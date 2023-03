VUČIĆ UPOZORIO EUROPLJANE, ‘POSTAT ĆE NAJMOĆNIJI’! Stižu novi ‘gazde’ Europe, spominje Ukrajinu: ‘Bidenov plan je genijalan’

Autor: I.G.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji “Vikend Jutro” na srpskoj TV Pink kod Jovane Jeremić komentirao je geopolitičke aktualnosti u Srbiji.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Vučić je rekao da Kijev neće lako pobijediti u vojnom smislu.

“U lipnju očekujem da će Ukrajina dobiti veliki zamah na svom europskom putu. Donosit će odluke o hitnom početku pregovora i brzom ulasku u EU jer slijedi odluka o novom šefu NATO-a”, ističe predsjednik.





Kaže da Amerikanci stvaraju novi blok unutar Europe koji nije mali.

“To će biti Poljska, baltičke zemlje plus Ukrajina. Kada napravite tih 5 zemalja, onda imate zemlje koje su po broju stanovnika veće od Francuske i približavaju se Njemačkoj. Ako tome dodate Rumunjsku, onda taj kvintet ili sekstet postaje najmoćniji u Europi, a pod izravnim je utjecajem Amerike. U samoj Europi politička karta će se promijeniti”, kaže predsjednica.

Vučić je rekao da će se dinamika srpskog odnosa s Europom u idućim mjesecima promijeniti i nada se da će to biti u pozitivnom svjetlu.

“Ali postoje ograničavajući faktori za nas, a to su sankcije Rusiji i Kosovo i Metohija. Mislim da će se u međuvremenu još puno toga dogoditi. Bidenov plan za smanjenje inflacije, koji je genijalan, kojim su natjerali kompanije iz EU da se presele u Ameriku, sad će se dogovoriti s Europom da to ne vrijedi za europske zemlje. Uzet će tvrtke poput Volkswagena i radna mjesta. Složit će se da to ne vrijedi, ali da prema Kini moraju provoditi mjere koje provodi i Amerika”, rekao je.