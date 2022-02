‘ZABIO JE INSTITUCIJAMA POSLJEDNJI ČAVAO U LIJES!’ Benčić zgrožena premijerom: ‘Ako to nije direktna prijetnja, ja ne znam što je’

Autor: N.K

Uhićen je ministar Darko Horvat, a premijer Plenković proziva DORH.

Sandra Benčić održala je konferenciju za medije.

“Vlada možda nije pala, ali je propala”, rekla je Benčić na početku.

“Ovo nije održivo, očekivali smo da će Plenković dati neku perspektivu. Ministri padaju kao na traci. Plenković je održao konferenciju koja je nezapamćen napad na pravosuđe”, rekao je.

“Dok je HDZ na vlasti, nećemo imati neovisno pravosuđe. On je poslao šefici DORH-a poruku da su je oni izabrali, a ona hapsi ministre subotom. Ako to nije direktna prijetnja, ja ne znam što je. Ovo je ljudi nedopustivo. On je s ovim potpisao svoje nasljeđe, svoj legacy”, rekla je Benčić.

“On je rekao da DORH djeluje po nečijem nalogu, ucijenio je državnu odvjetnicu da ju je on obranio. On je presicu otvorio sa svojim uspjesima, a uhićenje stavlja u domenu politike. On je zabio institucijama pravne države zadnji čavao u lijes. Mi ovo nismo očekivali, mi nismo očekivali da bi si itko ikada više ovo dozvolio”, rekla je.