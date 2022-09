VUČIĆU DOPUSTILI DA PRED CIJELIM SVIJETOM ŽALI SRBIJU! Ide za govornicu nakon što Zelenski održi lekciju: ‘Donijeli su mi neki papir u Beograd, glava me boli’

Autor: N.K

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 19. za TV Pink iz New Yorka da ne postoji šansa da Beograd prihvati to da Kosovo postane dio Ujedinjenih naroda. Vučić je u New Yorku do 23. rujna jer sudjeluje na 77. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih Naroda gdje će se i obratiti 21. rujna na Generalnoj debati svjetskih lidera.

Izjavio je da će pred Ujedinjenim narodima govoriti na engleskom jeziku, nakon predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Kako je najavio, govorit će o poštivanju međunarodnog prava i ostalim “stvarima koje muče građane Srbije”, a govor je podijelio u pet točaka. Osim toga, Vučić je rekao kako odbio primiti papir s nacrtom o sporazumu Beograda i Prištine koji su navodno pripremili Njemačka i Francuska.





“Dobio sam neki papir, boli me glava”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su Miroslav Lajčak i savjetnici Emanuela Macrona i njemačkog kancelara Olafa Solza u Beograd donijeli neki papir u Beograd koji je on odbio primiti.

“Ja sam pročitao taj papir. Znajući šta će se dogoditi, odbio sam ga primiti. Ne mogu reći da sam četiri stranice mogao zapamtiti poslije petnaestominutnog čitanja. Jasno je da do objavljivanja nije došlo sa srpske strane. Da li su objavili Albanci ili netko drugi, zato što mu to odgovara koristeći medije, potpuno mi je svejedno. Da li je to sasvim točno ili nije, ja se ne mogu svakog detalja sjetiti, ali znam šta su bile nečije ideje“, rekao je Vučić za TV Pink iz New Yorka iz kojeg je objavio fotografiju sebe u poprilično ležernom izdanju.

On kaže da kada je govorio o novoj arhitekturi, nije ništa lagao ljude u Srbiji.

“Neke ideje koje su oni napisali, o tim idejama sam slušao. Dovoljno sam iskusan da sam znao da ne smijem uzeti taj papir“, naveo je Vučić.

Upitan gdje je sada taj papir, on je rekao da i dalje čeka da ga uzme. Na pitanje da li će ga uzeti, on je rekao: “Još ne mogu, glava me boli“.

On je naveo i da ne postoji mogućnost da Srbija pusti Kosovo u UN.









“Ovdje se postavljaju stvari prilično jasno. Kažu Putin je postavio zid – ili si s ove strane ili s one strane zida. Predstoje nam teški pritisci i po pitanju energetske sigurnosti“, rekao je Vučić.

On je naveo da ako Srbija ako prihvati ili ne prihvati prijedlog, da će u svakom slučaju biti problema.

“Ako prihvatimo, više nikada nećete moći izbaciti Prištinu iz UN-a“, izjavio je Vučić.









Podsjećamo, albanski mediji objavili su nacrt sporazuma koji su pripremili Njemačka i Francuska u 13 točaka.

Govorit će o nepoštivanju međunarodnog prava u slučaju Srbije

Vučić osim toga, kaže da je vrijeme velikih tenzija i geopolitičkih promjena, i da je važan dolazak u New Yorku i zbog kontakata koji se ondje ostvaraju.

“Još radimo na posljednjem podešavanju detalja mog govora u UN-u. Donijeli smo odluku da govorim na engleskom jeziku, zato što tamo nije najvažnije obraćanje našoj javnosti, već onima koji trebaju čuti. Rješavamo još neke detalje, kako bi sve bilo savršeno, i bit ćemo spremni za sve. To je ovdje u šest poslije podne.

Nekako su napravili da Zelenski prvo govori, zatim predstavnik Konga, pa ja. Dolazim kao šef države poslije ukrajinskog šefa države, gotovo neposredno. To je naravno slučajnost”, kazao je Vučić.

Rekao je o čemu će govoriti pa još jednom dramatično govorio o zimi pred nama.

“Govorit ću o nepoštivanju međunarodnog javnog prava u slučaju Srbije. Naš posao je da radimo za svoju zemlju, a ne za nekog drugog. Na to sam ponosan, tako smo uvijek radili. Sačuvali smo slobodarski duh i nezavisnost svoje zemlje.

“Mnoge male zemlje će biti uništene”

Mislim da mi ne razumijemo dovoljno što se to događa i što je pred nama. Pred nama je ključnih šest mjeseci u kojima se prave razlike. U kojima će biti oni koji su preživjeli jedva, s malim šansama za uspješan napredak u budućnosti, oni koji su preživjeli, ali oslabljeni, i oni koji su preživjeli udarce, ali su isplivali kao najveći od svih.

To će napraviti ključne razlike između Njemačke i ostatka Europe, bez obzira na sve probleme s kojima se suočavaju. Oni mogu bacati pare, figurativno govorim, naravno”, rekao je i dodao da će mnoge male zemlje u Europi biti uništene, prenose srpski mediji.