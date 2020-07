ZADNJI MANEVAR DIJANE ZADRAVEC Pokušava osporiti imenovanje dr. Zovaka v.d. ravnateljem KBC-a Sestre milosrdnice

Iako se posljednjih nekoliko dana cijela Hrvatska bavi rezultatima parlamentarnih izbora, podjednako zanimljivi izborni procesi odvijaju se i u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici, a u tom kontekstu vrlo je zanimljivo promotriti ulogu najpopularnijeg hrvatskog političara Vilija Beroša, HDZ-ova ministra zdravstva, koji se po svemu sudeći nalazi u velikoj dilemi, a ujedno je i pod velikim pritiskom. S jedne se strane za svoju poziciju bori ugledni liječnik Mario Zovak, bivši branitelj i član HDZ-ova savjeta za zdravstvo, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice (Vinogradska, Traumatološka i Klinika za tumore), koji je iznimno cijenjen među svojim kolegama, a cijeni ga i ministar, koji je liječnički staž stjecao u Klinici za kirurgiju Vinogradske bolnice, gdje je Zovak, uz ravnateljsku funkciju, do danas ostao predstojnik.

Borba za opstanak

S druge je strane fatalna i atraktivna HDZ-ovka, zamjenica ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice i predstojnica Klinike za radiologiju Vinogradske bolnice Dijana Zadravec, miljenica premijera Andreja Plenkovića i stranačkih glavešina među kojima se i na posljednjim izborima njezino ime provlačilo u kontekstu stranačkih lista za Sabor. Zadravec se navodno trebala naći na 12. mjestu HDZ-ove liste u prvoj izbornoj jedinici, no od toga se ipak odustalo. Kada se već nije angažirala oko parlamentarnih izbora, Zadravec se ozbiljno angažirala oko onih bolničkih, reagirajući na Odluku o imenovanju od 24. lipnja, na temelju koje se profesora Zovaka imenovalo vršiteljem dužnosti ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice od 7. srpnja do raspisivanja novog natječaja i izbora novog ravnatelja, a najdulje na rok od godinu dana. Kako bi još jednom, posljednji put, zapaprila Zovaku, Zadravec se odlučila pozvati na Zakon o ustanovama koji prema njezinim tvrdnjama kao temeljni akt sadrži odredbu koja isključivo uređuje pitanje ovlaštene osobe za slučaj da ravnatelj nije izabran, osim toga prema njezinu e-mailu koji kruži među djelatnicima bolnice, kriteriji bi morali biti određeni Statutom, što u slučaju Vinogradske bolnice nije primijenjeno. Zato se Zadravec odlučila zatražiti očitovanje od Upravnog vijeća bolnice jer odluku o kolegi Zovaku smatra samovoljom s obzirom na to da ona ne ulazi u opseg dopuštene diskrecijske ocjene. Drugim riječima, ovim manevrom Zadravec se posljednji put pokušala izboriti za svoju poziciju, znajući da joj mandat zamjenice ravnatelja istječe sredinom srpnja, a da joj ga Zovak ne namjerava produljiti te da gubi svoju poziciju moći. Boreći se za svoju poziciju, ova se doktorica navodno zamjerila i ministru Berošu.

U kontekstu ove priče valja imati na umu da ni jedan od tri kandidata koja su se prijavila na natječaj za ravnatelja bolnice nije izabran na nedavno održanoj sjednici Upravnog vijeća te je shodno tome Vinogradska bolnica postala jedina koja nije dobila ravnatelja na mandatno razdoblje. Osim Zovaka i Zadravec, na tu poziciju pretendira i akademkinja Mirna Šitum. Na glasanju Upravnog vijeća koje ima pet članova, njih dvojica, predsjednik Radničkog vijeća Robert Ivšak i profesor Petar Gaćina, glasali su za Zovaka, Šitum i Zadravec glasove nisu dobili, no tri preostala člana Upravnog vijeća ostala su suzdržana. Inače, predsjednik Upravnog vijeća ujedno je i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, dok su vanjski članovi Ivan Savić iz KB-a Dubrava te ravnateljica Perkovčeve Petra Nola Fuchs.

O tome kako Zovak radi svoj posao možda ponajbolje govori to što su mu potporu dala dva kućna člana, a porazgovarate li s djelatnicima bolnice i bez ovog glasanja, teško da ćete naići na kritike doktora Zovaka. Zovak je iznimno cijenjen i među braniteljima, što i nije čudno s obzirom na to da dolazi iz njihovih redova, a bolničkim krugovima za aktualnog ravnatelja kažu kako je bolnicu doveo u funkciju i red, što se posebno da naslutiti sada kada Hrvatskom tutnji pandemija koronavirusa. Na poslu se zarazio koronavirusom, koji je prebolio.

Kada se pak govori o profesorici Šitum, za nju najglasnije lobira bivši predsjednik HAZU-a, akademik Zvonko Kusić, a u liječničkim krugovima opisuju je kao kadar zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Status je to koji ne iznenađuje s obzirom na to da je bila na mjestu pročelnice zagrebačkog gradskog ureda za zdravlje, a dužnost je obavljala volonterski. Pozicionirala se i kao predstojnica Klinike za dermatologiju u Vinogradskoj, jedno se vrijeme spominjala kao potencijalna ministrica zdravstva, no to joj nije pošlo za rukom jer je u fotelju uskočio Milan Kujundžić.

Loš glas

Plenković je tada u svojoj vladi na poziciji ministrice navodno želio vidjeti Dijanu Zadravec. Tada je slovila kao dobra prijateljica i bivšeg ministra Darka Horvata, ali i Milijana Brkića koji se kod nje više puta liječio.

No, okolnosti u HDZ-u tada joj očito nisu išle na ruku, baš kao što joj izgleda ni sada na ruku ne idu okolnosti u bolnici, na čije se čelo pokušava probiti premda se svojim kolegama višestruko zamjerila. Dio njih zbog Zadravec je napustio svoje radno mjesto na Klinici za radiologiju Vinogradske bolnice, gdje je bila predstojica, a dijelu njih vjerojatno se zamjerila i zbog fizičkog okršaja s kolegicom Mijom Primorac koji je danima zabavljao javnost, punio medijske stupce i doveo bolnicu na loš glas.