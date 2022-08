VUKOVARAC ODLUČIO PRODATI KUĆU PA GA NAPALI ZBOG ‘DISKRIMINACIJE SRBA’! Digli hajku zbog jedne rečenice: ‘Realno, to je ljudima važno’

Autor: Dnevno.hr

Prije nekoliko dana jedna je gospodin iz Vukovara odlučio prodati svoju kuću pa je oglas postavio na Facebookov servis ‘Marketplace’, ne sluteći da će se njegova ponuda uskoro proširiti kako hrvatskim tako i regionalnim medijima. Naime, Vukovarac je napisao da se za 525.000 kuna prodaje “kuća od 118 m², s okućnicom od 385 m², na kojoj se nalazi i pomoćni objekt od 25 m²”. Nabrojao je potom i što je sve dotrajalo i poželjno renovirati, a u opis je dodao i kako je kuća smještena u popularnom naselju Mitnica, gdje su, piše, “stanovnici naselja skoro u potpunosti Hrvati”.

Činjenica da je gospodin napisao posljednju informaciju neke je ljude, moglo bi se reći, iznerviralo pa je novinar portala Telegram brže bolje nazvao čovjeka i zatražio objašnjenje te rečenice, upitavši zašto je to istaknuto u oglasu.

“Realno, to je važno zbog mog punca i punice, osobnog mira. Meni to nije važno, ali tim ljudima dolje na neki način je, jer su tamo podijeljena naselja. U Mitnici su uglavnom Hrvati, mada ima nekoliko kuća u kojima žive Srbi, ali načelno, oni imaju nekakav suživot, no znadete kakva je tamo politika. Naveo sam to samo zato da se zna, mada osobno s tim nemam nikakav problem”, objasnio je novinaru koji mu se inicijalno nije predstavio, sudeći po članku koji je napisao, već se uvodno raspitivao o potrebnim ulaganjima.





‘Informacija, a ne diskriminacija’

Potom je novinar otkrio tko je i pojasnio Vukovarcu da na Facebooku stoji poziv posjetiteljima stranice da prijave oglas ako smatraju da diskriminira ljude, te da ga zanima misli li da je njegova ponuda diskriminatorska.

Telegram piše kako je muškarac koji prodaje kuću pojasnio kako nije riječ o diskriminaciji, već informaciji.

“Nismo rekli da kuću nećemo prodati ni Srbinu, ni Bosancu ni Muslimanu. Kuću ću prodati onom tko će mi dati najviše para. Meni osobno to nije bitno, ali ljudima dolje emotivno je to važno i ja poštujem taj dio s obzirom na pijetet prema Vukovaru i sve što se tamo dogodilo”, rekao je pa dodao da ne smatra da je bilo koga na bilo koji način povrijedio time što sam napisao da u vukovarskom naselju Mitnica gotovo u potpunosti žive Hrvati.

Užarili se mediji

“S obzirom na to da ste vi novinar sigurno znadete da tamo još uvijek postoji veliki problem oko razdvajanja. Meni je osobno glupo da srpska djeca ulaze na jedna vrata vrtića, a Hrvatska na druga, što u budućnosti može stvarati samo problem, ali ni vi ni ja nismo kreatori politike”, poručio je za kraj.

Novinar Telegrama zaključno je napisao kako se koji kilometar dalje od Mitnice, “gdje etnički sastav stanovništva nije tako homogen”, uređenije kuće prodaje po značajno manjoj cijeni, a o cijelom slučaju su se potom raspisali i srpski mediji, naslovivši članak poput samog Telegrama:

“BIZARAN OGLAS ZA KUĆU U VUKOVARU: Cena je viša jer u naselju žive samo Hrvati? Ovako vlasnik pravda svoj potez”