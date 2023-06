Vukovarce pogodila pošast, ne znaju više što činiti! Ni vremenski uvjeti ne idu im na ruku, traže proglašenje elementarne nepogode

Autor: Dnevno.hr

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava rekao je da Grad još od travnja ulaže napore u suzbijanje komaraca, ali da vremenske prilike ne dozvoljavaju tretiranje i izvođenje postupaka.

Osim toga, najavio je dodatno povećanje sredstava za tu namjenu iako, kako je rekao,”to zakonski nije jednostavno”.

“Ova je godina jako specifična i vremenski uvjeti uvelike pomažu razmnožavanju komaraca. Svjedočimo svakodnevnim oborinama i kontinuirano prisutnom vjetru, klimatski uvjeti nam često ne dozvoljavaju tretiranje i izvođenje postupaka suzbijanja komaraca”, rekao je Penava na konferenciji za novinare.





Sto uboda komaraca u 15 minuta

No, iako Penava ističe kako Vukovar za suzbijanje komaraca svake godine troši velika sredstva, i do tri puta veća od okolnih jedinica lokalne samouprave, građanima koji bilježe i po sto uboda komaraca u 15 minuta, to nije prevelika utjeha.

“Grad će kao i do sada činiti sve što može, pa i dodatno povećati sredstva za tu namjenu, što zakonski, iz aspekta javne nabave, nije jednostavno provesti u jedinici lokalne samouprave”, naglasio je vukovarski gradonačelnik.

Rekao je da su vladi i županijama predlagali osnivanje službi koje će se baviti tom problematikom, službi s avijacijom, te ukazivali na potrebu da se problemu komaraca prilazi sa znanstvene razine.

“Kad bi htjeli imati maksimalno učinkovit sustav on bi počivao na znanstvenoj zajednici, na nju bi se trebao nasloniti sustav koji bi raspolagao operativom. Toga, nažalost, nema i mi smo kao gradovi prepušteni sami sebi”, kaže Penava.

Elementarna nepogoda

Direktor Veterinarske stanice Vukovar Tomislav Šota poručio je da treba proglasiti elementarnu nepogodu na području županije jer je u pitanju javnozdravstveni problem.

“U kolovozu očekujemo pojavu tigrastog komarca, koji izaziva bolest Zapadnog Nila kod ljudi i kod životinja, a ona može izazvati vrlo teške posljedice”, upozorio je.









Osim toga, podsjetio je kako je Vukovar lani u rujnu, uvažavajući savjet struke, jedini u Slavoniji proveo dodatna dva larvicidna tretmana preventivne prirode baš kako bi se izbjegla ovakva situacija.

“U prevenciji i suzbijanju maksimalno slušamo struku i znanost, koristimo maksimalne doze, no vrijeme nam ne ide na ruku”, pojasnio je.

‘Povoljne vremenske prilike su preduvjet za avione’

Na temu aviotretiranja Šota ističe kako ih u Hrvatskoj radi samo jedna tvrtka “Air Tractor”. Prošle godine to je bila jedna jedina tvrtka s jednim avionom, a ove godine su nabavili još jedan avion.









Kako bi došli do aviotretiranja, potrebno se naručiti dva tjedna prije, a nužan preduvjet su povoljne vremenske prilike.

“Za Vukovar smo naručili avione te se nadamo kako će nam vrijeme dopustiti da aviotretmane provedemo idući tjedan. Ne očekujemo idealne rezultate, no ulažemo sve moguće napore”, rekao je Šota.