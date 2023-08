Wagner ima spreman crni scenarij ako umre vođa: Odmah se pokreće algoritam, uskoro stiže video poruka

Osnivač Wagnera Jevgenij Prigožin bio je u privatnom zrakoplovu koji se u srijedu srušio sjeverozapadno od Moskve, objavila je ruska Federalna agencija za zračni promet.

Prema preliminarnim informacijama ruskih vlasti, svi koji su bili u avionu su poginuli.

U zrakoplovu je bilo ukupno deset ljudi. Od tada je pronađeno osam tijela, navode ruski državni mediji. Dodaju i da će se identitet žrtava potvrditi u mrtvačnici u Tveru.

Iako mnogi ovu vijest još uvijek primaju s dozom opreza, postavlja se pitanje što sve ovo znači za budućnost plaćenika Wagner grupe?

Naime, prema izvještajima je u avionu osim Prigožina bio i Dmitrij Utkin, njegova desna ruka i suosnivač Wagnera. Znači li to da su obezglavljeni ili postoji ‘crni scenarij’ u slučaju ovakvih izvanrednih okolnosti?.

Prema pisanju ruskog lista Readovka, plan djelovanja Wagnera u slučaju smrti Jevgenija Prigožina postoji.

Kako navode, budući da je Prigožin imao stalnu prijetnju vlastitom životu, uključujući i zato što je redovito bio na prvoj crti bojišnice i u drugim okolnostima, Wagner PMC ima jasan mehanizam djelovanja u slučaju njegove smrti.

Ako se potvrdi smrt Prigožina ili Dmitrija Utkina tijekom pada zrakoplova, tada će se “algoritam” odmah pokrenuti.

Međutim, izvor je odbio precizirati što točno ovaj mehanizam podrazumijeva. Predstavnici PMC- a rekli su da se održava vijeće zapovjednika, nakon čega će biti objavljena video poruka.

Zanimljivo, u srijedu je na Wagneru sklonom Telegram kanalu Grey Zone osvanuo intervju s Prigožinom, no ne zna se kada je točno snimljen. U njemu on govori o svom pogledu na smrt.

“Svi ćemo otići u pakao. Ali u paklu ćemo biti najbolji,” rekao je Jevgenij Prigožin.

Ako je Prigožin zaista mrtav, Ukrajina tvrdi da u tome nije imala svoje prste. Naime, Volodimir Zelenski rekao je da Kijev nema nikakve veze s pretpostavljenom smrću šefa Wagnera.

Novinska agencija Interfax-Ukrajina prenijela je izjavu Zelenskog novinarima u četvrtak:

“Mi nismo imali ništa s tim. Svima je jasno tko ima nešto s tim.”

Gotovo 24 sata nakon pada zrakoplova za koji ruske vlasti kažu da je prevozio šefa Wagnera Jevgenija Prigožina i dvojicu njegovih visokih poručnika, oglasio se ruski predsjednik Vladimir Putin, poznat po nekad bliskim odnosima s Prigožinom.

Putin je poslao izraze sućuti obiteljima poginulih, a osnivača Wagner grupe opisuje kao talentiranog poslovnog čovjeka.

U govoru koji je prenosila televizija, Putin je rekao da će istražitelji istražiti što se dogodilo – ali da će to potrajati. Dodao je da je o svemu brifiran u četvrtak ujutro. Napomenuo je da Prigožina poznaje od ranih 1990-ih.

“Bio je čovjek teške sudbine, napravio je ozbiljne greške u životu”, rekao je Putin.

Zanimljivo je što je s ruske strane toliko dugo vladala šutnja. Putin je bio na događaju u Kursku u srijedu kada su se pojavile vijesti o nesreći, ali tamo nije ništa komentirao. Nije bilo konferencijskog poziva za medije s glasnogovornikom Kremlja Dmitrijem Peskovom u četvrtak. Posljednji poziv Peskov je imao 4. kolovoza.

Putin se sastao sa zapovjednicima Wagnera i Prigožinom nekoliko dana nakon njihove kratkotrajne pobune u Rusiji krajem lipnja, unatoč tome što je događaj prethodno opisao kao čin izdaje.

Prigožin se nakon toga mogao slobodno kretati i čak se pojavio na marginama Afričkog summita koji je prošlog mjeseca organizirao Kremlj u Sankt Peterburgu.

Europska unija je rekla da je “teško provjeriti” izvješća u kojima se pretpostavlja da je šef Prigožin poginuo u zrakoplovnoj nesreći.

“Vidjeli smo izvješće o padu zrakoplova u kojem je navodno poginuo Jevgenij Prigožin, šef Wagner grupe, zajedno s članovima njegove pratnje i članovima posade”, rekao je Peter Stano, glavni glasnogovornik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, na press briefingu u četvrtak.

“Ali opet, kao i mnoge druge stvari u Rusiji, ovo nam je jako teško provjeriti, pa stoga nije na nama da komentiramo”, dodao je Stano.

Stano je rekao da su “negativne akcije” Prigožina i Wagnerove grupe nadaleko poznate, ukazujući na njihovu umiješanost u ukrajinski rat i operacije u afričkim zemljama.

“Svugdje gdje su oni bili prisutni, ostavili su trag kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. Puno je neodgovornosti, nejasna su pravila po kojima rade”, rekao je Stano.

‼️ Yevgeny #Prigozhin is dead, State Russian TV channel confirmed.#Wagner leaders also confirm the fact of the death of Prigozhin and #Utkin – Representative of the Russian-appointed “administration” of the Zaporizhzhia region Rogov. pic.twitter.com/uLuz4R42IT

— KyivPost (@KyivPost) August 23, 2023