VUČIĆ STAVIO HRVATSKU U USTA NAKON POBJEDE! Izgubio živce, posvađao se s novinarima: ‘Bit ću nakon Pašića Srbin koji je najdulje na vlasti’

Autor: N.K

U Srbiji su u nedjelju održani predsjednički, izvanredni parlamentarni i izbori za Skupštinu Beograda i još 13 gradova i općina. Obilježile su ih brojne nepravilnosti, pa čak i fizički napadi, a Aleksandar Vučić je prema prvim rezultatima i procjenama potvrdio svoj drugi mandat i ostaje na mjestu predsjednika Republike Srbije.

Podsjetimo, od 2014. godine bio je predsjednik Vlade Srbije, da bi odmah po završetku mandata 2017.godine postao predsjednik Srbije. Oporba i dio javnosti šokiran je odlukom Republičke izborne komisije koja je odbila objaviti rezultate u izbornoj večeri poručivši kako će rezultati biti objavljeni tek sutradan.

Ipak, Vučić i njegova stranka značajno vode i prema procjenama nevladinih organizacija i komercijalnih agencija.

Povodom izbornih rezultata, Vučić se obratio građanima Srbije. Tijek događaja i rezultate pratili smo ovdje.

“Izbori su protekli u redu”

“Recite Darku da mi donese još papira što sam ih ostavio na stolu. Poštovani građani Srbije, mi procjenjujemo da je na današnje izbore izašlo oko 3 milijuna birača. Ogroman broj ljudi, najveći broj u posljednje vrijeme. Bilo je nepotrebnih i besmislenih tenzija. Netko je želio napraviti probleme. Suštinski je sve proteklo u najboljem redu i miru. Moram reći, kada netko nosi spiskove, ljudi ih nose i to nije zabranjeno.

To su sitnice, zadovoljan sam što su ljudi potvrdili demokratsku prirodu srpskog naroda. Ono što je važno za zemlju je to da je utjecaj Ukrajinske krize bio ogroman. Srbija se dramatično pomjerila u desno. Lista SNS-a zahvaljujući odgovornoj politici i ne dodvoravanju nikome imaju nešto manje glasova. Srbija će se morati opredijeliti kako će u budućnost. Ne postoje nikakve iluzije da će se razgovarati sa svim političkim faktorima jer nas čekaju takva vremena. Za one kojima je sve lagodno za takve sigurno neće biti mjesta u Vladi koja se neće baviti lagodnom politikom. To važi za sve”, rekao je.

“Mi imamo preciznije podatke od IPSOS-a i drugih. Naši rezultati su za nijansu drugačiji zato jer imamo i podatke s Kosova i Metohije. Imamo dovoljno za formiranje samostalne vlade”, rekao je Vučić.

“Ponosan sam da sam napravio u Srbiji ono što nitko nije uspio. Ovo znači, samo da vam na dvije tri stvari ukažem. Naravno da imam tremu i da mi nije sve jedno. Jedini sam koji je pobijedio dva puta u prvom krugu. I to da niti jednom čak nije bilo ni tijesno i da je u drugom mandatu značajno veća podrška. U prvom krugu sam dobio preko 2 milijuna glasova”, rekao je Vučić.

“Nakon Nikole Pašića, bit ću Srbin koji će najduže biti na vlasti u jednoj zemlji. Ne hvalim, se bit ću poniza pred svojim narodom koji mi je to omogućio. Beskrajno sam zahvalan našem narodu na Kosovu i Metohiji gdje sam dobio više od 90 posto glasova, našem narodu u Republici Srpskoj gdje sam dobio gotovo 90 posto glasova i našem narodu u Srbiji. Ono što je pred nama je to da se moramo potruditi da napravimo još više stvari. Iz ovoga sam naučio da su djela važna, da su rezultati važni. Ono gdje nije dobro i gdje su dvije liste pretrpjele velike udare, je naša lista i lista Dragana Đilasa. To je zbog naših žestokih borbi. Drugi su tukli po jednima i drugima, lagodno”, rekao je Vučić.

“Kao netko tko ima veliki legitimitet, reći ću da je za Srbiju najvažnije da ima dobre odnose u regiji, da ima Europski put, ali da ima i dobre veze sa svojim tradicionalnim prijateljima i da se ne dodvoravamo nikome”.

“Na kraju želim reći veliko hvala, ogromno hvala građanima Srbije, da sam beskrajno ponosan, a trudim se da sakrijem suze radosnice, prestar da bih cmizdrio pred vama. Hoću se zahvaliti i svojoj obitelji koja je istrpjela svašta i da sam ponosan na našu kampanju, koja je bila najljepšla u povijesti Srbije, što nismo nikoga blatili”, kazao je.

“SNS će sigurno biti dio gradske vlade u Beogradu. Ali ovo što je sada su brojevi koji se ne mogu promijeniti”, zaključio je.









“Mi smo već obradili preko 85 posto biračkih mjesta. Ovo više nije uzorak. Za 15 do 20 minuta ćemo imati sve. Mi to radimo vrlo precizno, a sutra će RIK objaviti detaljno. Naše nije da varamo, nego da kažemo kako je. Čestitam protivnicima i zahvaljujem se mojoj Srpskoj naprednoj stranci koju beskrajno volim i za koju znam kroz koliko je muka prošla i kako je sve napadana i na koje sve moguće načine. Želim se zahvaliti i svima drugima, koji su me podržali”.

“Što vi iz Hrvatske cijeli dan vičete na mene?”

Hrvatska novinarka postavile je pitanje Vučiću.

“Neobično mi je drago što će manijski hrvati ući u Parlament, gospodin Žigmanov, poznajem ga osobno. Mogli su biti i kod nas na listi. Ne mislim da je to problem. Što se tiče Srbije, ne možete mi pronaći jednu lošu i tešku riječ o Hrvatskoj. Ali vi ste to radili. Svaki dan stotine i stotine tekstova ad hominem protiv mene. Ja sam se smijao. Meni je to jasno, to je politika. Srbija će biti jača i bolja, ali želimo i dobre odnose s Hrvatskom. Mi od vas ne tražimo da nam se ispričavati, nemojte ni vi od nas tražiti to i gledat ćemo kako da rješavamo naše probleme u budućnosti”, rekao je Vučić.









“Sedam mjeseci nisam izgovorio Crna Gora, što ste to čuli? Vrijeđaju me svakog dana kako želim nešto osvojiti, nisam spomenuo tu zemlju. Nekima u regiji je Srbija za sve kriva”, rekao je Vučić.

“Da li vas je sramota što se izlazili iz frižidera”, pitala je novinarka N1 televizije s kojom je Vučić na ratnoj nozi. Zaiskrilo je i ovaj put. Novinarka ga je pitala i je li ova večer pokazala da Srbija nema više nikakve institucije budući da je on, a ne izborna komisija predstavila rezultate.

Vučić se naljutio i povisio ton. Pohvali se svojim postignućima i poručio kako mu neće pokvariti raspoloženje večeras te da se ne brinu jer ih sigurna ruka vozi kroz povijest.