijatelja.

“Volim biti u društvu, volim razgovarati s ljudima”, kaže mi. Ako može, Tomislav je spreman uvijek pomoći. To, veli mi, jako voli.

“Nadam se da ljudi prepoznaju moju iskrenost u tom pomaganju”, nadodaje.

Veliki je ljubitelj stripova i ima lijepu zbirku istih.

“Nisam kolekcionar, ali imam ih dosta”, kaže mi.

Ljubitelj je hrvatskog stripa, a od dražih ističe Andriju Maurovića te Zagrebačku školu stripa.

U slobodno vrijeme puno čita, a trenutno štivo u kojem uživa je knjiga o Baracku Obami.

“Svako bi tu knjigu trebao pročitati”, veli mi usput.

“Okej, znam da voliš Zagreb, ali voliš i Zadar…”, kažem mu.

“Što sam stariji, to više volim more i sve se više vidim i dolje, uz naravno Zagreb”, priznaje mi. Zadar je rodni grad njegove supruge, gdje često odlaze u posjet obitelji kada uhvate vremena.

“Jako volimo i Istru, često odlazimo i tamo”, kaže mi pa dodaje da ih Istra naprosto oduševljava.

“Dobro, sad smo prošli sve to, a nismo najvažniji stvar. Što tvoja supruga veli na tvoj politički angažman?”, pitam ga.

“U braku s osobom s kojom dijeliš sve, treba prihvatiti i taj dio”, kaže mi.

“Teško je reći da se naviknula, ali je svjesna što iziskuje politički život. Razumije me i podržava me na mojem putu, kao što i ja nju podržavam u njezinom poslu”, kaže mi, a podršku ima i od sina Lovre, studenta druge godine marketinga.

Briga za svijet oko sebe, za svoj grad i svoje sugrađane jedna je od najvećih Tomislavovih vrlina. On je nevjerojatno pozitivna osoba, pristupačan ljudima, te onaj tip političara kojem možete vjerovati jer iza njega stoji iskrena i čista emocija.

Zagreb, zapravo, ima sreću što ima takvu osobu koja se spremna boriti za grad i boljitak istog – osobu bez fige u džepu i bez krivih namjera…