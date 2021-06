ZAGREB PLIVA U NOVCU! PRAVO STANJE BLAGAJNE! Bandićeva pročelnica otkriva: ‘Neka samo malo štedi i za koji mjesec imate 100 milijuna kuna rezervi’!

Autor: N.K

Pročelnica za gospodarsko u Zagrebu, Mirka Jozić najavila je svoj odlazak ususret novoj administraciji Tomislava Tomaševića.

Poručila je za RTL televiziju kako stanje u gradu nije tako alarmantno kako se govori.

Tomšaević je danas rekao kako je je situacija loša zbog tri godine neodgovornog upravljanja gradom.

Vrlo brzo može na računu imati sto milijuna kuna rezerve

“Ja se s tim, naravno, apsolutno ne slažem. Financijska situacija u jednom gradu vam ovisi o kvaliteti usluge koju želite pružiti, o visini cijene tih usluga i o visini prihoda. On može tu situaciju popraviti za par mjeseci, ako će podići cijene ili pružati nižu kvalitetu usluge nego što smo mi dosad radili, onda može vrlo brzo na računu imati sto milijuna kuna rezerve, ako je to to što se želi postići”, rekla je Jozić.

Da Zagreb zapravo ima puno novaca, rekao je i predsjednik Zoran Milanović. Rekao je kako je Zagreb prije dvije godine imao više novaca od Ljubljane te da je riječ o velikom potencijalu s kojim treba bolje raspolagati.

Na pitanje hoće li savjetovati Tomaševića, rekla je da bude, ukoliko on to zatraži.

ZET karte

Kada je riječ o kartama od četiri kune, Jozić kaže kako je to naprosto cijena koja motivira ljude da se voze javnim prijevozom i poručuje da bi na tome trebala ustrajati i buduća gradska uprava.