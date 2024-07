Wikileaks opet na djelu, pogledajte što su ovaj put razotkrili: ‘Američki neprijatelj broj 1’ ne odustaje

Nedugo nakon što je Julian Assange pušten iz zatvora u Velikoj Britaniji, gdje je proveo 13 godina u borbi sa zakonom, njegova zviždačka stranica Wikileaks je objavila tajne dokumente izraelskog ministarstva informiranja.

U objavi na X-u, Wikileaks je podijelio dokument iz listopada 2023. godine, u kojem se navodi izraelski plan za protjerivanje civila iz Gaze u Egipat, uz tvrdnju da bi “takva strategija donijela dugoročno pozitivne rezultate”.

Plan uključuje uspostavu šatorskih naselja na Sinaju, otvaranje humanitarnog koridora i izgradnju gradova na sjevernom Sinaju.

Verified document from Israeli Ministry of Intelligence in October 2023 suggests forced displacement of Gaza civilians to Egypt would “yield positive and long term strategic results”.

The advisory document envisions a three stage process including the establishment of tent

