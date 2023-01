ZA NJIH NEMA POSKUPLJENJA! Zaokružili im cijene na dolje, otkrijte koliko bi vas došao ručak u saborskoj menzi

Autor: Dnevno.hr

Dok se građani masovno žale na skok cijena nakon uvođenja eura, nisu svima cijene otišle gore nakon 1. siječnja. Tako izvještaj iz saborske menze pokazuje kako cijene hrane i pića u saboru za zastupnike, zaposlenike i novinare ostaju iste kao i u kunama, samo konvertirane u euro po zakonskom tečaju. Zanimljivo je kako su neke cijene sada i nešto niže nego što su bile, u slučajevima zaokruživanja na nižu decimalu.

Obična kava koju su saborski zastupnici do kraja godine plaćali 3.5 kuna, sada je 0.46 eura, što bi u kunama preračunato iznosilo 3.46 kuna. Sendvič sa šunkom i sirom koji se plaćao 12 kuna, sada košta 1.59 eura, odnosno 3 lipe niže u kunskom iznosu.

Naši zastupnici glavno jelo mogu kupiti za samo 18 kuna, odnosno 2.39 eura. Dnevna juha koja je nekoć bila pet kuna, a sada je 0.66 eura, odnosno 4.97 kuna, a isti iznosi vrijede i za desert. Salata koja se plaćala četiri kune sada iznosi 0.53 eura, odnosno preračunato u dosadašnju valutu 3.99 kuna.





Za saborske zastupnike i novinare već nekoliko godina vrijede nešto više cijene toplog obroka u parlamentu. One su nakon konverzije kune u euro zadržane u istoj visini. No isti jelovnik kao i za zaposlenike zastupnici i novinari platit će 6.1 euro, odnosno dosadašnjih 45.96 kuna, što je u istoj razini u kojoj su plaćali i do sada.