VUKOVARSKA BRANITELJICA ZAGRMILA: ‘Pozivam Plenkovića da tri noći provede u kamp kućici pa će vidjeti kako je narodu!’

Autor: I.Br.

“Još uvijek čekamo da Damir Trut podnese ostavku i nećemo od toga odustati”, izjavio je u Bujici na Z1 televiziji, Damir Markuš, vukovarski dragovoljac HOS-a, veteran BBB-a i čelnik kutinskog ogranka Domovinskog pokreta, a Zorica Gregurić, čelnica stranke u Sesvetama i zagrebačka dragovoljka, braniteljica Vukovara, poslala je jasnu poruku vlastima: “Kriminalna poslijeratna obnova je također ratno profiterstvo, tražimo da se odgovornima za obnovu na Banovini sudi, a na terenu prestane s uništavanjem dokaza!”

Markuš se također slaže s gospođom Gregurić da je poslijeratna obnova na Banovini bila kriminalna:

“U Strašniku, selu u kojem je bio epicentar potresa, a koje je teško stradalo i tijekom velikosrpske agresije, ljudi još 1998. godine, upozoravali da je sve skupa loše napravljeno i da je na djelu kriminal. Sve se pokazalo istinitim! Sada po terenu jure kojekakvi strojevi i brzo ruše kuće, što upućuje na mogući zaključak da netko pokušava prikriti dokaze…”, kazala je pa se nadovezala da bi se “tamo kuće srušile i da nije bilo potresa, vjerojatno za godinu, dvije – same od sebe”.

Osvrnula se i na ružne izjave ministra Horvata, ali i samog premijera, koji su prilično podcjenjivački govorili o volonterima, koji su došli na Banovinu kuhati za narod.

“Posebno bih pohvalila Marina, chefa koji je svega nekoliko sati nakon potresa, skupio svoje lonce, donio sve što je imao od hrane i pojavio se među ruševinama… Ljudi su sa svih strana pomagali, donirali, uplaćivali… Ljudi su tamo kuhali dan i noć i to ne jedan obrok – nego meni s nekoliko jela… I na kraju, dolazi Plenković, dolazi Horvat i pljuju na tu cijelu priču, umjesto da se duboko poklone svim tim ljudima! Plenkoviću bi bilo bolje da smijeni nesposobne ministre, nego da pljuje na narod koji se samoorganizirao, a to se odnosi i na Marina i cijelu kuharsku ekipu. Osnovna je pristojnost da se zahvalite, a ne da omalovažavate nečiji trud i tako javno pokušate prikriti vlastitu nesposobnost i nesposobnost svojih ljudi.”

MARKUŠ I BBB NE ODUSTAJU OD ZAHTIJEVA ZA SMJENOM DAMIRA TRUTA!

Da opet ne zaboravim: “Trut, daj ostavku!”, započeo je nastup u Bujici Damir Markuš: “Ali, trebali bi i mnogi drugi dati ostavke… Mene je sramota što mi je Trut u Civilnoj zaštiti, kojoj i sam pripadam, nadređen. Sramotno je da takvi likovi budu na takvim mjestima… Pa, to su nesposobni ljudi, a o kriminalu da ne govorim!”

Navijačke skupine upravo su Damira Markuša imenovale nositeljem akcije prikupljanja materijala i druge pomoći za izgradnju montažnih kućica za najugroženije obitelji na području pogođenom potresom: – Hrvatski navijači su se kao i svaki put do sada, u poplavama, požarima, potresima, prvi javili i prvi došli pomoći srcem i dragovoljno. Baš kao i mi, dragovoljci HOS-a, ali i sve ostale dragovoljačke postrojbe i svi hrvatski branitelji te ’91. godine i hrvatska povijest će zlatnim slovima pisati o hrvatskim navijačima i dragovoljcima, a ne o trutovima!

Na Banovini nema ni baba ni žaba, a Jelena Veljača vjerojatno nije došla pomagati, kako ne bi slomila nokat – rečeno je u emsiji, nakon čega je Zorica Gregurić pojasnila gdje su nestale sve te silne tzv. nevladine udruge.

“Kada se radi o ovakvim katastrofama, a osim potresa na Banovini, bila je i poplava u Posavini, u pomoći uvijek sudjeluje ista ekipa… Opet smo zajedno s navijačima, hrvatskim braniteljima… Kada treba pomoći i uložiti dio sebe, kada treba dati svoje srce, dio imovine ili nešto novaca, normalno da udruge s lijevog spektra, koje uglavnom ovise o proračunu, to ne prepoznaju. Njima je važno što više iskamčiti i uzeti iz državnog proračuna, a nisu baš navikli dijeliti s drugima…”

GDJE JE VELJAČA? GDJE JE NESTALA KOLINDA?!

“Na Banovini nema naslikavanja s predsjednikom Vlade ili države, a to je ono što Jelena Veljača voli”, nastavila je Zorica Gregurić: “Ovdje treba zasukati rukave, obući čizme, zagaziti u blato i konkretno pomoći ljudima. To je za nju ipak preteški posao, s obzirom da je navilka u podne, u spavačici trčkarati cestom…”

A gdje je nestala Kolinda, kako to da nju nismo vidjeli na potresom pogođenim područjima, zanimalo je voditelja, na što je gospođa Gregurić rekla: “Ono, po čemu je zadnje ostala zapažena u javnosti, to je srednji prst!”

“Negdje na pola mandata, dogodio se njezin salto mortale i gospođa se okrenula protiv onih koji su joj pomogli da makne Josipovića”, nadovezao se Markuš i složio s kolegicom u studiju: “Najednom joj više nije bio prihvatljiv pozdrav hrvatskih branitelja ‘ZDS’, nije s narodom htjela ići na Bleiburg i ništa nije učinila, kada su pokušavali zabraniti komemoraciju… Zaista ne znam što joj se dogodilo, ali srednji prst smo svi zapamtili!”

Zorica Gregurić i Damir Markuš već su trinaest dana na Banovini i nesebično pomažu stradalima u potresu, isto kao što su ’91. otišli iz svojih domova u Zagrebu i Kutini – braniti Vukovar.

DOMOVINSKI POKRET OSNOVAO KRIZNI STOŽER VEĆ NA DAN POTRESA, A VLADA TEK ZA TJEDAN DANA…

Izjava o demontaži države, koju je nedavno dao premijer Plenković, Markuša je nasmijala i podsjetila na ratna vremena, kada se za isto optuživalo HOS: “Moram se nasmijati jer to što je rekao, zaista je nevjerojatno! Nas optuživati da smo nekakvi ‘demonteri’ je degutantno! Takve fore kod nas neće proći, mi tintu ne pijemo!”

Zorica Gregurić vrlo je kritična prema Stožeru za Banovinu, kojeg je osnovala Vlada i za njenog čelnika postavila Tomu Medveda, za kojeg je rečeno da je ‘smokvin list’, dok su glavni Plenkovićevi operativci u Stožeru Boris Milošević i Darko Horvat.

“Obični ljudi tu nakaradnu koaliciju sad već otvoreno zovu četničko-hadezeovska koalicija i malo je tko odobrava jer su mnogi shvatili da su prevareni! Čak i oni, koji su glasovali za HDZ, to sada vide. Što se Stožera tiče, trebalo im je osam dana da ga osnuju. Pa, Krizni stožer se trebao uspostaviti dan od potresa, što su oni radili tjedan dana?! Naslikavali se i unesrećenim ljudima produbljivali rane… Domovinski pokret je odmah, istu večer kada se potres dogodio, uspostavio Krizni stožer, na čelu s dragovoljcem Domovinskog rata, specijalcem koji je s nepunih 18 godina išao u obranu svoje Domovine, a to je Dario Žepina.”

Domovinski pokret, čiji su Zorica Gregurić i Damir Markuš istaknuti članovi, do sada je prikupio više od tisuću i dvjesto tona pomoći, a zadnji konvoji na Banovinu su došli iz Austrije i Mađarske. Austrijski konvoj, vrijedan više od milijun eura, predvodio je Josip Barbaš, poduzetnik rodom iz Međimurja.

“Moj je uvjet bio da nađem kontakt u Domovinskom pokretu i imao sam problema od početka, ali kada sam stupio u kontakt s predsjednikom njihovog Kriznog stožera, Darjiom Žepinom, onda je sve krenulo…”

ORBANOVI MAĐARI ORGANIZIRALI HUMANITARNI KONVOJ PREKO DP-a!

Mnogi ljudi iz cijelog svijeta javljaju se jer nemaju povjerenja u državne institucije i boje se zlouporaba – pa pomoć unesrećenima na Banovinu šalju preko Domovinskog pokreta, kojemu se na terenu vjeruje. Lokalni šerifi iz SDP-a i HDZ-a, prema navodima Darija Žepine iz DP-a, čak su im u tri navrata naložili da moraju otići iz skladišta punih prikupljene pomoći…

Konvoj preko Domovinskog pokreta, na Baniju je stigao i iz Mađarske, a predvodio ga je Josef Attila Moring, jedan od najbližih Orbanovih suradnika, istaknuti član Fidesa i tajnik parlamenta u Budimpešti: – Susjedi smo i već stoljećima tu živimo, a kada je potrebno, dolazimo i pomažemo… Imamo puno prijatelja iz vaše stranke pa smo kroz okvir Domovinskog pokreta uspjeli predati pomoć. Ovo je znak naše solidarnosti, moramo paziti jedni na druge i na taj način ćemo prevladati tešku situaciju u kojoj se našla Hrvatska i opet pobijediti!

Mađarski humanitarci pomoć su dovezli do sela Hrastovica, gdje žive i njihovi sunarodnjaci, a u Domovinskom pokretu nikada nisu dijelili žrtve potresa po nacionalnosti, za razliku od Milorada Pupovca, kojeg Markuš otvoreno optužuje za prebrojavanje krvnih zrnaca, čak i u ovoj teškoj situaciji: – Kada god smo pomagali nekome, nikada nismo pitali tko je koje nacionalnosti. Pitajte Pupovca, pitajte Miloševića, kada je bio u Peckom, kome su davali po tisuću kuna i šta su pitali?! Pitali su ljude jesu li srpske ili hrvatske nacionalnosti i za to imamo svjedoke! Po našim informacijama, davali su samo Srbima i to dovoljno govori o njima!

Za navijača iz Zadra, pripadnika Tornada, koji je zbog verbalnog napada na Milorada Pupovca zaradio kaznenu prijavu, Markuš tvrdi da ga je šef SDSS-a isprovocirao.

“Dajem podršku navijaču Tornada iz Zadra! Bio je isprovociran, kamere stalno pratile Pupavca… Čovjek je jednostavno izgubio živce jer svi mi se užasavamo, kada ga vidimo na takvom mjestu, gdje on uopće ne bi trebao dolaziti, a na Banovinu dolazi s figom u džepu, igra pokvareno i smatram da mu tamo nije mjesto!”

PUPOVAC DIJELIO POMOĆ PO NACIONALNOM KLJUČU?!

Komentirao je i informacije da Pupovac traži obnovu kuća i onih koji uopće ne žive na Banovini, a koji su bili sudionici velikosrpske agresije na Hrvatsku.

“Na prvome mjestu trebale bi biti kuće onih koji spavaju u autima. A što se tiče onih koji nisu ni živjeli na Banovini, mogu samo reći da smo se sa sličnim slučajevima već susretali i na području Vukovara i nije se trebao dogoditi potres da bi shvatili o čemu se, zapravo, radi. Možda je baš ovo prilika da se i ta stvar napokon raščisti do kraja.”

Zorica Gregurić je u nastavku emisije upozorila na katastrofalne uvijete u kojima ljudi na Banovini i dalje žive, na hladnoći, snijegu i kiši.

“Ja bih voljela da Andrej Plenković sa svojim stožerom, prespava tri noći i boravi tri dana u jednoj kampici, na ovoj hladnoći pa bih ga onda pitala što je sve potrebno dati tim ljudima?! Možda bi tada i znao – jer sada, očito ne zna, a to se najbolje vidi iz njegovih zadnjih izjava, pa čak i svađa s novinarima od kojih su mu mnogi donedavno bili vrlo skloni.”

“Hrvatska ima dovoljno kućica i kontejnera za stanovanje, međutim, oni stoje posloženi na vrlo čudnim lokacijama, koje su otkrili naši volonteri”, upozorava gospođa Gregurić.

“Primjerice, u Ivanić Gradu je otkriveno cijelo jedno ‘naselje’ kontejnerskih kućica… S druge strane, dobivamo vrlo neuvjerljive odgovore na pitanja gdje su nestale kućice iz Robnih rezervi?”

Cijelu emisiju pogledajte u nastavku.