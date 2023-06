VUČIĆ UOČI NOVOG PROSVJEDA IZVEO MANEVAR! Mudro iskoristio čak i Zelenskog: ‘Ponaša se kao jako željena mladenka’

Autor: Eduard Petranović

Iznenadio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić svojom pojavom na summitu Europske političke zajednice u Moldaviji uoči velikih previranja na Kosovu, ali u samoj Srbiji gdje i u subotu Vučićev režim pokazuje mišiće novim prosvjedom.

Vučić je održao neformalni razgovor s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, a fotografi su ga uhvatili kako se rukuje s ukrajinskim vođom te kako zajedno s kolegama šeta i ugodno ćaska.

Vučić je prišao Zelenskom koji je stajao s makedonskim premijerom Dimitrom Kovačevskim, crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem i luksemburškim premijerom Xavierom Bethelom. Rukovali su se i razgovarali na povratku u Castel Mimi, gdje se održava summit čija je glavna tema sigurnost Europe u kontekstu ruske agresije.





Mnoge je to iznenadilo, no poznavatelje političkih odnosa u regiji ne treba čuditi da Vučić ‘šuruje’ s dvije strane i sjedi na dvije stolice jer se o tome govori već godinama.

Ekspert za manipulacije

Iako su analitičari smatrali kako će Vučić sad biti doveden na rub provalije, a nakon izbijanja ruske invazije na Ukrajinu te će morati izabrati stranu bez fige u džepu, srpski predsjednik i dalje čini se vješto važe između Istoka i Zapada.

A a otvaranju summita u Moldaviji europski su čelnici poručili da je mnogo u pitanju kada se radi o Rusiji, navodeći da ona predstavlja prijetnju susjednim europskim državama, u prvom redu Moldaviji. Govornici su više puta naglašavali da Rusija ima teritorijalne pretenzije prema njoj.

U fokusu summita bio je predsjednik Ukrajine Zelenski, koji je stigao prvi i pozvao na jedinstvo Europe. Istaknuo je da svaka zemlja koja graniči s Rusijom mora biti dio NATO-a i Europske unije.

No, znači li ipak ovo Vučićevo pojavljivanje, a nakon masovnih prosvjeda koji su izbili u njegovoj zemlji, skretanje ka Zapadu i konačno i jasno odmicanje od Vladimira Putine i Rusije, upitali smo geopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.

Mislim da on i dalje titra između dvije vatre i dvije stolice. Nisu to naznake za ništa, ne treba to tako gledati. Još uvijek nema nikakvog dokaza da bi odabrao stranu. Ponaša se kao jako željena mladenka”, rekao je analitičar.









Hoće li uvesti sankcije Rusiji?

“Ne mislim da nekoga previše opterećuje što Vučić radi. Naravno, njemu i Srbiji se iznosi prigovor oko sankcija s pravom, ali da je to toliko važno njega bi se više i pritiskalo. A on i dalje u svojim državničkim govorima iznosi priču o Kosovu, probleme u Srbiji i tako dalje.

Nikada se jasno ne izjasni na jednu stranu. Barem za sada, ostaje sve isto”, rekao je Avdagić. Podsjećamo, u Srbiji su izbili masovni prosvjedi nakon masovnih ubojstava koje su počinili maloljetnik i mladić.

Prosvjedi “protiv nasilja” pretvorili su se u bunt protiv Vučićevog režima, a Vučić je odgovorio kontra prosvjedom.









Srpske vlasti okupile su tisuće na skupu koji je također trebao biti “protiv nasilja”, a na koncu je ispao u pokazivanje moći i podrške Aleksandru Vučiću…