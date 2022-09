‘ZABRANILI SU MI NASTUP NA PROSVJEDU PROTIV VLADE’! Vesna Balenović ima priču o još većoj pljački Ine: ‘Prestrašili su se da građani ne saznaju istinu’, javio se organizator

Autor: Ivana Jurišić

Udruga “Slobodni zajedno” je u povodu velike afere Ina u kojoj je najveća državna energetska kompanija oštećena za više od milijardu kuna, najavila prosvjed pod nazivom “Dajemo vam otkaz” koji će se održati u Zagrebu 10. rujna na Trgu žrtava fašizma ispred središnjice HDZ-a. Cilj prosvjeda je smijeniti Vladu premijera Andreja Plenkovića.

“Pokrali ste sve što se pokrasti moglo – nije vam bilo dosta. Uništili ste ekonomiju, poljoprivredu i prodali Kunu – nije vam bilo dosta. Raselili ste nam djecu diljem svijeta – nije vam bilo dosta. Ukrali ste nam život, sadašnjost, budućnost i domovinu – i još vam nije dosta. Opljačkali ste imovinu hrvatskog naroda, a govorite kako MI moramo stegnuti remen. Sada MI kažemo DOSTA JE! Izdali ste Hrvatsku! DAJEMO VAM OTKAZ‼️”, stoji na službenoj Facebook stranici udruge.

Na prosvjedu je trebala govoriti i poznata zviždačica Vesna Balenović, koja je godinama prije ove afere upozoravala malverzacije u INA-i, ali izgleda kako od svega toga neće biti ništa.





Naime, ona je u objavi na Facebooku napisala kako su joj organizatori skupa zabranili nastupiti na skupu 10. rujna.

“Prestrašili su se da građani ne saznaju istinu o Ini! Kome smeta istina? Sramota!”, stoji u njezinoj objavi.

Reagirao jedan od organizatora

Andrija Klarić iz Udruge “Slobodni zajedno” je u komentaru na tu izjavu rekao kako je istina da su pozvali Vesnu Balenović da se obrati okupljenima na skupu, ali i kako su odustali od te nakane,

“Istina je da smo mi gospođi Vesnu Balenović poslali poruku na koju ona nije odgovorila, ali je to nije spriječilo da piše kako će mikrofon na tom skupu imati neki koji su vinovnici kriminalnih radnji. Osim što je lažno, to je nisko i maliciozno. Nakon toga nam se javila i izrazila želju da govori, iako smo mi u međuvremenu krenuli drugim smjerom. U međuvremenu je objavila da se sve dogovorila s nama,. Te dvije reakcije su nas navele da zaključimo kako je gospođa Balenović u odnosima s INA-om u svojoj prošlosti doživjela veliku nepravdu koja je jako frustrira. To potpuno razumijemo, ali zaključili smo da bi se moglo dogoditi da osobne frustracije gospođe Balenović zasjene osnovni cilj, a to ne možemo dozvoliti”, rekao je Klarić napomenuvši kako su u ovoj borbi narod i smjena vlasti na prvom mjestu.

“Kada u tome uspijemo, nadamo se da će gospođa Balenović dobiti priliku profesionalnim i iskrenim istražiteljima iznijeti svoje navode kako bi bili kažnjeni svi oni koji su pljačkali po njezinim riječima i njoj nanijeli nepravdu”, zaključio je Klarić.