VUČIĆ PROTIV MILANOVIĆA! ‘On nastupa s pozicije sile. Da im se umiljavam? Zbog čega? Zbog protjerivanja Srba, zbog Jasenovca?’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jučer je gostovao u emisiji ‘Ćirilica’ na prorežimskoj Happy TV.

Vučić se prvo osvrnuo na uvrede na njegov račun za koje kaže, nemaju nikakvog smisla.

“Kažu da sam izdajnik, a čega, e to mi ne znaju reći. Nemam milijune, nisam bio bogat ni ranije, a ni sada. Ne znaju mi reći u kojoj sferi u Srbiji danas nije bolje”, rekao je Vučić.

Ulažemo u sport jer imamo novac, a novaca imamo jer više nismo zemlja koja propada

Vučić se osvrnuo na nadolazeće Olimpijske igre rekavši da će Srbija ponovno osvojiti najviše medalja.

“Dajemo novac u sport više nego ikada jer ga imamo”, rekao je i objasnio odakle Srbiji više novca za sve stvari.

“Mi ga stvaramo! Naš BDP je za više od 50% veći od prije samo osam godina. Ranije nije bilo para zato što smo bili zemlja koja propada, zato što su nam rashodi bili mnogo veći, deficit mnogo veći. Rashodi su bili konzervativno tumačeni, umjesto da nam prihodi budu konzervativno tumačeni. Mi smo sebe lagali. Poanta je u tome hoćete li lagati narod ili nećete. Ja neću lagati. Kada imamo probleme, ja kažem, kada nemamo – nemamo”.

Dodao je, Srbija će imati povećanje plaća i minimalca.

“U Srbiji ćemo prvi put imati čovjeka s najmanjom plaćom do 300 eura. To je drastično povećanje standarda. Posebno brinemo o najsiromašnijima”, rekao je Vučić i naglasio:









“Možemo sjesti, popiti čašicu rakije i reći – fantastična Srbija!”.

Želimo bolje odnose s Albancima i Hrvatima, ali zašto bi se umiljavali?

“Moramo imati bolje odnose s Hrvatskom ako i jedni i drugi želimo opstati. Natalitet je veliki problem. Ali, sad vidite potrebu kod njih, poput predsjednika (Zorana) Milanovića da s pozicije sile nastupaju da ne vide interes da surađuju s nama. Nama će put biti bliži do Beča nego do Zagreba. Tko je tu izgubio, mi ili oni? Da im se umiljavam? Zbog čega? Zbog protjerivanja Srba, zbog Jasenovca? Neka mi to netko objasni u Europi”, rekao je srbijanski predsjednik.

Ocijenio je kako Srbija danas “ide puno brže nego Europa”, ali bi “s europskim novcem išla još mnogo brže”.

“Srbi koji odu u Albaniju, osjećaju se odlično, Albanci koji dođu, isto, Srbi se u svojoj zemlji osjećaju odlično. Trebamo poboljšati odnose”, rekao je Vučić.