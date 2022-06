VUČIĆ U TAJNOSTI NEŠTO SMJERA, CURI ‘ORBANOVSKI’ PLAN! Šuška se iza zatvorenih vrata: Srbija bi mogla puno dobiti, ali i izgubiti

Autor: N.K

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić već godinama vodi politiku “sjedenja na dvije stolice”, balansirajući između dobrih odnosa s Rusijom i puta Srbije prema članstvu u Europskoj uniji.

I u večerašnjem intervjuu u Dnevniku srpske televizije, Vučić se požalio kako ga se pritišće da raskine dobre odnose s Rusijom, ali ipak je nadodao kako za budućnost Srbije najbolje da uđe u Europsku uniju.

Njegovu politiku je u Dnevniku RTL-a komentirao Vuk Vuksanović, istraživač Centra za sigurnosnu politiku u Beogradu.





Vučić se cjenka

On je mišljenja kako Vučić nastoji ispregovarati model koji je prihvatljiv Zapadu i ujedno najisplativiji za Srbiju.

“Ovo što vidimo je proces cjenkanja gdje on iza zatvorenih vrata pokušava u tajnoj komunikaciji s Europljanima i Rusima naći model koji bi ga mogao najmanje koštati. Možemo napraviti hipotetičke scenarije. Da li bi to značilo da uvede neke sankcije, ali ne sve, nekim ljudima iz Putinovog okruženja ali ne Putinu i Lavrovu ili da sa SAD-om ulaže u projekte koji vode srpskoj energetskoj diverzifikaciji, oslobađanju srpske plinske ovisnosti od Rusije. To su bitne nijanse, ali dosta toga ovisi od toga koliko Vučić dobro to prodaje i je li druga strana to sprema kupiti”, kazao je Vuksanović.

U Srbiju je u ponedjeljak trebao doći ruski šef diplomacije Sergej Lavrov, ali taj posjet je propao jer nekoliko zemalja nije odobrilo prelet ruskog aviona preko njihovog teritorija. Zato u Srbiju dolazi njemački kancelar Olaf Scholz. Vuksanović je kazao kako vjeruje da je svrha posjeta Scholza da privoli Srbiju da pređe na drugu stranu.

Razlozi zbog kojih Vučić ne okreće leđa Rusiji

“Kod gospodina Vučića iz vremena kada je imao idilično partnerstvo s Merkel postoji neko zlatno pravilo: ‘samo ne naljutiti Nijemce’. Vjerujem da će Vučić pokušati sebe predstaviti kao potencijalnu žrtvu ruskog miješanja, navodeći neuspjelu posjetu Lavrova Beogradu, gdje će se predstaviti možda kao jedini umjereni političar u Beogradu i jedini koji može držati prisustvo Rusije na nivou koji se može tolerirati, te da na taj način kupi prešutnu suglasnost Zapada za njegovu vlast i njegov sistem”, kazao je.

Na pitanje zašto Srbija ne može okrenuti leđa Rusiji, Vuksanović kaže kako su dva bitna faktora koja kompliciraju stvari energetska ovisnost, ali i politička u pogledu Kosova, s time da, pojašnjava Vuksanović, Putin sve više koristi kosovski presedan u svojim teritorijalnim sporovima s bivšim sovjetskim republikama.

Osim toga, veliki dio biračkog tijela SNS-a je rusofilan, i Vučić se ne želi odreći tih glasova.