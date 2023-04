‘ZA RIMAC JE TO ZAVRŠENA PRIČA!’ Sada na red dolazi Žalac: Dvije ‘prije’ prekrajaju sudbinu HDZ-a, odluka je u rukama čovjeka iz sjene

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Nakon što je prije nekoliko tjedana bivša državna tajnica Josipa Rimac javno istupila pokušavajući iznijeti svoju verziju priče o aferama koje joj se stavljaju na teret, očekivalo se kako će taj istup biti tek početak njezinih javnih nastupa u kojima će kompromitirati vodstvo svoje bivše stranke HDZ-a, ali i nastaviti prozivati glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek.

Suprotno očekivanjima, nekadašnja kninska gradonačelnica opet se povukla iz javnog prostora, a upućeni tvrde da nije nemoguće kako se Rimac ponovno opekla i razočarala jer se njezina očekivanja nisu ispunila. Naime, uoči svojeg posljednjeg televizijskog nastupa ova je nekoć utjecajna HDZ-ovka dogovorila nagodbu, koja i jest bila motiv za njezine javne istupe, no umjesto da se s tim procesom nastavi, nedugo nakon istupa Josipe Rimac DORH je od nagodbe ipak odustao, a u nekim krugovima nagađa se kako nije nemoguće da je Državno odvjetništvo od dogovora s Rimac odustalo zbog političkog pritiska.

Ujedno se tvrdi kako je moguće da je baš zbog tog političkog pritiska donedavna ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić iznenada podnijela ostavku. Oni koji ovaj slučaj pomno prate ne odbacuju mogućnost da je taj pritisak stigao iz samog vodstva HDZ-a. Prema drugoj verziji priče koju prenose dobro upućeni izvori, glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek iskoristila je anonimnu prijavu vezanu uz vozača Vanje Marušić i tako je šeficu USKOK-a natjerala na ostavku kao osvetu zbog slučaja Žalac, ali i istraga o kojima je nije obavijestila poput sluačaja Horvat. Naime, slučaj Gabrijele Žalac procesuiralo je tužiteljstvo EU-a a ne DORH, što je ispala velika sramota za Hrvoj Šipek ali i za cijelo hrvatsko pravosuđe. Za to je Zlata Hrvoj Šipek krivila Vanju Marušić. No, dok Žalac i danas razmišlja o nagodbi s EU tužiteljstvom, za Josipu Rimac njezin pokušaj nagodbe s USKOK-om i DORH-om završena je priča – i to sigurno ne njezinom krivnjom.





Proces nagodbe

Zanimljivo je da se, za razliku od Rimac, poduzetnik i stočar Ante Sladić ipak uspio nagoditi te je time postao deveti od ukupno 26 suokrivljenika iz prve USKOK-ove optužnice protiv Rimac koji se odlučio na nagodbu. Sladiću se na teret stavljalo da je sudjelovao u lobiranju za izmjenu pravilnika o stočarstvu na krškim pašnjacima, zbog čega je Rimac preko Ružice Njavro iz Ministarstva poljoprivrede nastojala stupiti u kontakt s bivšom premijerovom suradnicom Tenom Mišetić, koja je u međuvremenu karijeru nastavila u Bruxellesu.

Zbog tih kontakata s Mišetić vjerovalo se da je i premijer Andrej Plenković mogao znati nešto više o toj aferi bivše državne tajnice Rimac, koja je optužena i u aferi Vjetroelektrane. Inače je Sladić u procesu nagodbe dobio djelomičnu uvjetnu zatvorsku kaznu od dvije godine i 11 mjeseci zatvora, a u zatvoru će biti prisiljen provesti samo sedam mjeseci, dok mu je ostatak kazne uvjetovan time da u roku od pet godina ne počini novo kazneno djelo. Sladić je pak dobio i pozamašnu sporednu novčanu kaznu u iznosu od 70.000 eura. No to da se Sladić nagodio zapravo i nije iznenađenje jer je on odmah po uhićenju priznao djelo.

“S obzirom na to da je i ona odrasla na krškom području, smatrao sam da bi Josipa Rimac svojim poznanstvima mogla nešto učiniti po pitanju nelogičnosti između Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH i Pravilnika o plaćanju u poljoprivredi koji regulira područje ispaše na krškim pašnjacima. Zamolio sam je da pronađe način da se i ministrica Marija Vučković upozna s problemima na terenu u Dalmaciji, a ona je obećala da će raditi na tome da prijedlog dođe u prave ruke. Dao sam 15.000 eura za šeficu ministričina kabineta Ružicu Njavro, a nakon što sve bude dovršeno, trebao sam joj dati još 500.000 kuna”, ispričao je Sladić, koji je rekao da se Rimac namjeravao odužiti s 25 krava.

Novi posjet

Osim Sladića, s USKOK-om su se dosad nagodili i bivši ravnatelj Uprave Carine Hrvoje Čović, nekadašnji glavni tajnik u Ministarstvu zdravstva Velibor Drakulić, bivši ravnatelj Policijske akademije Dubravko Novak, nekadašnja predstojnica Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Edita Grubišić, pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac te Nevenko Benić, Ivana Fišter i Terezija Marić.

No, kada je Rimac u pitanju, o nagodbi više nema govora, ali se zato sve učestalije progovara o tome da je njezina velika prijateljica i bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac na korak do nagodbe s Uredom europskog javnog tužitelja, koji je posjetila i prije nekoliko tjedana, i to navodno na inzistiranje svojeg supruga Marija koji joj je jasno dao do znanja da može birati hoće li se razvesti ili nagoditi jer njemu ne pada na pamet skrbiti se o djeci dok ona bude boravila iza rešetaka žrtvujući se za one koji su joj nakon pada okrenuli leđa.

O čemu je tijekom posjeta europskim tužiteljima Žalac s njima razgovarala, nije poznato, ali se zato po HDZ-u već neko vrijeme govori kako je bivša ministrica tijekom jednoga od tajnih sastanaka s premijerom Plenkovićem svojem prijatelju jasno dala do znanja da će, ako se nagodi, mnoge povući sa sobom. Svjesni su navodno toga i europski tužitelji, koji su uvjereni da Žalac aferu Softver i manipulaciju novcem iz europskog proračuna nije mogla sama producirati te se pitaju tko joj je točno bio nalogodavac u tom slučaju.









Zbog spornog softvera mijenjan je proračun pa se pretpostavlja da je ponešto o tome morao znati bivši ministar financija Zdravko Marić, koji se usput budi rečeno po nagovoru ministrice Žalac sastajao i s Milenkom Bašićem, jednim od protagonista afere Vjetroelektrane. Zanimljivo je da se Marić s Bašićem koji je tražio kredit od HBOR-a tajno sastajao dok je sjedio u Nadzornom odboru te državne banke. Ne treba zaboraviti ni to da je i premijer Plenković o slučaju Žalac trebao znati nešto više jer se preko Ureda premijera odobravaju javne nabave u ministarstvima, pa i ona za sporni softver, a osim toga, upitno je koliko je takvih spornih softvera još nabavljeno za državne tvrtke, o čemu se također šuška u istražiteljskim krugovima.

Vrijeđao novinare

Sve se glasnije govori o tome da je Žalac financijski i emocionalno slomljena. Iako nije posve netočno to da je iscrpljena i posramljena, ona nagodbi navodno do suprugova ultimatuma ipak nije bila sklona jer još živi u uvjerenju da je se ni premijer Plenković ni njezin HDZ neće odreći, već da bi joj na neki način mogli pomoći. Dok Žalac ustraje u svojim stavovima, njezin suprug Mario pod velikim je pritiskom te pritišće nju da europskim tužiteljima iznese svoju verziju priče i da prizna po čijem je nalogu odrađivala nabavu softvera te da se nakon toga povuče iz javnog prostora i politike, kako bi na taj način zaštitila i sebe i njega i njihovu djecu. Navodno je suprugu bivše ministrice dosta medijskog i javnog pritiska, istraga i odvjetnika jer se on na to nije naviknuo s obzirom na to da on nije čovjek iz medijskog prostora, nego ga je u njega uvela ambicija njegove supruge Gabrijele Žalac, koja se za svojega supruga udala još u četvrtom razredu srednje škole.

Zanimljivo je da je Žalac prije mature rodila njihovo prvo dijete, a kao mlada majka, ambiciozna Žalac u Osijeku upisuje studij ekonomije. Paralelno s time do diplome je rodila još troje djece. Žalac je diplomirala 2002. godine, a pet godina poslije, postala je članica HDZ-a te tada počinje njezin karijerni uspon. Za to vrijeme suprug Mario uvijek joj je bio podrška, ali je, unatoč tomu, i tijekom njezina ministarskog staža pokazivao da se nije naviknuo na prisutnost predstavnika medija u njihovu životu, pa je tako u fokus javnosti došao kada se naljutio na novinare koji su se okupili pred ministričinom kućom u njihovim rodnim Vinkovcima.









Mario je tada u društvu policijskih istražitelja kojima je otvorio vrata triju automobila kako bi obavili pretres bio revoltiran do te mjere da je vikao na novinare i vrijeđao ih, zbog čega je reagiralo i Hrvatsko novinarsko društvo koje je zatražilo reakciju nadležnih institucija. Unatoč tomu, bilo je teško ne primijetiti u kojoj mjeri događaji kojima je svjedočio potresaju Marija koji se na reflektore nije naviknuo. Kako bi se i naviknuo, kada je on karijeru izgradio kao vlasnik automehaničarskog obrta Žaki u Vinkovcima, te ga ondje znaju kao vrijednog i predanog obiteljskog čovjeka.

Zaštita obitelji

U njihovim se Vinkovcima govori kako je suprug Mario najviše vremena provodio s djecom dok je Žalac kao ministrica zbog posla često boravila u Zagrebu. Prema podacima iz posljednje imovinske kartice bivše ministrice, njezin suprug mjesečno je zarađivao samo 3064 kune, dok je kao godišnji bruto i neto iznos bilo navedeno 36.784 kune. Kada se u medijima počeo spominjati luksuzni Mercedes E klase vrijedan minimalno 400 tisuća kuna koji se pojavio pred obiteljskom kućom Žalac, a koji je, kako se ispostavilo, ministričinim roditeljima ustupio šibenski poduzetnik Josip Stojanović Jolly i koji je bio u vlasništvu njegove rent-a-car tvrtke, suprug Mario ponovno je reagirao iznimno impulzivno.

“Nemam trenutno komentara. Ja imam autoservis, takvih auta kod mene prođe stotine. Jučer sam dao iskaz. Nije točno da sam bio uzrujan. Uzrujan sam što mi skaču po ogradi i slikaju, uzrujavaju mi djecu, razumiješ to? Obitelj je svetinja, eto tako. Nemam veze s tim autom, samo da mi se ne dira u obitelj. Ovo je tlačenje brutalno. Nemam komentara”, rekao je tada Mario Žalac, koji i sada po svemu sudeći vođen istim interesom, odnosno zaštitom svoje obitelji i djece, nastoji nagovoriti svoju suprugu Gabrijelu Žalac da se nagodi s europskim tužiteljima jer je njemu izgleda dosta povlačenja po medijima, ali i toga da se njegova obitelj eksponira i proziva u neugodnom kontekstu zbog nečega u čemu je Žalac možda bila samo jedan od pijuna za nekoga mnogo većega tko stoji iza njezinih afera.