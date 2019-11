VUKOVARSKI VODOTORANJ već 19 godina obnavlja Srbin koji još ništa nije napravio

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Grad heroj, tako se zbog svoje hrabre i impozantne prošlosti naziva Vukovar. Simbole vukovarskog herojstva gotovo je nemoguće sažeti u jedan tekst, no uz hrabre ratnike, prvi simbol je Vodotoranj. On je prikaz svega onoga kroz što je Vukovar prošao. Tijekom tromjesečne opsade na tog je diva koji se izdiže nad gradom palo više od 600 neprijateljskih granata koje su mu nanijele brojna oštećenja. No, nisu ga uništile. Kada se govori o Vodotornju, svakako treba spomenuti dvojicu hrvatskih branitelja koji su najzaslužniji za to što se na njemu uvijek vijorila hrvatska zastava, 23-godišnjeg Ivicu Ivanika, koji je u svom gradu i poginuo, te njegova suborca Hrvoja Džaltu.

Tko opstruira?

Priča o Vukovaru i njegovu simbolu posljednjih se dana ponovno aktualizirala, dijelom zato što se približavamo još jednoj Koloni sjećanja, ali dijelom i zato što je dugo najavljivana obnova Vodotornja dovedena u pitanje. Naime, u početku je bilo zamišljeno da Vodotoranj ostane autentičnim svjedokom tragičnih zbivanja ratnih devedesetih. Osmišljen je kao memorijalno spomen-obilježje, a konzervirati se, prema najavama, trebao samo izvana, dok je unutrašnjosti trebalo vratiti život. Obnova Vodotornja trebala je biti okončana do ovogodišnje Kolone sjećanja, no radovi nisu pri kraju. Štoviše, zbog toga je ozbiljno zaiskrilo na ionako užarenoj vukovarskoj političkoj sceni.

O problemu vukovarskog Vodotornja progovorio je i gradonačelnik Ivan Penava, koji je oštro demantirao dio medija u kojima se tvrdilo da radovi u Vukovaru kasne zbog njegovih opstrukcija. Ustvrdio je da radovi kasne zbog stanja operative i grešaka na projektu, a prema njegovoj najnovijoj računici, mogli bi biti dovršeni do idućeg Dana sjećanja. Za obnovu Vodotornja osigurano je oko 40 milijuna kuna, a Penava je odbacio prozivke da je u pitanje dovedena transparentnost prikupljanja novca. “Nakon glavnog projekta, naručili smo izvedbeni projekt kao još jedan razrađeniji, građevinsko-arhitektonski, a to smo tražili upravo zato da bismo bili transparentni i kako bismo mogli govoriti o rokovima obnove i cijeni“, rekao je vukovarski gradonačelnik. S druge strane, izvođač također ima svoje probleme, primjerice, na Vodotoranj nisu postavljeni kranovi, a susreli su se, bilo je i problema s dinamikom radova.

Graditelj Srbin





Grad je kao investitor angažirao projektanta, izvođača i nadzorno tijelo, no od svih njih možda je najzanimljiviji Đuro Bamburač, direktor vukovarske tvrtke Planum građenje koja je angažirana na obnovi Vodotornja. Upravo je Bamburač ovih dana za kašnjenje radova optužio djelatnike gradske uprave koji mu se petljaju u posao. Međutim, kako tvrdi predsjednik HSP-a AS-a Hrvoje Niče, priča s poduzetnikom Bamburačem mogla bi se uvrstiti u rubriku vjerovali ili ne. “Svaki žitelj Vukovarsko-srijemske županije zna da je Bamburač Srbin. Dakle, srpska firma obnavlja ono što su Srbi porušili, obnavlja simbol hrvatskog stradanja“, govori Niče. Ističe, također, kako nije problem u Penavi, jer je sve učinjeno po zakonu i Penava nije mogao učiniti ništa osim poništiti natječaj, što bi ga dovelo u nove probleme. “Odgovoran je Zakon o javnoj nabavi koji je nakaradan. Zamislite situaciju da neka palestinska tvrtka obnavlja spomenike u Izraelu. Mi ćemo, dakle, prolaziti pored simbola otpora od četničke agresije, a netko će za to uzeti 39 milijuna kuna“, upozorava naš sugovornik, priznajući i sam da radovi na Vodotornju kasne jer je posao površno odrađen.

Niče također dodaje kako je riječ o izvedbenom projektu koji nije vezan uz Grad kao naručitelja, a ni uz samu tvrtku koja je radila isti taj izvedbeni projekt. “Kao što znate, najniža cijena ključni je kriterij za prolazak na natječaju, no koliko sam čuo, na toj javnoj nabavi Bamburač je prošao isključivo na temelju činjenice da je njegov podizvođač dobio reference s kojima je bio najpovoljniji. Dakle, on kao tvrtka za to nema reference, ali javna nabava mu dopušta da uđe u proces sa suradnicima te je na temelju toga kvalificiran“, objašnjava Niče i dodaje kako ne krivi Penavu za ovu situaciju jer ni on u najluđim snovima ovo nije mogao zamisliti. “Da je znao da će mu Srbin obnavljati Vodotoranj, ne bi to dopustio. Ali zamislite vi koliko morate biti drski da se uopće prijavite na natječaj za obnovu Vodotornja koji je vaš narod rušio s dunavske strane, koji je upravo zbog toga i postao simbolom izravne agresije na Republiku Hrvatsku“, ogorčeno nam priča Niče, koji kaže da svi mediji koji imaju svoja dopisništva u njegovoj županiji znaju za ovaj apsurd, ali se iz nekog razloga nitko o tome ne usudi govoriti, što je također žalosno.

Drugi poslovi

Niče pokušava detaljnije ilustrirati ovaj apsurd. “Zamislite da Rojs dobije zakonit posao za obnovu Jasenovačkog spomenika. Pa o tome bi se mjesecima pisalo, a mi po zakonu imamo takav apsurd i nikome ništa“, govori Niče i dodaje kako je Bamburač, koji je sada vlasnik tvrtke Planum građenje, prije tri godine imao tvrtku Planum koja je otišla u stečaj, a “u roku od tri godine je stao na noge i dobiva unosne poslove. Naš sugovornik također dodaje kako posao obnove Vodotornja nije jedini koji je Bamburač dobio.

“Nakon posla obnove Vodotornja dobili su i posao izgradnje jednog strateškog projekta za Vukovarsko-srijemsku županiju vrijedan 25 milijuna kuna, a i posao od MUP-a za izgradnju zgrade interventne policije u Vukovaru“, kaže Niče. Upravo je ovih dana ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio da se u Vukovaru gradi zgrada interventne policije koja će koštati 6,5 milijuna kuna. “Ili je taj Bamburač vrhunski građevinar koji može odraditi zahtjevne poslove po nižoj cijeni od konkurencije, a ne može jer vidimo da obnova Vodotornja dobrano kasni, ili je u ovoj državi nešto u dubini jako trulo. Sve u svemu, ovi su poslovi odgovor na Pupovčevo pitanje otprije par mjeseci ‘Kako je biti Srbin u Hrvatskoj?’: Bogato, Milorade, jako bogato“, zaključuje Hrvoje Niče.

Inače, vukovarskim krajem kruži priča kako poduzetnik Bamburač njeguje dobre odnose i s čelnim čovjekom SDSS-a Miloradom Pupovcem, a postoji, tvrde Vukovarci, mogućnost da je novac dobivao i iz Srbije, i to za obnovu pojedinih srpskih objekata u njihovu gradu.

Tuđmanova želja

Prema podacima s interneta, Bamburača se opisuje kao vlasnika stabilnog građevinskog poduzeća koje zapošljava 80 ljudi. Ugovor o rekonstrukciji Vodotornja potpisao je 12. svibnja 2017.godine, te je tada najavljeno da će radovi biti okončani najkasnije početkom ljeta ove godine. Donedavno se tvrdilo da radovi teku zadovoljavajućom dinamikom, a govorilo se i kako je skupljeno dovoljno novca, odnosno 37 milijuna kuna, od čega je polovicu osigurala Vlada, a u pokroviteljstvu je sudjelovala čak i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Idejom da obnovi Vodotoranj Penava je zapravo ostvario želju pokojnog predsjednika Tuđmana, a projekt se nastojao realizirati i tako da svaka hrvatska županija osigura novac za jedan od vukovarskih simbola. U bivše Ministarstvo obrane i razvitka tijekom 1997. i 1998. godine zadarska županija uplatila je tri milijuna kuna za obnovu Vodotornja, zatim su početkom 2000. počeli radovi, a za izvođača je i tada izabrana Bamburačeva tvrtka. No, kada je obnova vukovarskog Vodotornja prešla pod nadležnost Ministarstva branitelja, kojemu je tada na čelu bila Jadranka Kosor, obnova je stala, a tvrdilo se da je to zato što projekt nije osmišljen, iako je u njega uloženo oko dva milijuna kuna. Gdje su završila preostala dva, do danas nije razjašnjeno.

Vukovarski apsurd

Misterij je očito i odgovor na pitanje zašto se radovi nisu priveli kraju u rokovima, što će teško pasti i premijeru Plenkoviću i predsjednici koja je namjeravala kampanju začiniti posjetom obnovljenom Vodotornju, u čemu je i sama financijski sudjelovala. Od toga trenutno nema ništa, osim spoznaje da je vukovarska herojska priča prešutno pretvorena u vukovarski apsurd. Nitko nije kriv, nitko ništa nije znao i nikoga ništa nije briga.