ZABORAVITE NA STARE TAJKUNE, DOLAZI NJIHOVO VRIJEME! Ovi ljudi će postati najbogatiji Hrvati: ‘Taj svijet nadire, ovo je ozbiljan signal’

Kad je krajem prošle godine beogradski politički magazin Nedeljnik donio rang-listu 100 najbogatijih ljudi u regiji, većina stručnih analiza išla je u smjeru jesu li bogatiji Hrvati ili Srbi. Hrvati su se mogli podičiti prvoplasiranim, tako je čelno mjesto zauzeo “kralj osiguranja” Dubravko Grgić s procijenjenim bogatstvom od 2,84 milijarde eura, dok je u “top 10” najbogatijih u regiji došlo do poštene raspodjele, omjer Hrvata i Srba sveo se na 5:5. Šira slika pokazala je da je više iznimno imućnih ljudi s onu stranu Drine – njih 48, dok je hrvatskih “predstavnika” samo 27, a treba napomenuti da Slovenci nisu bili u konkurenciji.

No, uz ovo susjedsko odmjeravanje treba reći da je Hrvatska mnogo naprednija – u Srbiji je BDP 9000 eura prema 17.000 u Hrvatskoj, a Srbi zbog većeg broja stanovnika imaju i više milijunaša. Pozornost privlači prodor takozvanih novih ekonomija – ubrajaju se tu IT sektor, telekomunikacije te digitalne platforme koje su se ugurale s tri predstavnika među deset vodećih. Zasad. Naime, sve ukazuje na to da će takvih poduzetnika biti sve više, na što je ukazao i beogradski ekonomski analitičar Miša Brkić koji je naglasio kako je riječ o “ozbiljnom signalu koji nadire u regije”. “Ta grupacija nadire, ja očekujem, kad se idućih godina bude radio popis, da će taj mladi svijet prevladati u regiji”, rekao je. Jasno, stari tajkuni i dalje drže primat. Uz bok “najtežem” Grgiću našla su se dva velika srpska igrača, “kralj šećera” Miodrag Kostić te Miroslav Mišković s neznatno manjim imetkom u odnosu na Grgićev (i jedan i drugi su procijenjeni na 2,779 milijardi eura).

Tek iza njih svoje su mjesto našli Silvio i Robert Kutić te Izabel Jelenić, trojac iza Infobipa, hrvatskog IT čuda. Na više od dvije milijarde još je procijenjen kapital Mate Rimca (2,6 milijardi), još jednog čovjeka iz “nove ekonomije”, dok šestoplasirani Emil Tedeschi daleko zaostaje s “tek” 1,6 milijardi. Od onih poduzetnika koji se svrstavaju u sektor “nove ekonomije” u top 10 se ugurao i srpski poduzetnik Dragan Šolak, u nas najpoznatiji kao vlasnik N1 televizije, ali i po planu izgradnje hotela na pulskim Valkanama zbog kojeg je došlo do velike političke krize u najvećem istarskom gradu.





Vratimo se nakratko “novim ekonomijama”. Iako se na prvu čini da na ovom tržištu uspjeh dolazi preko noći, pa i sam Mark Zuckerberg je odjednom lansiran među najbogatije ljude svijeta, primjer najuspješnijih hrvatskih, a i regionalnih igrača govori potpuno drugačije. Trojcu iz Infobipa uspjeh je došao nakon godina upornog rada. Počeli su još 2006. kao mala startup kompanija iz Vodnjana u Istri, da bi pravi uspjeh ostvarili sredinom prošlog desetljeća. Da bi došli do onoga što su danas, tvrtke s više od 3000 zaposlenih koja ima urede na šest kontinenata, trebalo je proći desetljeće i pol. Ako ste se pitali što zapravo radi ekipa iz Infobipa, odgovor je da oni zapravo pružaju usluge mobilnih komunikacija u oblaku za poslovne korisnike. Dakle, nude profesionalna rješenja za obradu i dostavu SMS i glasovnih poruka, telefonskih poziva, push notifikacija, e-pošte te poruka putem popularnih messaging aplikacija. Njihovi klijenti su, među ostalima, društvene mreže (i to one najveće, poput Facebooka, WhatsAppa, Twittera), internetske kompanije, banke, marketinške agencije i korporacije, ali i javne ustanove. Kako bi široj javnosti dočarao što zapravo rade, Kutić je svojedobno objasnio na primjeru Ubera. Naime, ovi poduzetni Hrvati su u Indiji omogućili naručivanje popularne taksi-službe preko WhatsAppa.

Dakle, poboljšali su sustav na način da uopće ne morate imati aplikaciju Uber, nego putem chata na WhatsAppu možete naručiti vožnju i pratiti sve kao i na njegovoj aplikaciji. Kad je riječ o dolasku novih generacija poslovnjaka, Kutić je optimističan i indirektno podržava tezu analitičara Brkića o tome da će uskoro “taj mladi svijet prevladati u regiji”. “Oduvijek smo imali dobre talente, ali ljudi prije baš nisu bili poslovno orijentirani. Situacija je sada drukčija. Nekako je cijela ta priča oko startup zajednice u Hrvatskoj mnogo pozitivnija, pogotovo posljednjih nekoliko godina. Mnogo više mladih želi ući u taj svijet i mislim da će u budućnosti to biti sve bolje i bolje. To što smo mi kao Infobip iskočili na globalnoj karti možda nama nije toliko vidljivo, ali drugi mi kažu, kad razgovaraju s investitorima, da sad imaju mnogo bolji tretman. Imamo dva jednoroga, to je golem uspjeh s obzirom na 3,8 milijuna stanovnika. U Italiji je sada jedan, a prije nekoliko mjeseci nije bilo nijednog jednoroga na 65 milijuna stanovnika. To je dobar motivator za mlade, i to je najvažnije, jednako kao i dobar imidž kod investitora, bez kojih nema ozbiljnijeg rasta”, objasnio je svojedobno Kutić za tjednik Lider.

No uz ekipu iz Vodnjana i Matu Rimca, imamo mi još aduta koji bi mogli postati jednorozi pa svakako zapratite imena kao što su Cognism, Gideon, Microblink, Photomath, Gtmhub, Fonou, Eridan, ReversingLabs i Bellabeat. Uz priče o jednorozima i novim ekonomijama, ekonomski analitičar Brkić ukazuje na još jedan trend. “Najbogatije kompanije su zapravo regionalne poslovne grupe i to je poruka političarima u regiji da granice ne trebaju biti prepreka i problem za poslovanje. Ključni zaključak, kad se pogleda lista, jest da su najbogatiji ljudi, vlasnici velikih kompanija, između ostalog bogati zato što su poslovanje proširili na regionalno tržište”, poentira analitičar.

Trojica najbogatijih Srba odličan su primjer toga: Mišković, Kostić i Matijević očajnički se pokušavaju dokopati hrvatskog tržišta i to im uglavnom ide solidno. Jasno je da se kapital želi širiti, no za poslovanje u Hrvatskoj imaju i poseban razlog – dokopati se tržišta Europske unije od 500 milijuna ljudi, ali i iskoristiti poticaje koje Unija svojim kompanijama daje. Jasno, taj je proces obostran pa u isto vrijeme u Srbiji, također godinama unazad, posluju Fortenova grupa (ranije Agrokor), Atlantic grupa, Podravka, Vindija…

No i iza ove liste od 10 najbogatijih, koju zaključuje Mile Ćurković iz riječkih Plodina (1,3 milijarde eura), sve vrvi od zanimljivih imena s poslovne scene. Tako su se od Hrvata tu našli Ivan Žabčić i Marko Vuković – HS produkt (12. mjesto), Pavao Vujnovac – Energia naturalis (15.), Tomislav Mamić – Tommy (19.), obitelj Drk – Vindija (22.), Dragutin Kamenski – Kamgrad (23.), Branko Roglić – Orbico (25.), Petar Pripuz – C.I.O.S. grupa (27.), Ivan Ergović – Nexe grupa (31.), obitelj Pivac – MI Braća Pivac (34.), Marko Pipunić – Žito (35.), Bisera Dragičević – NIRD (36.), Ante Vlahović – Adris grupa (39.), obitelj Kraljić – Strojopromet grupa (43.), Stipo Matić – M SAN Grupa (53.), Ivo Usmiani – JGL (56.), Ivan Katavić – KTC (59.), obitelj Gudeljević – Fero-Term (73.), Danko Ćorić – ex SuperSport (78.), Ivan Čermak – ex Crodux (79.), Željko Mandarić – Manšped (87.), Georg Gavrilović mlađi – Globalna hrana (89.) te Tomislav Rukavina – Klimaoprema (90.).

Od njih, u “klubu milijardera” su, uz spomenute poduzetnike iz kluba “Top 10”, i vlasnici Ivan Žabčić i Marko Vuković iz HS produkta te Pavao Vujnovac. Blizu je i Tomislav Mamić s 980 milijuna, a na više od 750 milijuna su obitelj Drk, Dragutin Kamenski, Branko Roglić i Petar Pripuz. Ovdje treba naglasiti da nije riječ o osobnom bogatstvu poduzetnika, već se težina pojedinaca isključivo gleda kroz vrijednost njihovih kompanija. Narodski rečeno, procijenjeno je koliko bi novca dobili kad bi prodali udjele u svojim kompanijama.









U tom kontekstu posebno je zanimljivo promatrati kapital Petra Pripuza. Kralj otpada, kako su mu mediji tepali, nerijetko se nalazio pod optužbama da zahvaljujući poslovima s pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem održava biznis. Čak je i Tomislav Tomašević dio svoje predizborne kampanje posvetio Pripuzu, a ova lista zorno pokazuje koliko su nerijetko paušalne optužbe promašivale metu. Procjena vrijednosti Pripuzova poslovnog carstva otkrila je kako je C.I.O.S. grupa stabilna i uspješna i u regionalnim okvirima te da ni najmanje ne ovisi o tome tko će biti gradonačelnik i hoće li sklapati poslove s glavnim hrvatskim gradom. Osim toga, u lipnju 2022. prvostupanjskom presudom oslobođen je svih optužbi.

Pripuz je, ako sada više ima ikakve dvojbe, definitivno zacementirao svoj status među vodećim hrvatskim poduzetnicima. Uz Pripuza, zanimljivo je istaknuti i široj javnosti malo poznatu Biseru Dragičević, jedinu Hrvaticu na ovoj prestižnoj listi. Ova Kaštelanka sa širokim spektrom poslova probila se do 36. mjesta s procjenom od 658,2 milijuna eura. Zasad je jedina među elitom (ne računajući obiteljske kompanije), no možemo se nadati da će i ovdje doći do svojevrsne demokratizacije. Očekivano, listu najbogatijih u regiji, posebno ako uzmemo u obzir da su Slovenci izuzeti, okupiraju Srbi i Hrvati. Ipak, među elitom našlo se mjesta i za poduzetnike iz BiH, Makedonije i Crne Gore. Analitika kaže da su Makedonci tek ove godine dobili svog prvog milijardera u eurima. Riječ je o Iliji Gečevu, vlasniku IGM Tradea, koji je na 18. mjestu u regiji. Najuspješniji bosanski poduzetnik je Senad Džambić iz Bingo grupe, a na listi su se našla i tri hrvatska predstavnika iz BiH, Petar Ćorluka, vlasnik Violete, Svjetlan Stanić iz istoimene Stanić grupe te obitelj Bogdan, vlasnici FEAL-a iz Širokog. Najuspješniji Crnogorac je Ivan Ubović, vlasnik Bemax Tradea, na 52. mjestu.

1. Dubravko Grgić Agram grupa 2.840,000.000

2. Silvio i Robert Kutić i Izabel Jelenić Infobip 2.500,000.000

3. Mate Rimac Rimac grupa 2.270,000.000

4. Emil Tedeschi Atlantic grupa 1.600,000.000

5. Mile Ćurković Plodine 1.313,750.000

6. Ivan Žabčić i Marko Vuković HS produkt 1.286,319.990

7. Pavao Vujnovac Energia naturalis 1.150,000.000

8. Tomislav Mamić Tommy 980,000.000

9. Obitelj Drk Vindija 902,597.403

10. Dragutin Kamenski Kamgrad 866,666.666

11. Branko Roglić Orbico 828,440.000

12. Petar Pripuz C.I.O.S. grupa 784,096.000

13. Ivan Ergović Nexe grupa 736,666.665

14. Obitelj Pivac MI “Braća Pivac” 698,701.299

15. Marko Pipunić Žito 697,616.633