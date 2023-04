‘VUČIĆU, HOĆEŠ U JASENOVAC?’ Milanović razotkrio pozadinu napada iz Srbije: ‘Dođi, ali ne možeš se tamo skitati. I Ovčaru bi mogao posjetiti. A ti Milorade, budi muško’

Autor: Mia Peretić

Posjet hrvatskog predsjednike Zorana Milanovića Derventi, gdje još krajem ožujka dodijelio odličje za ratne zasluge 103. brigadi Hrvatskog vijeća obrane (HVO), naišao je na osude dužnosnika Republike Srpske, a istodobno je postao povodom novih obračuna vlasti i oporbe u tom entitetu.

Sada iz Srbije dolaze još zapaljivije poruke, zanimljivo, s mjesec dana zakašnjenja, što se baš nekako ‘slučajno’ poklopilo s komemoracijom u Jasenovcu.

Podsjetimo, jučer je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio ujedinjenje Republike Srpske sa Srbijom, čiji je predsjednik Aleksandar Vučić ponovo kritizirao Hrvatsku jer mu prošle godine nije dopušten privatan posjet Jasenovcu.





Dok su u Jasenovcu počast žrtvama ustaškog režima na službenoj komemoraciji odavali najviši hrvatski dužnosnici, vlade Srbije i Republike Srpske su organizirale svoju komemoraciju na području Donje Gradine u BiH.

Dodik je i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića zbog posjeta Derventi u ožujku kada je tamo uručio odličja 103. brigadi HVO-a zbog zasluga za borbu za obranu Bosanske Posavine. Poručio mu je da više ne dolazi na teritorij RS-a ako će to ponovo činiti.

Milanović: Vučiću, dođi u Jasenovac, ali ne možeš se sam skitati

Danas je svoju stranu priče iznio predsjednik Milanović.

“To Dodik radi kad mu pušta voda. U Derventi se obilježavalo 30. godina osnutka 130. brigade HVO-a, ona je tamo imala ogromne gubitke… Ja nisam išao u Derventu na vašar, a ti si o tome informiran”, rekao je Milanović, aludirajući da je sve bilo dogovoreno s Dodikom.

To je čak i jasno napomenuo, rekavši da je u Derventu išao na Dodikovu riječ.

“Dodikov je problem što ja slobodno šetam po RS-u i pazim što govorim, a Vučić ne može u Jasenovac. Kako ćeš to objasniti militantnim Srbima? Vučić se nama najavio kao da je s kruške pao da bi u Jasenovac. Ne znam zašto mu je zabranjeno, to je javna ustanova. Ne vidim problem da srpski predsjednik koji ima bogatu povijest tumaranja po hrvatskim prostorima, po Glini, dođe, zaboravit ćemo na trenutak. Želite doći predsjedniče u Jasenovac? Ja ću vam biti domaćin, ali sami se skitati ne možete. Danas ste predsjednik Srbije, ja to prihvaćam. Bilo bi lijepo da posjeti Ovčaru”, rekao je Milanović te nastavio:









“Jesam ja obilazio i govorio, huškao Hrvate da se bore protiv srpske države? To je radio Vučić. Blame it on the youth. To je bit priče. Vučić ima iskren poziv u Jasenovac: Dođi, ali ne možeš se tamo skitati. U Derventu sam išao s planom, Dodik mi je rekao ‘nemaš problema, sve će da funkcioniše’. Išao sam na Dodikovu riječ i što sad hoćeš? Budi muško!”, zaključio je oštro Milanović.