Zadranka oduševila oglasom: ‘Poklanja se višak hrane, prednost imaju obitelji s djecom’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jedna je Zadranka u FB grupi Zlatni zadarski oglasnik objavila zanimljiv i velikodušan oglas te izazvala gomilu reakcija.

“Poklanja se višak hrane, svaki radni dan od 10:30- 12:00 sati. Naime, radi se o višku sa švedskog stola koji ostane poslije doručka u restoranu. Od hrane NEKADA ostane: kruh koji se svježe peče svako jutro – narezani, kajzerice, kroasani, jaja – kajgana, hrenovke – kuhane/pečene na tavi, voćna salata, nekada narezana salama (čajna/šunka) te sir (3 vrste). Ovisno o danu, broju gostiju nekada ostane od svega po malo, nekada samo kruh i slično”, napisala je.

Prednost imaju obitelji s djecom

Mnogi su ostali u nevjerici kada su vidjeli ovu gestu.





“Kad bi barem tako poklanjali svi restorani, u gradu ne bi bilo gladnih…”, neki su od komentara.

“Prednost imaju obitelji s djecom koji su “financijski slabiji”. Također, po to bi se trebalo doći s vlastitim posudicama u prethodno navedenom periodu, znači svaki dan od pon-ned od 10:30 – 12:00, nikako ne kasnije jer kuhinja radi do 12 sati, ako dođete kasnije neće vam imati tko to uručiti. Lokacija – Diklo, poslije hotela Delfin”, piše u objavi koju prenosi Zadarski.hr.