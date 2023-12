Zagreb bi uskoro mogao biti zatrpan smećem: Spominje se napuljski scenarij

Autor: I.G.

Zamjenik gradonačelnika Zagreba, Luka Korlaet, iznio je svoje komentare na aktualnu situaciju vezanu uz problem smeća na Jakuševcu, istaknuvši ozbiljnost trenutne situacije te najavu o mogućem zatrpavanju grada smećem. Zamjenik gradonačelnika Zagreba, Luka Korlaet, iznio je svoje komentare na aktualnu situaciju vezanu uz problem smeća na Jakuševcu, istaknuvši ozbiljnost trenutne situacije te najavu o mogućem zatrpavanju grada smećem.

“Žao mi je što je došlo do ovoga, ali sustav gospodarenja otpadom je izrazito loš. Inertan je, to je naprosto deponiranje, slažemo hrpu bez pravila. Takav sustav je napušten u Europskoj uniji, mi smo ga naslijediti. To brdo je tamo od 1965.”, započeo je Korlaet pa se osvrnuo na eventualno zatrpavanje grada smećem zbog otežanog odvoza, koje je danas i službeno najavio Zagrebački holding.

“Zbog sigurnosnih protokola jest otežan, kamioni idu jedan po jedan. I dok ne prođe sanacija, a čekamo nalaz inspekcije i vještaka, vidjet ćemo što dalje. Do tada, malo će sve biti usporeno, uz poštovanje sigurnosnih protokola. Nažalost, to znači nešto više smeća, ali dat ćemo sve od sebe da se ne dogodi napuljski scenarij”, rekao je.

‘Žao mi je što se to događa’

Sindikati se pitaju zašto radnici uopće idu na Jakuševac. Rukovoditelji Čistoće pak prijete sindikalistima koji istupaju u javnost…

“Žao mi je što se to događa. Atmosfera je iznimno zapaljiva. No odbacujem da se iz Čistoće rade slični pritisci. Davor Vić je izrazito stručna i moralna osoba, stojim iza svakog njegovog poteza, potpuno ga podržavamo”, napomenuo je zamjenik gradonačelnika Zagreba za N1 i dodao da nikome u Čistoći nije lako.

Korlaet je rekao da se gradske vlasti trude ublažiti pritisak i učiniti atmosferu pozitivnijom. Također, kazao je da će istražiti sve optužbe o navodnim prijetnjama sindikalistima. No ono što ne treba provjeravati jest da su radnici u opasnosti. Posebno jer je novi odron moguć.

“Ne može se isključiti novi odron, ali odlaganje otpada je na dijelu koji je potpuno siguran i ništa se radnicima ne može dogoditi.” Objasnio je zašto se uz službene inspekcije i istragu Grad odlučio angažirati treću osobu, neovisnog stručnjaka: “Želimo biti što sigurniji i dobiti što detaljniju informaciju. Cilj nam je imati uvid u apsolutno sve.”









Obećao je i da će radnik koji je ostao bez ruke dobiti sve odštete prema zakonu, kao i svaku pomoć, a naglasio je i da ima pravo na tužbu. Spomenuo je i da onečišćenje zraka nije opasno po zdravlje.

Holding potvrdio da usporava odvoz

Zagrebački holding je u petak objavio kako će usporiti odvoz otpada. Navode kako je to posljedica odrona na smetlištu Jakuševec. Zbog toga je, kako kažu u kratkom priopćenju, otežan pristup smetlištu. To će kao posljedicu imati usporavanje odvoza smeća u glavnom gradu.

“Dana 4. prosinca 2023. dogodio se odron na odlagalištu Jakuševec-Prudinec. Istražne radnje kojima će se utvrditi kako je do odrona došlo još su uvijek u tijeku. S obzirom na to da je sigurnost radnika i građana na prvom mjestu, uspostavljen je sigurnosni protokol za odlaganje otpada na odlagalište.

Zbog uvedenog sigurnosnog protokola, odlaganje otpada na Jakuševec do daljnjeg će biti usporeno i otežano. To će za posljedicu imati i usporavanje odvoza otpada u gradu. Građane molimo za strpljenje i razumijevanje”, objavio je Holding.