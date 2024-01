Vučićev protivnik otrovan i paraliziran, kći se javila novinarima: ‘Navodno je nepokretan’

U srijedu ujutro, dramatična situacija zavladala je elitnim dijelom Beograda, na Senjaku, gdje su agenti Bezbednosno-informativne agencije (BIA) upali u kuću Nikole Sandulovića, predsjednika Republikanske stranke. Oporbeni lider navodno je odveden na ispitivanje, a članovi njegove obitelji kasnije su saznali da je hospitaliziran na Jedinici intenzivnog liječenja Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu.

Prema posljednjim informacijama od obitelji i bliskih suradnika, Nikola Sandulović je u četvrtak popodne ‘vraćen kući u lošem stanju‘. Navodno je paraliziran, te ima brojne tragove i ozljede koje sugeriraju nedavno premlaćivanje.

“Jučer je njegova supruga našla otključana vrata kuće, a mog oca nigdje… Odmah je otišla na policiju, prijaviti nestanak, a tamo su joj samo kazali ‘ ne brinite gospođo, na sigurnom je, vratit će se…‘! To je bio prvi znak da nešto nije u redu, da je pošlo po zlu, a najgore je tek doznala – jutros od devet sati čeka na VMA, jer je doznala da je u bolnici, ali nitko joj ne daje nikakve informacije, tek da je ‘pod zaštitom vojne službe‘ i da joj informacije može dati samo ‘liječnik od povjerenja‘… Navodno je nepokretan, sve se čini kao da je opet otrovan vojnim nervnim otrovom! – uznemirena”, isprekidanim glasom rekla je za redakciju Slobodne Dalmacije Klara Sandulović, kćer predsjednika srpske Republikanske stranke, koja je zbog cijele situacije hitno napustila Split, gdje je došla proslaviti Božić i Novu Godinu s obitelji, kako bi se vratila u Beograd pomoći ocu.

Nikola Sandulović, bivši suradnik i šef osiguranja Zorana Đinđića, preživio je dva pokušaja ubojstva prije. Jednom je bio otrovan, a drugi put je preživio eksploziju. Klara Sandulović izrazila je zabrinutost zbog očeve političke orijentacije, koja je proeuropska, te sugerira da bi to mogao biti motiv za napade.

Jednom je bačena bomba u dvorište njegove kuće na Senjaku, dok je drugi put, početkom 2010. godine, postavljena eksplozivna naprava pod njegov džip. U detonaciji je Sandulović teže ozlijeđen, a njegova tri suputnika lakše. Za pokušaj ubojstva te druga kaznena djela ugroze sigurnosti građana optužena su četvorica muškaraca, a na suđenju koje je okončano osuđujućom presudom i višegodišnjim kaznama zatvora došlo je i do tučnjave između Sandulovića i jednog od optuženih koji su dolazili sa slobode na ročišta. Ta je presuda međutim ukinuta na višem apelacionom sudu u Beogradu tako da se čeka nova sudska odluka.

Sandulović je nekada bio bliski suradnik te jedno vrijeme i šef osiguranja, bivšeg srpskog premijera Zorana Đinđića, za čiji atentat su osuđeni Miloš Simović i Sretko Kalinić. Proeuropska orijentiranost je zasigurno jedan od potencijalnih motiva za eliminaciju Nikole Sandulovića iz političkog života Srbije, pa i života kao takvog, a vrlo slično kao i s Đinđićem, mediji povezani s vlašću atentate na Sandulovića pokušavaju prikazati kao obračun mafije kojoj i sami pripadaju…

I am the only politician from Serbia who came to pay his respects to the innocent Albanian victims, the Jašari family, at Prekazi. I apologized and asked for forgiveness on behalf of the Serbs who did not commit this.@CNN@albinkurti @aliciakearns @federicawoelk @VjosaOsmaniPRKS pic.twitter.com/Czl0pcJ8cR









— Nikola Sandulovic (@Sandulovic_N) January 2, 2024