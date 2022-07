ZABRINJAVAJUĆE, POMOR RIBA KOD SPLITA! ‘Ovi prizori mogli bi se ponavljati’: Stigao dramatičan apel, ‘bojim se i pomisliti što nam predstoji’

Autor: Dnevno.hr

Visoke temperature mora koje su obih dana na nekim mjestima dosegle i 30 stupnjeva Celzijevih, zabrinjavaju brojne stručnjake.

Oceanografkinja Jelena Kurtović Mrčelić iz Javne ustanove ‘More i krš’, u povodu prizora iz Stobreča, gdje su u utorak kod plaže pronađene uginule ribe, kaže kako je ova godina ekstremna što se tiče temperature Jadrana, ali će se vidjeti hoće li se ona ukupna još povećati kad se interpretiraju svi podaci, piše 24 sata.

Objašnjava kako mjerenja pokazuju povećanje ukupne temperature Mediterana za ovaj dio Jadrana za oko stupanj i pol te kako se Jadransko more zagrijava više od mediteranskog prosjeka.





“To je poprilično zatvoreno more, gdje je cirkulacija vodenih masa slabija. Za očekivati je da će se prizori uginulih organizama zasigurno ponavljati, takve događaje imamo već unatrag niz godina, a pogotovo na većim dubinama gdje budu primjerice pomori koralja”, kaže Kurtović Mrčelić.

O pomoru riba u Stobreču kaže kako je situacija pomalo neobična, a inspekcija će utvrditi stvarne okolnosti.

Profesor Alen Soldo s Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu također ističe kako povećanje temperature mora, osim globalnih problema, u lokalnim sredinama donosi upravo invazivne vrste kojih bismo se trebali riješiti.

‘Širenje se mora hitno zaustaviti’

“Uplivom novih vrsta koje preferiraju toplija mora može doći do promjene lokalnih ekosustava na način koji se ne može pretpostaviti, s obzirom da većina novih invazivnih vrsta i nema prirodnog neprijatelja u Jadranu, čime dolazi do drastičnog poremećaja uobičajenog hranidbenog lanca s nesagledivim posljedicama” objašnjava Soldo, dodajući da u ekonomskom smislu to znači i drastičan udar na ribarstvo što se već vidjelo i u drugim mediteranskim zemljama.

“Može doći do drastičnog udara na ribarstvo radi nestanka komercijalnih autohtonih vrsta koje zamjenjuju nove invazivne vrste bez komercijalnog značaja” ističe Soldo koji kao primjer navodi “ribu lava”.

“Riba lav je lani zabilježena pokraj Visa nakon čega sam odmah predložio da država dopusti izlov te vrste bez ikakvih dozvola i ograničenja, jer se njezino širenje mora što prije zaustaviti, pa se nadam pozitivnoj reakciji”, ističe Soldo.









Što se tiče pomora ribe u Stobreču, Soldo bi također pričekao da inspekcijske službe naprave svoj dio posla, s obzirom da se može raditi o više scenarija.

“Teško je pretpostaviti stvarni uzrok pomora bez analiza i adekvatnih podataka, pogotovo zato jer kruži i informacija kako možda nije riječ o prirodnom uzroku i da su nađene ribe odbačene iz neke vrste ribolova. Ako se to pokaže točnim, može se pretpostaviti i da se radi o nekoj vrsti krivolova jer je teško zamisliti neki racionalni razlog zašto bi netko tko je legalno ulovio ribu istu odbacio u vrijeme sezone kad je nije problem prodati.

U svakom slučaju treba pričekati inspekciju, od fizikalno-kemijske i biološke analize pronađene ribe i mora na mjestu gdje je ta riba prvobitno viđena do inspekcijskog nadzora ribarskih aktivnosti u tome području”, kaže Soldo napominjući da možemo očekivati i veće temperature ako se ovakve vremenske prilike nastave.









“Temperatura mora je za većinu morskih organizama glavna pokretačka snaga jer o njoj ovisi metabolizam, hranjenje, razmnožavanje i migracije pa bilo kakav poremećaj može imati drastične i često nesagledive posljedice. Nadam se da će se vlade svjetskih država što prije pokrenuti s obzirom na to dokle nas je dovelo dosadašnje ignoriranje. Bojim se i pomisliti što nam tek predstoji”, zaključuje Soldo.