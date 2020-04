ZAGREB BI MOGAO POGODITI PUNO JAČI POTRES: ‘On će nekada sigurno biti, ali ne znamo kada!’

Autor: Dnevno

Prije mjesec dana, Zagreb je pogodio strašan potres kakav se ne pamti u posljednjih 140 godina. Mjesec dana nakon potresa, gostujući u RTL-u Danas, o svemu je govorio seizmolog Krešimir Kuk.

“Zagreb je od te nedjelje do danas pogodilo više od 1000 potresa, ali većina njih bila je slaba i zabilježili su ih samo naši instrumenti koji su vrlo osjetljivi. Imali smo oko 150 potresa koje je osjetila i većina građana”, kazao je Kuk, napomenuvši da to što su ostali potresi bili slabiji ne znači da se ipak nisu osjetili u epicentralnom području što, izaziva strah stanovništva koje tamo živi, pogotovo onih kojima još nije provedena inspekcija u kućama.

Istaknuo je i da su sve službe dobro funkcionirale u slučaju prošlog potresa, a “cijeli tijek odvijanja seizmičke aktivnosti nakon njega je normalan i uobičajen. Niz potresa je normalna pojava i dosta dobro prati i teorijske modele te je doista riječ o uobičajenoj pojavi”.

No, valja imati na umu da je ”u Zagrebu moguć jači potres od ovoga koji je bio i to dosta jači”, podsjetio je Kuk: “Maksimalna izračunata magnituda potresa za Zagreb iznosi 6,4 prema Richteru i to je gotovo 32 puta jači potres od ovoga koji je bio“.

Međutim, valja paziti pri interpretaciji toga pa naglašava: ”Potres nije moguće predvidjeti. On će nekada sigurno biti, ali ne znamo kada”.