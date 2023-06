‘Za to moraš biti politički idiot!’ Milanović žestoko udara, ovo će odjeknuti: ‘Nisam ja Putina zvao kad su tenkovi već bili zagrijani’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović položio je vijenac kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu dr. Franje Tuđmana, te sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice obrane Velog vrha, najveće pješačke bitke Domovinskog rata u Cetinskoj krajini.

Milanović je Redom Nikole Šubića Zrinskog, za iskazano junaštvo pripadnika u Domovinskom ratu, odlikovao 16. domobransku pukovniju Sinj u Domu kulture.

“Ne volim da se pačaju u naše poslove tako da što sami izaberu, to će imati. To je najpoštenije. Znam koliko su prčkali po Hrvatskoj, to i dalje pokušavaju, ja to ne projiciram na druge države. Volio bih da pobijedi racionalna, recimo, proeuropska struja u Crnoj Gori, ali svi se tako predstavljaju, to je jedan festival mimikrije i nadam se da će pobijediti bolji”, rekao je Milanović.

‘Slava Ukrajini’ ima istu povijest kao ‘Za dom spremni’

Komentirao je pozdrav “Slava Ukrajini” za koji je rekao da ima istu povijest kao i poklič “Za dom spremni”.

“Za dom je arija opere, kasnije je to duboko kontaminirano. ‘Slava Ukrajini’ ima istu povijest, pod tim pokličem su se borili ljudi prema kojima su ustaše bili kavaliri, bešćutne ubojice, puno efikasnije od ustaša. Znam koliko nas se discipliniralo i svaki put upozoravalo i maltretiralo, predsjednika Tuđmana prvog, da se ne koristi neki pozdrav koji je kontaminiran zbog suradnje s nacistima i prekoračenje nekih nacističkih praksi i metoda. Ista je stvar sa ‘Slava Ukrajini’. Bandera… Što recimo nedostaje pozdravu “Domovini vjerni”? Meni je to najljepši pozdrav. Imaš deset varijacija koje mogu biti jasne i da ne štete Hrvatskoj”, rekao je Milanović.

Zatim je nastavio:

“Idemo gledati interes zemlje, ne se blamirati. Kad mi netko dođe u skupštinu grada, na dodjelu godišnjih nagrada i iz čistog mira zloupotrijebi domaćinstvo i moju nazočnost i urla “Za dom Spremni”, “Slava Ukrajini”, onda ja to moram osuditi na najpristojniji mogući način. Pozivam i hrvatske političare da to ne rade. To je poklič pod kojim je tisuće regrutirano u SS divizije. Ako si Hrvat i svjedok si države koja se sama borila za sve, koju nitko nije naoružao, koja nije znala smije li u oslobodilačku akciju 1995, slušati stvari bez kriterija, koje relativiziraju sve što se događalo u Drugom svjetskom ratu, moraš biti politički idiot”, dodao je predsjednik i poručio da takve stvari u svojoj domovini ne trpi.

‘Nisam ja Putina zvao u Zagreb’

“Što se tiče moje veze s Putinom, nije prvi put da neki vandali, možda HDZ stoji iza njih, to su prije svega vandali. Nisam ja Putina zvao u Zagreb krajem siječnja 2022., već Grlić Radman i to u moje ime. Valjda se krivo ukrcao na tramvaj pa umjesto da izađe na Črnomercu, otišao do Moskve, pa pozvao Putina, preko Lavrova da posjeti u Hrvatsku. Ruski tenkovi su već bili zagrijani na 70 stupnjeva. Jučer sam pričao sa suprugom, nisam dosad o tome razmišljao, Ukrajina se borila za svoje mjesto u svijetu i prije ruske agresije. Prva dama Ukrajine organizirala je nekoliko događaja u kojem je pozivala prve dame i prvu gospodu drugih država. Jedino je moja žena bila tamo, ne Plenkovićeva. 2021. godine je to bilo. Na osobnoj razini s gospođom Zelenski. 10 ili 12 ljudi se odazvalo, to je provjerilo, kada sam vidio da je ‘đava sriću odnia’, povukao sam se. To se u jednom trenutku počelo pretvarati u nešto ludo, u tome ne želim sudjelovati. Sve simpatije za Ukrajinu dokazane kroz godine, ali o ovome sam dovoljno govorio. Svi mi imamo dosta njihove krvi na svojim rukama”, dodao je Milanović.

“Uvijek je problem s megalomanima, ali iza toga se krije osobna ambicija da se negdje dođe, pitajte mene, imam iskustvo veće i od druga Tita Plenkovića, Vidim što ljudi rade. Stoji gdje si, dobro ti je, ne možeš riješiti probleme rata, nanijet ćeš si probleme. Isto s pokličem ‘Za dom spremni’, ajmo to gurnuti sa strane. Nismo mi Hrvati dežurne budale, da ne smijemo ništa, a drugi mogu sve”, napominje Milanović.

‘U ratu ne ide bez ljudi, u Ukrajini ginu mladi muškarci’

“Vidimo u Ukrajini da ne ide bez ljudi, uz svu tehniku i sva razorna sredstva koja Rusija ima, ne ide bez ljudi, moraš imati tri puta više ljudi i onda se to pretvara u topovsko meso, u to se Hrvati nisu dali uvući, naša vojska je inteligentna, na kraju se dogodilo da je Srba bilo premalo, preveliki apetit su imali. Posao vojnika je da ubije u ime države, nikad ne bih poslao vojnika bez svijesti o tome. Ti ljudi na sebe preuzimaju veliku odgovornost i teret. Ljudi s oružjem u rukama i na topovima bilo je jako malo u Domovinskom ratu. To je na kraju muška sudbina, vidite to u Ukrajini, ginu mladi muškarci”, zaključio je predsjednik.