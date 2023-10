‘Za vrijeme Milanovića nestalo je 46.000 radnih mjesta, a u našem stvoreno njih 216.000 novih’

Autor: I.G.

U nedavnoj objavi na Facebooku HDZ je podsjetio na niz postignuća svoje vlasti u usporedbi s prethodnom vladom SDP-a.

“Zar su ‘slučajnost’ ili ‘čista sreća’ to što je u Milanovićevu mandatu uništeno 46.000 radnih mjesta, a u našem stvoreno njih 216.000? Baš nas zanima zašto ‘sreća’ nije pratila SDP dok je bio na vlast.





‘Nije slučajnost’

Osim toga, ističu se i ključni projekti poput izgradnje LNG terminala koji je, prema stranci, učvrstio energetsku sigurnost Hrvatske. Podijelili su citat premijera Plenkovića:

“Već sada se vidi da će u izbornoj utakmici za 3. uzastopni mandat HDZ-a oporba pokušavati svesti sva postignuća Vlada na ‘slučajnost’, ‘inerciju’ ili ‘čistu sreću’. Zar je ‘slučajnost’ izgradnja LNG terminala, kojim smo učvrstili energetsku sigurnosz? Ne, to je bila dalekosežna odluka koju smo donijeli unatoč svim opstrukcijama SDP/MOST! Zar su ‘inercija’ nabave Rafale ili BlackHawk? Nisu, nego strateška odluka o modernizaciji pobjedničkog HV-a i osnaživanju obrambenih sposobnosti Hrvatske – koje je na najniže grane bila svela upravo SDP Vlada!”

‘Smanjili smo javni dug’

Osim toga, spominju smanjenja javnog duga u odnosu na BDP, navodeći da je udio javnog duga smanjen za 20% u odnosu na 2016. godinu.

“Zar je „sreća“ to što smo ispunili čak 281 zahtjevni kriterij za Schengen? Što smo udio javnog duga u BDP-u smanjili za čak 20% u odnosu na 2016. godinu? Što smo zemlju izvukli iz Milanovićeva „kreditnog smeća“ & doveli je do investicijskog rejtinga, najvišeg u povijesti?









Što Hrvatska u 2023. ima realni rast BDP od 2.8%, ponajveći u cijeloj EU? I to premda je oporba najavljivala, čak i priželjkivala, gospodarski slom?!

Zar je „sreća“ to što je u SDP-ovu mandatu prosječna plaća porasla za samo 24 €, a u našem za – 401?! Ili to je što je za vrijeme Milanovića nestalo 46.000 radnih mjesta, a u našem stvoreno njih 216.000 novih? Ne, riječ o konkretnim uspjesima & ispunjavanju Izbornog programa SigurnaHrvatska! Baš me zanima zašto takva „sreća“ nije pratila SDP dok je bio na vlasti. A i dalje ih očito ne prati – sudeći po rezultatima svih istraživanja”, stoji u objavi HDZ-a.