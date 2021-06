VUČIĆEV ČOVJEK IZ SLAVONSKOG BRODA! ‘Hrvatska je sveta srpska zemlja’: Ja sam iz Srpske Krajine, a hrvatski je zapravo srpski

Na sjednici Skupštine Srbije 22. lipnja govorio je predsjednik Kluba zastupnika Srpske napredne stranke, Aleksandar Martinović koji je inače rođen u Slavonskom Brodu, a u svom je govoru iznio niz šokantnih tvrdnji o velikom dijelu hrvatskog teritorija nazivajući ga “svetom srpskom zemljom”.

Martinović je između ostalog rekao kako je on Srbin porijeklom iz Republike Srpske Krajine.

Povod za njegov govor su bili pregovori o Kosovu i Metohiji, a osvrnuo se na izjave da je Kosovo sveta srpska zemlja.

Kosovo sveta srpska zemlja

Vučić je netom prije toga govorio kako ne može shvatiti da Kosovo može biti nezavisno, a Republika Srpska ne može. Ponovio je naravno tvrdnje o ponižavanju od strane Zapada i susjeda te da je on taj koji mora smirivati stvari.

Martinović je odgovorio kako je i Srpska Krajina sveta srpska zemlja.

U nastavku donosimo veći dio njegova govora.

“Gospodine predsjedniče, Vi se opet naljutite na mene.

“Ja sam porijeklom Srbin iz Krajine i otac i majka su mi sa Korduna i djeda i baba i po očevoj i po majčinoj liniji. Sada ja pitam cijeli srpski narod, slažem se da je Kosovo sveta srpska zemlja, jel’ ‘srpska Krajina’ nije sveta srpska zemlja? Ja sada ovdje u rukama imam, potrudio sam se, spisak srpskih crkava i manastira na teritoriju nekadašnje ‘Republike Srpske Krajine’ i na teritoriju današnje Hrvatske”, rekao je Martinović.









Počeo je navoditi mjesta gdje su po njemu od davnina živjeli Srbi na današnjem teritoriju Hrvatske.

“Pravoslavna crkva u Puli”

“Da li zna srpski narod da u Puli postoji Pravoslavna crkva još iz Šestog vijeka? Bizantski povjesničari kažu da smo mi Slaveni u masama došli na Balkan u VII vijeku. U VI vijeku je u Puli napravljena prva kršćanska crkva u Istri koja je još prije velikog raskola iz 1054. godine, dakle 1200. godine prije velikog raskola dodijeljena grčkoj zajednici koja je živjela u Puli. Zar nije sveta zemlja Ston, gdje imamo crkvu Sv. Mihajla iz 1080. godine, dakle na Pelješcu, prije crkvenog raskola iz 1054. godine”, govori Martinović pred Skupštinom.

“Bogorodica Stonska”

"Zar nije sveta srpska zemlja, zemlja na kojoj je podignut manastir Bogorodica Stonska? U tom manastiru je 1219. godine Sveti Sava osnovao humsku eparhiju za oblasti humske zemlje i Travunije to je današnja Hercegovina sa cjelokupnim dubrovačkim primorjem? Zar nije sveta srpska zemlja ostrvo Korčula gdje je podignut hram Uspenja Presvete Bogorodice još 1220. godine? Zar nije sveta srpska zemlja u kojoj postoji manastir Krupa od 1317. godine, koga je formirao srpski kralj Milutin?", pita Martinović, pa nastavlja pričati o ostalim navodnim mjestima Srba.









“A zar nije sveta srpska zemlja manastir Krka iz 1350. godine koji je podigla Jelena Nemanjić Šubić i da ne čitam, ima manastira u Cetini, ima manastira u Gomirju, ima manastira u Komogovini… Zar to nisu svete srpske zemlje? Pa, kad nabrajaju svete srpske zemlje, što ne kažu da su i ovo svete srpske zemlje? A šutjeli su, kao zaliveni, kada su ove svete srpske zemlje odlazile nekom drugom. Izvinite, zar Makedonija nije sveta srpska zemlja?”.

“Srbi ginuli za Makedonce”

“Koliko je srpskih glava stradalo u Prvom, u Drugom balkanskom ratu, u Prvom svjetskom ratu da bi Makedonija bila slobodna? Da bi Makedonci bili slobodni, jer nikada do tada nisu bili slobodni, jer su na njih atakirali ili Turci ili Bugari ili Grci. Kada su prvi put mogli da progovore makedonskim jezikom? U Kraljevini Srba i Hrvata i Slovenaca. Eto takva je ta zla, opaka, zavojevačka Srbija”.

“Hrvatski je zapravo srpski”

“Kada su Slovenci mogli govoriti i pisati slovenskim književnim jezikom? Od 1918. godine. Kada Hrvati? U Hrvatskom saboru ste mogli govoriti ili latinski ili njemački ili mađarski. Hrvatski, zapravo srpski, ali hajde da prihvatimo da je to njihov hrvatski jezik danas književni, kada su mogli govoriti? Pa od 1918. godine. Dakle, nije Srbija nikome donosila ropske lance, nego je donosila slobodu.”(Ovdje je uslijedio i dugi aplauz)

“Srbi širili kulturu i pismenost”

“Isto kao što je donijela slobodu i 1912. godine cjelokupnom stanovništvu na Kosovu uključujući i Albance, donoseći im ne samo političku slobodu, nego kulturu, pismenost i mogućnost da sami Albanci govore albanskim jezikom, jer je do tada je službeni jezik na Kosovu bio turski. Eto to je ta, zavojevačka velika Srbija. To je taj Aleksandar Vučić koji hoće stvoriti, kako kažu mediji u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori i u nekim drugim zemljama, neki novi “srpski svet” kao zamjenu za koncept homogene, odnosno velike Srbije”, izgovorio je Martinović.