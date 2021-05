’ZA TO JE NAJGORE KORISTITI ORUŽANE SNAGE’! Suverenist detektirao ključan problem naše vlasti: ’Jedan ne može priznati drugome da je ovaj veći vođa od njega’

Autor: Matea Vidić

Pero Kovačević (Suverenisti) gostovao je u Dnevniku N1 gdje se osvrnuo na prijepore predsjednika i premijera oko obljetnice u Okučanima. On je naime jedan od autora Zakona o obrani, a u ovom slučaju govori, predsjednik je bio u pravu. Ipak, ne slaže se s postupcima poglavara. “Nije dobro da predsjednik Vlade i predsjednik Republike koriste oružane snage za svoje dnevnopolitičko ratovanje, to nije dobra situacija”, rekao je.

Govori dalje kako obojica moraju biti odgovorni prema funkciji i ne mogu je koristiti za dnevnopolitičke potrebe. “Za to je najgore koristiti oružane snage. Oni su dugo vremena bili zajedno, ali očito ne mogu zajedno funkcionirati. Jedan ne može priznati drugome da je ovaj veći vođa od njega, u tome je problem”, jasno će.

Tvrdi kako se nakon promjene Ustava i promjene iz polupredsjedničkog sustava gdje je predsjednik i u miru i u ratu imao ovlast punog zapovijedanja. “Nakon promjene Ustava predsjednik Republike i dalje je vrhovni zapovjednik, no predsjednik nema ovlast punog zapovijedanja i vođenja oružanim snagama u miru, postoje bitna ograničenja u odnosu na ratno stanje i stanje ugroženosti”, rekao je. Govori i kako predsjednik Vlade ne može zapovijedati, može pozvati. “Ovo što premijer i ministar obrane koriste članak 68, to su situacije kad vojska pomaže u slučaju zaštite i spašavanja, te situacije smo imali i ranije. Kao i u ratu, tako i u protokolarnim okolnostima ako predsjednik da pisanu zapovijed, to se mora poštovati. Načelnik može odbiti samo ako se čini da je zapovijed protuzakonita ili protuustavna. Milanović ima puno ograničenja, na uporabu, davanje borbenih zadaća. Tu dajem za pravo Milanoviću”, zaključio je.