ZAGREB SE ŽESTOKO CRVENI! Stigla je nova karta ECDC-a, cijela Hrvatska u jarkoj boji

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavio je nove podatke.

Nema promjene za Hrvatsku na novoj karti ECDC-a koja je danas objavljena.

Točnije, Zagreb je i dalje tamnocrven, a ostale županije su crvene. Svi dijelovi Hrvatske još su u crvenom osim Zagreba, koji je protekla dva tjedna tamnocrven.

Podsjećamo, preko ljeta se jadranska obala dičila narančastoj bojom, no vidjeli smo da to nije spriječilo turiste da dođu i podare nam rekordnu turističku sezonu. Vidjet ćemo kakav će nam biti zagrebački Advent ako metropola ostane tamnocrvena.

