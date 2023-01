‘ZABILA JE GRAĐANIMA NOŽ U LEĐA!’ Udruga Franak kazneno prijavila agenticu Vlade: Za lažno svjedočenje se mora odgovarati’

Autor: I.G.

Iz Udruge Franak u petak su poručili kako su kazneno prijavili agenticu Vlade RH pri Sudu EU Gordanu Vidović Mesarek, koja je ujedno i zaposlenica Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Kako navode, neizravno su prijavili i samu Vladu RH, zbog davanja lažnog iskaza po predmetu C-567/20 u kojem se odlučivalo o pravu konvertiranih na potpuno obeštećenje, čime je, kažu, nanesena ogromna šteta prema 55.000 potrošača s konvertiranim kreditima.

“Time dokazujemo i to da premijer nije govorio istinu kada je rekao da nikada nije oštetio interes 55.000 potrošača ‘štediša’ sa CHF kreditima”, optužuju u Udruzi Franak.

Podsjetimo, udruga Franak je u svibnju prošle godine objavila kako je Vlada imala obvezu dostaviti svoje očitovanje Sudu EU, a u njemu se preko svoje predstavnice izjasnila da su se 2015. i 2016. godine potrošači prihvatom konverzije odrekli potraživanja od kamata, a da je tada bilo vrlo vjerojatno da će valutna klauzula biti ništetna. No u travnju 2015. pravomoćno i revizijski na Vrhovnom sudu već je bilo utvrđeno da valutna klauzula CHF nije ništetna.





“Vlada tvrdi kako se već tada znalo da će Ustavni sud sve to vratiti na ponovni postupak i da će u ponovljenom postupku biti utvrđena ništetnost i insinuira time kako su potrošači to znali i unatoč tome ugovorili konverziju. Notorna je činjenica da to tada nitko nije znao – tek je tri godine nakon konverzije Vrhovni sud potvrdio ništetnost valutne klauzule CHF – komentirao je tada Goran Aleksić, koordinator ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak svjedočenje Vlade RH u postupku Franak u povodu presude Suda EU koji je pitanje oko prava na potpuno obeštećenje nakon konverzije CHF kredita vratio na – nacionalno zakonodavstvo RH.

Očitovanje je ispred Vlade RH potpisala Gordana Vidović Mesarek, a iz UF-a su je optužili da je time zabila nož u leđa 55.000 obitelji s konvertiranim kreditima.

“To je bezočna laž. Za lažno svjedočenje kazneno se odgovara. Razgovarat ću o tome može li se Vlada RH prijaviti za lažno svjedočenje. Očekujem da Vrhovni sud odluči u skladu s pravom, a pravo govori da se potrošač mora vratiti u stanje kao da nije bilo ništetnih odredbi”, najavio je Aleksić još u svibnju dok se Vrhovni sud još nije bio izjasnio oko prava konvertiranih na puno obeštećenje.

U slučaju o kojem je odlučivao Sud EU dužnicu Zagrebačke banke Anu Herman zastupali su odvjetnici Srđan Kalebota i Patricia Đurić. Ona je 2007. podigla kredit u CHF, čija je glavnica u kunskoj protuvrijednosti iznosila 1,358 milijuna kuna. Nakon osam godina uredne otplate glavnica je povećana na 1,729 milijuna kuna – dug je bio 27 posto veći. Nakon konverzije određena joj je nova glavnica od 1,134 milijuna kuna. U UF-u su izračunali da bi, na temelju kolektivne presude, ta glavnica trebala iznositi 1,059 milijuna kuna, a kad bi se uračunalo i preplaćeno, smanjila bi se za dodatnih 296 tisuća kuna te 121 tisuću kuna preplaćenih kamata na 622 tisuće kuna. To znači da bi joj glavnica bila 40 posto niža da je u potpunosti obeštećena.