ZA SAMO NEKOLIKO SATI, VRIJEME ĆE SE PREOKRENUTI! Stigla prognoza za Prvi maj: Uživajte dok još možete

Autor: frankaalvarez

Dok se prognoza za prijepodne Prvoga maja čini stabilnom, očekujemo promjene već u popodnevnim satima.

DHMZ najavljuje promjene u vidu oblačnijeg popodneva, prema kraju dana mjestimice s kišom, osobito na Jadranu i krajevima uz njega, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) napominjući kako ponegdje kiša može biti i obilnija.

Vjetar na kopnu bit će slab i umjeren, većinom sjeverni i istočni.





Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadranu ujutro će puhati jaka i i olujna bura, potom na većem dijelu obale umjereno i jako jugo, navečer u Dalmaciji mjestimice i olujno.

Najviša dnevna temperatura većinom će se kretati između 17 i 22 Celzijeva stupnja.

Na moru i dalje vjetrovito

Na moru puše bura, a nad Velebitom je i pojačana. Zbog jakog vjetra je i promet otežan, javlja HAK.

– Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Svete Marije Magdalene, na DC99 između čvora i mjesta Križišće i LC58107 Kraljevica-čvor Križišće promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I.skupina), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je dodatno za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I i II. skupina). Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između vijadukta Božići i tunela Sveti Rok i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić vozi se uz ograničenje brzine zbog jakog vjetra, javlja HAK.

Kiša i pljuskovi od sredine dana

Bura će slabjeti u nastavku dana pa će duž Jadrana zapuhati jugo. Od sredine dana se očekuju kiša i pljuskovi, najprije u Gorskom kotaru i Lici, no i duž Jadrana.

Tijekom noći očekuje se lokalno obilnija oborina i pad temperatura, a na moru će opet zapuhati bura. DHMZ je za utorak izdao narančasto upozorenje zbog opasnih vremenskih prilika za područje srednje i južne Dalmacije.









Vrijeme sutra

Sutra će biti pretežno oblačno s povremenom kišom, osobito na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima moguće i obilnijom, valja DHMZ. Uglavnom u Dalmaciji ponegdje može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku prijepodne i jak jugoistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, mjestimice i olujno, prema večeri u slabljenju, a na sjevernom dijelu bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu od 11 do 15 °C. Najviša dnevna između 15 i 19 °C, u gorju malo niža.

Stabilnije i toplije već od četvrtka

Kiše i pljuskova će biti još i tijekom srijede, no od četvrtka će biti opet stabilnije i toplije vrijeme. Tako bi, prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, krajem tjedna te tijekom vikenda temperature opet mogle biti više od 20 stupnjeva.