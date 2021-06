ZADRANIN KOJEM JE IZGORIO STAN ODUŠEVIO STAVOM: ‘Žena ima termin za porod, čeka nas nova avantura, bit će sve to dobro!’

Autor: N.K

U centru Zadra danas je oko podne izbio požar u jednom stanu. Zgrada je staroj jezgri i izgrađena je od drvenih greda zbog čega se požar munjevito širio.

Postojala je velika opasnost od domino efekta i širenja požara na ostale zgrade u centru koje su građene na isti način.

Nažalost, požar se proširio i na ostale stanove, a jedan od stanova koji je izgorio je i onaj jedne mlade obitelji koja bi za koji dan trebala dobiti i novu prinovu.

Oni su trenutno smješteni kod obitelji, a gradska vlast im je obećala osigurati privremeni smještaj. Oko 16 sati požar je zaustavljen, a stanar Davor Vlačić dao je izjavu za medije gdje je govorio o tome kako je njegova obitelj ostala bez krova nad glavom, prenosi N1. Pozitivan stav koji je pokazao oduševljava.

“Izgorilo je dosta toga i srušio se krov tako da stan je neupotrebljiv, znači, više ne živimo tu”, rekao je na početku.

Žena ima termin za porod

“Ženi je termin za tri dana, imamo klinku od 4 i pol godine, i psa. Imamo obitelj kod koje ćemo se snaći zasad, ali koliko čujemo informacije iz Grada dobit ćemo privremeni smještaj, ono što nismo računali jer smo taman sredili cijeli stan prije dolaska bebe tako da je ovo jedna psihološka borba”, rekao je.

Da mu zgrada gori, rekao mu je prijatelj kojeg je sreo na Kalelargi.

“Vatrogasci su napravili dobar posao”

“Kada smo došli ne mogu reći da mi je laknulo kada sam vidio da nije naš stan, ali kada sam vidio da gori stan do našeg, znao sam da, s obzirom na to da je ova zgrada stvarno tempirana bomba, ovo je stara zgrada, stare grede, to je sve suho, bilo je pitanje da nešto izgori zahvatilo bi sve i mislim da su vatrogasci napravili stvarno dobar posao, to je mogao biti domio efekt do Varoši i prema sv. Šimi, da je moglo izgoriti pola Poluotoka danas.









“Čeka nas neka nova životna priča, bit će to sve dobro”

Volio bih ući bar gore na kraju dana spasiti što se spasiti da, ako se može dokumente… Cijeli život nam je ostao u tom stanu, onda se nađeš u jednom trenutku na ulici i gledaš kako sve nestaje… I treba ući u novu životnu priču, bit će to sve dobro, sve je to za ljude, kažu…”, zaključio je stanar koji nema drugi smještaj.

Dogradonačelnik Ante Babić obećao je osigurati toj mladoj obitelji smještaj.