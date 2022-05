‘VUKOVAR NIJE ZASLUŽIO DA BUDE POLITIČKA ARENA CIRKUSANTA’ Zapovjednik obrane nije bio pozvan na dodjelu odlikovanja, obrušio se na Milanovića

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Predsjednik Zoran Milanović je u utorak povodom Dana Grada Vukovara braniteljima Vukovara uručio odlikovanja.

Međutim, čini se da ni ta svečanost nije mogla proći bez skandala. Na dodjeli odlikovanja nije bilo posljednjeg zapovjednika obrane grada Branka Borkovića ‘Mladog jastreba’ koji je odlikovanja podijelio upravo na njegov prijedlog.

Na Borkovićev prijedlog Milanović je dobio i odluku o izvanrednim promaknućima djelatnih vojnih osoba, branitelja Vukovara. U izaslanstvu branitelja Vukovara tada je bio i sam Borković, kojeg je Milanović u govoru istaknuo kao osobu bez kojeg se promaknuća i odličja ne bi dogodila.

Upravo ih je on predložio

“Dobio sam informaciju da će u Vukovaru biti organizirana podjela odličja ljudima koje sam ja predložio. I to je sve što ja o tome znam jer poziv nisam dobio, a što je po meni bezobrazno. Nevjerojatno je da se ne pozove ratnog zapovjednika i predlagača dobitnika tih odličja. Znam da se danas obilježava i Dan grada Vukovara, ali oni me, otkako je ova gradska administracija, uredno ne pozivaju na svoje svečanosti. Žao mi je što doživljavamo takvu situaciju jer Vukovar nije zaslužio takav odnos”, rekao je Borković za Jutarnji list.

U kuloarima se pojavila tvrdnja da je nekim suborcima sugerirao da ne odlaze na preuzimanje odlikovanja, ali Borković to negira. “Bože sačuvaj! Zašto bih to radio? Upravo suprotno, mene su zvali branitelji i pitali me dolazim li na dodjelu. Oni su to zaslužili, ne sada, nego prije 30 godina, i nikada im ne bih sugerirao da ne dođu primiti odličja. Trebalo mi je puno godina da se izborim da ti ljudi dobiju odličja i nikada ih ne bih nagovarao da ne dođu primiti odličja, ali smatram da nije u redu da nisu pozvali ratnog zapovjednika da sudjeluje u podjeli odličja svojim suborcima. To je politička insinuacija, neprimjerena za Vukovar, koji nije zaslužio da bude politička arena cirkusanta koji je na dužnosti predsjednika. Ja sam se samo izborio da ti ljudi budu odlikovani i ispod svake je razine da se mene ne pozove”, oštro je poručio Borković.