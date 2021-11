ZA NEDJELJU POPODNE NAJAVLJEN NOVI PROSVJED NA MARKOVOM TRGU: ‘Ne idemo odavde, svaki dan ćemo se družiti, dok god ne ukinu covid-potvrde’

Autor: L.B.

“Hod do Trga Francuske Republike. U 15 sati je okupljanje na Markovom trgu. Svaki dan ćemo se družiti, dok god ne ukinu covid-potvrde! Inače, svaki dan ovdje u 17:30, do kraja! Do ispunjenja uvjeta! Ne idemo odavde, svi ste pozvani da mi se pridružite! Ja ostajem ovdje”, pozvao je Andrija Klarić u nedjelju ujutro, nakon što je pred Banskim dvorima proveo noć.

Prosvjed se tako očekuje u popodnevnim satima na Markovom trgu u Zagrebu, u 15 sati.

Naime, od utorka, 16. studenog covid-potvrde postaju obavezne u svim javnim i državnim službama, kako za zaposlenike tako i za ljude koji njihove usluge koriste.

Glavni zahtjevi prosvjednika na Markovom trgu su, kako je Klarić naveo, ukidanje covid-potvrda odmah u cijeloj RH te donošenje zakona kojim se zabranjuje da se donese takav diskriminirajući zakon kao što je covid-potvrda.

Podsjetimo, Andrija Klarić je vlasnik teretane koji je uhićen nakon što je otvorio teretanu unatoč zabrani. Osim toga, bio je vođa prosvjednika i pred KBC-om Rebro, kada su uvedene covid-potvrde u zdravstvo.