Zagrebački branitelji ‘najgorem ministru svih vremena’: ‘Zašto mrziš Domovinski rat i hrvatske branitelje?

Udruga zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara u otvorenom pismu javnosti, koje potpisuje predsjednica Zorica Gregurić, dotaknula se Miranda Mrsića i njegov odnos prema Domovinskom ratu i braniteljima općenito.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Hrvatska je postala zemlja paradoksa, ne voljom onih iz kojih vlast proizilazi dakle ne voljom naroda nego povlaštenih kasta koje imaju povlašteni odnos medija, politike i organizacija koje se niti danas nisu pomirile s postojanjem samostalne suverene države Hrvatske. Njima je najveći trn u oku Domovinski rat i hrvatski ratnik kojeg neumorno blate te pokušavaju u narodu izazvati odbojnost prema temeljima Naše Lijepe, ne shvaćajući kako je upravo taj narod iznjedrio one koji su osigurali tisućljetni san – slobodnu i samostalnu Hrvatsku državu. Jedan od takvih je upravo Mirando Mrsić, najneuspješniji i najgori ministar svih vremena u Hrvatskoj koji se upirao rastočiti mirovinski sustav, ugraditi u njega mirovine četnicima te koji je poduzeo sve kako bi pravno neutemeljena tužba srpskih terorista prošla na Međunarodnom sudu u Ženevi. Samo zahvaljujući ministrici Nadi Šikić koja ga je naslijedila nakon smjene vlasti, a kojoj nije ostavio niti jednu zabilješku o sporu koji su na kraju krajeva platili hrvatski porezni obveznici, spriječena je katastrofa i bankrot hrvatskog državnog proračuna iz kojeg bi se naplatilo 35 milijardi kuna. Mirando očito nikad nije prebolio svoj neuspjeh i hrvatski uspjeh za koji možemo zahvaliti isključivo ministrici Nadi Šikić.

Kako Mirandu smetaju isključivo braniteljske mirovine moramo se zapitati zašto toliko mrzi Domovinski rat i hrvatskog ratnika? Ta Miradno nikad ne bi bio ministar da nije upravo Domovinskog rata i hrvatskih branitelja koji su mu to omogućili. Mirando je kao najgori i najnesposobniji ministar u povijesti Hrvatske mnogo toga učinio na štetu hrvatskih branitelja izražavajući tako svoju netrpeljivost prema onima koji su obranili Hrvatsku od srbočetničke agresije. Sjetimo se neuspješnog razdvajanja mirovina, kojima je samo unio nesigurnost u pravni sustav, oduzimanja 10% od mirovine isključivo hrvatskim braniteljima, prezentiranjem statističkih podataka na službenim stranicama HZMO- a tako da u prvi plan stavlja isključivo tri skupine korisnika mirovina po posebnim propisima – pogađate radi se o hrvatskim braniteljima, pripadnicima HVO i djelatnim vojnim osobama. Treba li reći kako je 17 skupina korisnika po posebnim propisima, ali oni nisu meta Mirandu Mrsiću nego isključivo hrvatski branitelji. Nije li to očita diskriminacija? Koristiti tada poziciju kako bi se obračunao s onima koji su svoje zdravlje i živote ugradili u temelje države, nije samo diskriminacija nego i dno dna jednog sustava kojeg je dio bio i aktivno sudjelovao i Mirando Mrsić.

Na stranu to što je bio najgori i najnesposobniji ministar, no nećemo prijeći preko činjenice kako su ovo opetovani napadi na hrvatske branitelje u kojima Mrsić svjesno i namjerno iznosi neistine, obmanjuje i uznemirava javnost s lažnim informacijama te potiče javnost na mržnju spram jedne skupine hrvatskog društva. Podsjeća me njegovo djelovanje na nacional-socijalistu Adolfa koji je također označio jednu skupinu kao isključivog krivca za sve. Upravo to kontinuirano čini Mrsić označavajući hrvatske branitelje kao glavne krivce zbog kojih će se ni manje ni više urušiti mirovinski sustav. Znamo što je Hitler napravio nakon označavanja krivaca – je li to i namjera Mrsiću obzirom kako opetovano javno napada hrvatske branitelje ne bi li na njih nahuškao javnost. Pri tom ovaj neuspješni bivši SDP-ov ministar namjerno izostavlja stvarnu statistiku, a ona je vrlo jednostavna – od 1.240.948 korisnika mirovinskih primanja, hrvatskih branitelja zajedno s obiteljima poginulih je 71.176!! (službeni statistički podaci HZMO za travanj 2019.) Miranda ne brinu danas u 2019. borci NOR-a iz 1945., ne brinu ga pripadnici srbočetničkih, crnogorskih i JNA postrojbi kojima Hrvatska osigurava mirovine, oni Mirandu nisu prijetnja urušavanju mirovinskog sustava, ali hrvatski branitelji jesu. Statistički podatci su neumoljivi, stvarnost još više, danas umire dnevno 12 hrvatskih branitelja. Za koga Mrsić radi dugoročne statistike kada je pitanje koliko nas će uopće biti među živima. U čiju korist se razbacuje podacima o budućem broju mirovina i iznosu od 25 milijardi kuna. Je li izračunao koliko nas opterećuju mirovine koje isplaćujemo borcima NOR-a, četnicima i JNA pripadnicima? Čisto informativno… dugoročno.

Za ovo što sada radi, Mrsić mora snositi sankcije. Pamtimo mi njegov suludi sustav kojim je hrvatske branitelje razdvajanjem mirovina stavio u diskriminirajući položaj da nisu mogli podići niti kredit za stan ili kuću. Pamtimo mi kako je obmanjivao javnost kada je objavljen podatak o dugu od 10,6 milijuna kuna koje je tvrtka njegove supruge dugovala HZZO-u i to u vrijeme njegova „ministrovanja“. Tada ga nije bilo briga što se oštećuje tako osjetljiv sustav zdravstvenog osiguranja, a zaboravio je i kako je upravo nas porezne obveznike oštetio za 2,5 milijuna zateznih kamata na spomenuti dug. Ima li Mrsić srama ili je njegova mržnja prema braniteljima jača od svega što odlikuje poštenog, istinoljubivog i odgovornog čovjeka i političara?

Ova hajka koju je protiv hrvatskih branitelja i Domovinskog rata poveo najnesposobniji bivši SDP-ov ministar Mrsić definitivno neće proći bez posljedica. Koristiti poziciju i medije kako bi plasirao laži te u javnosti poticao netrpeljivost i mržnju spram hrvatskih branitelja djelovanje je, koje je za svaku osudu i sankciju. Pozivamo nadležne institucije da djeluju sukladno zakonu i sankcioniraju protupravno djelovanje Miranda Mrsića. Ukoliko to ne učine mi hrvatski branitelji zaštiti ćemo naše majke, udovice, hrvatske ratne invalide i suborce. Laž izrečena tisuću puta i tisuću prvi je ništa drugo doli laž. Narod ne možete lagati, a osobito kada si najgori ministar u povijesti Hrvatske poput Miranda Mrsića!”

Zorica Gregurić, predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara