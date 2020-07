Za četiri godine u državi će biti ‘med i mlijeko’! Evo kakav program nam sprema nova Vlada…

Vlada premijera Andreja Plenkovića i njegovi ministri dobili su u četvrtak navečer većinsko povjerenje zastupnika Hrvatskog sabora.

Nakon rasprave u Hrvatskom je saboru za 15. hrvatsku Vladu glasovalo 76 zastupnika od ukupno 151, protiv ih je bilo 59, a suzdržanih zastupnika nije bilo.

Prva sjednica nove Vlade održat će se danas u 13 sati.

Kako je najavljeno, prva tema sjednice Vlade trebao biti Zakon o obnovi grada Zagreba.

Program nove Vlade, koji je jučer u Saboru predstavio novi/stari premijer Andrej Plenković, temelji se u potpunosti na izbornom programu HDZ-a i zahtjevima koalicijskih partnera.

Kako se kaže, “papir sve trpi”, a prema onome što je napisano u programu Vlade doima se da ćemo za četiri godine živjeti u jednoj drugačijoj državi. Naime, Hrvatska će se reformirati na razne načine. Tako će se zaštititi najosjetljivije skupine građana, poljoprivreda i turizam će “procvasti”, a ono što je najvažnije – Plenković nam tvrdi da korupcije više neće biti.

U programu Vlade ističe se pet prioriteta, a to su socijalna sigurnost, perspektivna budućnost, ekonomska suverenost, osnažena državnost i globalna prepoznatljivost.

Plenković i njegovi ministri tvrde da će do kraja novog mandata biti manji porezi, a veće plaće i mirovine što znači da će prosječna plaća iznositi 7600 kuna, a minimalna plaća 4250 kuna. Porez na dohodak će se smanjiti s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto. Uz to, smanjit će se porez na dobit s 12 na 10 posto što će pogodovati više od 100 tisuća tvrtki koje ostvaruju godišnji prihod do 7,5 milijuna kuna.

Na svu hranu stopa PDV-a snizit će se s 25 na 13 posto, a i svi obveznici PDV-a plaćat će taj porez po naplaćenim, a ne izdanim računima.

Ukida se porez na promet nekretnina

Važno je istaknuti kako se ukida porez na promet nekretnina. Najavljeno je i povećanje mirovina za najmanje 10 posto. Korisnicima obiteljske mirovine omogućit će se pravedniji način izračuna, a nekim umirovljenicima omogućit će se radi i nakon njihove 65. godine. Uz to, jačat će i drugi mirovinski stup. Cilj je da prosječna mirovina dosegne 50 posto prosječne neto plaće.

Plenković i društvo obećavaju i rast gospodarstva kroz otvaranje 100 tisuća radnih mjesta. U mjere zapošljavanja uložit će se 10 milijardi kuna, a do kraja Vladinog mandata stopa zaposlenosti iznosit će čak 70 posto dok će se druge strane, stopa nezaposlenosti pasti na manje od pet posto.

Najavljeno je daljnje parafiskalno rasterećenje. Mirovinski fondovi trebali bi privatizirati državne tvrtke. Ulaganja u istraživanje i razvoj do 2025. povećat će se na 2,5 posto. Želi se povećati i udjel IT sektora u BDP-u za najmanje 10 posto do kraja sljedeće godine.

U razvoju kreativnih industrija, industriji videoigara i razvoja robotike, zaštiti okoliša i gospodarenju otpada veliku ulogu imat će i dobivena sredstva u visini 22 milijarde iz Europske unije.

Nastavak reforme školstva i strukovnog obrazovanja

Što se tiče znanosti i obrazovanja, očekuje se daljnje unapređenje reforme školstva i jačanje digitalizacije. Uložit će se pet milijardi kuna u modernizaciju, a dodijelit će se i 50 tisuća stipendija. Do kraja mandata uvest će se cjelodnevna nastava u najmanje 100 škola. Pokrenut će se i projekt STEM Hrvatska, vrijedan dvije milijarde kuna, u kojem će se laboratorijem opremiti svaka škola. Sagradit će se i STEM kampus. Do kraja mandata sve bi škole trebale postati e-Škole.

Najavljuje se i “dodatno definiranje i uređivanje opsega autonomije sveučilišta” i nastavak reforme strukovnog obrazovanja.

Jačat će mjera pripravništva, a poticat će se poduzetništvo mladih i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme. Subvencionirat će se 20 tisuća novih stambenih kredita.

U regionalni razvoj uložit će se 30 milijardi kuna. Unaprijedit će se poljoprivreda i turizam kroz neke turističke projekte poput Dalmatinske zagore, Like, Banovine i Gorskog kotara, vrijedne dvije milijarde kuna. Poticat će se i razvitak otoka te sjevera Hrvatske.

Najavljuje se povećanje poljoprivredne proizvodnje za 30 posto te povećanje udjela mladih poljoprivrednika s 13 na 20 posto.

Vlada obećava i povećanje proizvodnje svinjskog mesa za 40 posto, kao i izgradnju 20 regionalnih centara za voće i povrće te udvostručenje navodnjavane poljoprivredne površine. U turizmu se najavljuje sufinanciranje investicija u hotele i naselja, investicije od milijardu eura i otvaranje 3000 novih radnih mjesta u zdravstvenom turizmu.

Najavljuje se reguliranje rada nedjeljom, ali i redefiniranje radnog zakonodavstva te poticanje rada od kuće. Povećat će se naknada za socijalno ugrožene s 800 na 1500 kuna te povećanje smještajnih kapaciteta u domovima za starije. Ponovno se najavljuje roditeljska naknada u visini pune plaće te uvođenje “dječje kartice”.

Reforma zdravstva, revitalizacija Imunološkog zavoda

U unapređenju socijalnih mjera udvostručit će se dječji doplatak te omogućiti besplatni vrtići za svu djecu roditelja čiji imovinski cenzus po članu obitelji ne prelazi 3000 kuna i to kada se steknu proračunski uvjeti. Omogućit će se i uvođenje očinskog dopusta od 10 dana, a svako će dijete imati pravo koristiti produženi boravak u vrtiću. Osigurat će se produljeni rad u još 200 vrtića.

Reforma će zahvatiti i zdravstvo pa se tako u tom sektoru očekuju ulaganja od tri milijarde kuna. Izgradit će se Nacionalna dječja bolnica, a u planu je i revitalizacija Imunološkog zavoda.

Obećava se nastavak reforme pravosuđa, novi Ovršni zakon i borba protiv korupcije.

Najavljuje se da će se izmijeniti Zakon o parničnom postupku radi ubrzanja i omogućavanja rasprave na daljinu te propisivanje okvirnih rokova. Donijet će se i novi Zakon o kaznenom postupku te Zakon o izvršavanju kazne zatvora koji će urediti postupak elektroničkog nadzora.

Uvest će se i e-komunikacija na svim sudovima, jačat će USKOK, a kao politička poruka ukinut će se imunitet članovima Vlade za kaznena djela korupcije. Najavljuje se i novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa te uređenje područja lobiranja.

U području uprave smanjit će se broj lokalnih dužnosnika za pola, a za petinu broj vijećnika. Do kraja 2021. trebale bi se funkcionalno spojiti općine, a najavljuje se i jača digitalizacija. Donijet će se i Zakon o plaćama, a do kraja mandata uvest će se digitalni potpis za cijelu upravu.

Zakon o obnovi grada Zagreba je jedan od prioriteta nove Vlade

Plenković i njegovi ministri najavljuju da će do kraja mandata uprihoditi milijardu kuna aktivacijom državnih nekretnina, a još 1,5 milijardi kuna prodajom udjela tvrtki koje nisu od posebnog interesa. Vlada obećava i nastavak infrastrukturnih ulaganja te razvijanje širokopojasne infrastrukture za brzi internet.

Uz ulaganja u infrastrukturu, dovršit će se izgradnja Pelješkog mosta, nabavit će se 40 novih elektromotornih vlakova. Jedan od prioriteta nove Vlade je i Zakon o obnovi Zagreba.

U prvih šest mjeseci završit će se kapitalni infrastrukturni projekti u vojarne, a do kraja 2021. dovršit će se opremanje vojske borbenim vozilima Bradley. Do kraja mandata odabrat će se tip vojnog aviona, potpisati ugovor, početi s obukom pilota i tehničara te pripremom prateće infrastrukture u zraku, na kopnu i na moru.

Hrvatska treba ući u Schengen, eurozonu i OECD. Zagovarat će se zaštita prava Hrvata u BiH, proširenje EU te jačanje odnosa sa SAD-om. Hrvatska se želi i bolje pozicionirati u Africi pa će se otvoriti veleposlanstvo u Etiopiji. Pokušat će se riješiti otvorena pitanja sa Srbijom i zagovarat će se prava Hrvata prema načelu uzajamnosti.

Vlada se obvezuje da neće dirati u prava zastupljenosti manjina u Hrvatskom saboru, a želi se osigurati i odgoj i obrazovanje na njihovu jeziku i pismu. Navodi se i da će se osigurati primjena Ustava i zakona o uporabi jezika i pisma manjina u svim lokalnim jedinicama u kojima su za to, prema zakonu, stečeni uvjeti. Kažu i da će voditi računa o zapošljavanju manjina u državnim službama.

Najavljeni su novi zakoni o medijima, elektroničkim medijima, financiranju kulture i obavljanju umjetničke djelatnosti, o kazalištima i autorskom pravu. Povećat će se i izdvajanja za filmske projekte, a u planu je i izgradnja filmskog studija.