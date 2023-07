U petak u 21:11, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske evidentirali su jedan vrlo slab potres kod Markuševca. Prema podacima, magnituda tog potresa iznosila je 2,1, a intenzitet u epicentru bio je ocijenjen kao II-III stupanj prema EMS ljestvici.

Ovom potresnom aktivnošću prethodio je još jedan potres koji se dogodio u 19:54 također kod Markuševca. Magnituda tog potresa iznosila je 2,0, a intenzitet u epicentru ocijenjen je kao II-III stupanj prema EMS ljestvici.

Iako su ovi potresi bili vrlo slabi i nisu prouzrokovali nikakvu značajniju materijalnu štetu ili ozljede, seizmolozi nastavljaju pratiti situaciju i analizirati seizmičku aktivnost u tom području.

#Earthquake (#potres) possibly felt 25 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/J7q5j1Uym2

— EMSC (@LastQuake) July 7, 2023