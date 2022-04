‘ZABAVLJAM SE NEISTINAMA I ŠARANJIMA’ Hrvatska kreće u akcije prema ruskim diplomatima? Plenković otkrio planove, komentirao i rekonstrukciju Vlade

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Sisačko-moslavačku županiju.

Posjet je započeo sastankom s predstavnicima Sisačko-moslavačke županije, u 9.30 sati, u Poduzetničkom inkubatoru u Sisku. Na sastanku su predstavljeni projekti Sisačko-moslavačke županije i Vlade vezani uz otklanjanje posljedica potresa i revitalizaciju.

Plenković je obišao i novi most preko rijeke Odre na ulasku u Sisak, gdje se održala kratka prezentacija projekta “Izgradnja mosta Odra i spojne ceste čvor Sisak-Sisak od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku, s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak”.

U 11.00 sati, predsjednik Vlade obišao je radove na Autocesti A11, Dionica Lekenik – Sisak.

Uz predsjednika Vlade su potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade Boris Milošević, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek.

Hoće li Plenković poduzeti neke poteze prema ruskim diplomatima?

“Ovo je kapitalni projekt, radovi će biti gotovi prema planu, za dvije godine od danas”, rekao je premijer Plenković. Na pitanje tko će od ministara koji su s njim u Sisku i dalje biti u Vladi, rekao je – Vidjet ćete.

“Zabavljam se s brojnim neistinama, šaranjima i dezinformacijama koje se pišu. Kad ja odlučim, tad će biti”, rekao je premijer.

Na pitanje razmišlja li Hrvatska o tome da krene u diplomatske akcije prema ruskim diplomatima i hoće li poduzeti neke poteze, Plenković je rekao da hoće. Što se tiče imovine novog ministra Ivana Paladine, premijer je rekao kako je to na novom ministru da tumači. Poručio je i da će se na užem kabinetu Vlade razgovarati o ukidanju mjera.

“Danas ćemo čuti prijedloge, nakon toga ćemo sutra izvijestiti koje mjere, kada i u kojem roku poduzimamo. Omikron je zarazan, ali u smislu ugroze za zdravstvo, njegove su posljedice manje ozbiljne”, rekao je.

Paladina: Ja sam cijeli život radio, zarađivao i poduzimao rizike

Ministar Ivan Paladina odgovarao je na pitanja o svojoj imovinskoj kartici, rekao je da je njegova supruga zaposlena u prijavljena u skladu sa zakonskim okvirom te da se ne radi o varanju države. Dodao je da je u velikom dijelu svoje poslovne karijere plaćao poreze u skladu sa zakonom te da se na to nikada nije žalio. Na pitanje kako je došao do zemljišta u Slavoniji, poručio je da se radi o većem broju parcela.

Nije kupljeno od IGH, preuzeto je od potraživanja iz obveznice IGH i putem javne države koja je bila na tržištu, objasnio je i poručio kako je sve što je prijavio u imovinskoj kartici rezultat njegovog “poduzetničkog rada i privatnih ulaganja”.

Što se tiče udjela u vlasništvu u Kuparima, pojasnio je da se ne radi o postupku prijenosa poslovnih udjela, već o postupku istupanja iz društva. Vrijednost njegove imovine je oko 60 milijuna kuna, a Paladina kaže kako je određeni dio tog iznosa njegova pretpostavka, odnosno procjena.









“Ja sam cijeli svoj život radio, zarađivao, poduzimao rizike. Vidite iz mojih zaduženja da sam i puno riskirao i pokazalo se da sam dobro radio i ulagao. Sve što sam radio, radio sam u privatnom sektoru, na tržištu i zakonitim osnovama”, rekao je Paladina.