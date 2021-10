ZADNJI DANI KURZA? Utorak je ‘biti ili ne biti’ za austrijskog kancelara, suočen je s teškim optužbama

Austrijski kancelar Sebastian Kurz u utorak će biti suočen s izglasavanjem nepovjerenja jer će se o tom pitanju glasati na posebnoj sjednici parlamenta.

Istovremeno, Zeleni, njegovi koalicijski partneri, pokušavaju osigurati podršku za proračun, a Werner Kogler, čelnik te stranke, ističe kako važni projekti poput širenja javnog prijevoza, financiranja dodatnih mjesta u vrtićima, digitalizacije škola i nabave cjepiva protiv koronavirusa ovise o proračunu.

Podsjetimo, Kurzov ured istražuje se zbog optužbi za financijske malverzacije. Kurz, s druge strane, negira sve optužbe i ne želi odstupiti. Kancelar odbacuje krivnju i traži da ga se smatra nevinim dok se ne dokaže suprotno. On je izrazio spremnost za nastavak suradnje sa Zelenima.

Scandal threatens to end Kurz’s second term as Austrian chancellor https://t.co/cFh0Jwee2C

— Financial Times (@FT) October 8, 2021