VUČIĆEVE NOĆNE MORE SE POLAKO OSTVARUJU! Kurti mu zadao novi udarac: ‘Za Kosovo nema alternative!’, a barikade stoje već peti dan

U Prištini je potpisan zahtjev za članstvo Kosova u Europskoj uniji, javlja prištinski medij Koha.

Prema ranijim najavama medija, svečanost potpisivanja tog dokumenta počela je u 11 sati, a svoj potpis na stavili su predsjednica Kosova Vjosa Osmani, premijer Albin Kurti i predsjednik kosovskog parlamenta Glauk Konjufca.

Osmani jer tim povodom istaknula da je zahtjev za članstvo u EU “povijesni dan”.

U svom govoru nakon ceremonije potpisivanja, rekla je i da Kosovo, kao zemlja mira i poštovanja ljudskih prava, zaslužuje biti dio EU.

“Danas je povijesni dan. To je povijesni trenutak. 14. prosinca ima dvostruku važnost u modernoj povijesti Kosova. Osim podnošenja zahtjeva za članstvo, danas je i obljetnica osnutka Kopnene vojske. Ova dva akta idu u pravcu naše euroatlantske vizije. U ime Kosova poduzimamo odlučan korak ka ostvarenju sna. Da našu zemlju dovedemo korak bliže EU. Za Kosovo nema alternative”, poručila je Osmani i dodala:

“Uoči 15. godišnjice neovisnosti, ovaj čin je posvećen svim građanima, onima koji su se borili za slobodu. Kosovo diše europski. Najmlađa država u Europi, zemlja političkog pluralizma, vjerskih prava, nesalomljivi doprinositelj mira i sigurnosti zaslužuje biti dio EU. Naš put naprijed je jasan. Odlučni smo uspjeti. Učinit ćemo svoj dio da EU olakša put. Činimo povijesni korak da EU što prije krene ka povijesnoj odluci”, rekla je Osmani.

Kosovo signs the application for the membership in the EU https://t.co/oLkDJyX3hn

— KosovaPress.English (@KosovapressE) December 14, 2022