Vučić se sprema obratiti svijetu: ‘Svi su mi držali prodike, prihvatio sam to kao muškarac. Nisam plakao’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u SAD-u na 78. zasjedanju Generalne skupštine UN-a. U četvrtak se očekuje njegov govor.

“Glavna tema mog govora bit će principi međunarodnog javnog prava, kao politički veteran želim ostaviti trag tim govorom i molim građane Srbije da ga poslušaju, bit će to nakon 17 sati. Govorit ću činjenice, istinu, a vjerujem da se to mnogima neće svidjeti. Možda ću govoriti malo duže, možda će me prekidati, neki su govorili duže, nisu ih prekidali”, rekao je Vučić.

“Usuglašavamo termine s korejskim predsjednikom, kineskim predsjednikom, važne sastanke. Možemo očekivati ​​širu potporu Narodne Republike Kine. Sada brojimo članice Vijeća sigurnosti, treba nas devet na našoj strani”, rekao je Vučić, prenosi B92.





Miris slobode

Dodao je da će Srbija čuvati svoje nebo i čuvati svoje ljude.

“Osjeća se miris slobode u svijetu. Ne kažem da je došla, ali osjeti se. Vidim kako se slobodarski pokreti šire svijetom… A za nas male, kad to osjetimo, miris slobode, to je ponekad dovoljno. Nastavit ću da udišem miris slobode za Srbiju, nadam se bez štete za Srbiju. Živjela Srbija”, poručio je Vučić iz New Yorka.

Vučić se nakon toga oglasio na Instagramu.

“Srpski narod je trideset godina trpio najgore licemjerje, pritiske i napade, samo zato što je želio sačuvati svoju zemlju i ognjišta svojih pradjedova. U tih trideset godina uzimali su nam sve, od naroda do teritorija. U tom smislu srpski narod je trpio najgore licemjerje, pritiske i napade, samo zato što je želio sačuvati svoju zemlju i ognjišta svojih pradjedova. I za sve što su nam radili uvijek su nas krivili.









Danas je situacija u našoj zemlji jednako teška kao prije petnaest ili dvadeset godina. Međutim, prvi put vjetrovi slobode pušu sve jače ovdje u UN-u. Mi, Srbi i građani Srbije, zrak slobode udišemo duboko i čuvat ćemo svoju zemlju. Nema predaje”, napisao je Vučić.

Sankcije Rusiji

Govoreći o neformalnom ručku koji je organizirao šef europske diplomacije Josep Borell, Vučić je za RTS rekao da su sankcije Moskvi glavna tema za sve.

“Tamo su mi držali prodike, svi redom. Prvo su mi naši prijatelji iz Europe održali lekcije o tome, prihvatio sam to kao muškarac, nisam plakao. Šalu na stranu, rekao sam da mi imamo svoje stavove i svoju politiku”, kaže Vučić.









Tu su se, kako kaže, uključili i drugi iz okruženja, prigovarajući im da ne napreduju brzo, iako su uveli “100 posto politike EU”.