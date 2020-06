Zadnju kunu zaradili u veljači, a prvi posao očekuju tek za Novu godinu. ‘Govorim četiri jezika, a sad mi nema druge nego da sadim povrće’

Poduzetnike kojima je promet pao za nekih trideset ili pedeset posto oni smatraju sretnicima. Jer njima je posao stao – potpuno. Zadnju kunu, i to oni sretniji, zaradili su početkom ožujka. Većini je rubrika ‘prihodi’ prazna još od veljače.

Riječ je o turističkim vodičima, branši koja kraj koronakrize ne nazire.

“Ako neće biti drugog vala, možda će nešto biti za Novu godinu”, procijenjuje Sofia Lovrić, a i to kaže uz bitnu napomenu.

“Nije problem samo virus, problem je i s putničkim agencijama koje osiguravajuće kuće ne žele osigurati, a bez toga nije moguće legalno poslovati. Što to znači? Onaj dio ljudi koji su samo povremeno putovali preko agencija putovat će sami, ljudi koji su do sada putovali preko agencija jer se nisu usudili putovati sami sada će tako putovati ili uopće neće. Zbog toga će posla, kad bude, biti značajno manje nego prije”, pojašnjava.

Lovrić je jedna od onih kojima je posao turističkog vodiča temeljna djelatnost. Dobar dio njezinih kolega poslom turističkog vodiča popunjava svoj kućni budžet (najčešće su to nastavnici, profesori stranih jezika…), no ovo je priča o obrtnicima koji isključivo žive od ovoga.

“Osim što sam vodič, radim i kao pratitelj na putovanjima. Skoro svi mi iz kontinentalnog dijela Hrvatske smo i turistički pratitelji jer nemamo dovoljno posla kao, recimo, Splićani i Dubrovčani, pa vodimo putnike po Europi i svijetu. A i to je sada stalo”.

Lovrić je svoj zadnji radni dan imala još 10.ožujka. Odrađivala je pratnju u Tursku. I tu je još dobro prošla. Sjećate se vijesti da se u ožujku 11 hrvatskih turista zarazilo na putovanju u Turskoj?

“Iz naše grupe se, srećom, nitko nije razbolio. Ja sam se za svaki slučaj izolirala, a kad sam u medijima čula za slučaj nazvala sam epidemiologinju koja mi je, srećom, javila vijest da se ne radi o mom letu. Nakon toga zvala sam i agenciju i putnike da im kažem da ‘nismo mi ti’ i da nema razloga za brigu.”

Lovrić nam je potom otkrila kakav je njezin pogled na budućnost i planira li ugasiti obrt.

“Jednim okom gledam i na tu opciju, ali nadam se da to toga neće doći. Govorim četiri jezika, bavim se prevođenjem, tako da se držim one, ‘Nigdar ni tak bilo da ni nekak bilo’. Inače, ja sam besarabijska Rumunjka, rođena sam u Moldaviji, mi smo prilično skormni, marljivi, radišni ljudi, snaći ćemo se u svim okolnostima. Zasadila sam nešto povrća da imam, ne sjedim samo doma. Potpora koje je država dala je dobrodošla, sve je bolje od nule, međutim u našem poslu dodatni je problem taj što je kriza došla u najgore vrijeme – mi preko ljeta zaradimo da bi pokrili one dugove koji nastanu tijekom zime.”

Njezina kolegica Mirjana Kovačić nadovezuje se na priču o gašenju obrta. I njoj je, kao i gospođi Lovrić – posao vodiča osnovna djelatnost.

“Možda se nekom čini da je naš posao ‘ukopčaj-isključi’. To je jedan kontinuirani posao, morate stalno ulagati. Evo, da bi bili licencirani vodič za Hrvatsku morate položiti 20 ispita po 2-3.000 kuna, pa onda ulagati u strane jezike, promotivne materijale, web-stranicu…”

I ona je svoj zadnji posao odradila u ožujku, a osim što je gradski vodič gospođa Kovačić vodi turiste i na tzv. adventure ture – planinarske ture, ture nacionalnim parkovima.

“To su isto strani avio-gosti, organizirane ture koje su potpuno izostale. Sve ture koji smo imali u najavi su otkazane, nekih najava u skorijem roku – nemamo. Kompleksne su za ogranizaciju i uključuju i avio-prijevoznike i strane i naše touroperatore, vrlo delikatnu organizaciju na trenu i zato je, logično, sve potpuno stalo.”

I ona još dvoji hoće li ugasiti obrt.

“Moj problem je što sam po prirodi optmist pa ne želim ovaj čas provrtiti najcrnje scenarije, a očito da bih morala”, kaže nam, onako optimistično, kroz smijeh.

“Neću odustati. Ulažem u znanje stranih jezika, govorim francuski, njemački, talijanski, engleski i hrvatski, makar jasno je da ne mogu ni u nedogled čekati da se nešto pokrene. Svi mi kojima je posao vodiča osnovna djelatnost sada živimo od svoje ušteđevine koja, na žalost, nije bezgranična.”

“Nekoliko je varijatni, najgore za mene da ću ipak ugasiti obrt, iako sam svjesna da ni to nije rješenje situacija na tržištu rada nepovoljna. Ovo je jedna lančana reakcija, a nitko još ne zna koliko daleko ide… “