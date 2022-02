VUČIĆ SE NE ODRIČE RUSIJE: ‘Neka oni osude agresiju nad Srbijom’

Autor: Mia Peretić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija vojno neutralna, ali njezina politika nije neutralna. Dodao je i da je Srbija na putu u Europsku uniju, ali neće odustati od tradicionalnih prijateljstava.

Vučić je kazao da je Ukrajina uvijek podržavala suverenitet te zemlje.

Podsjetimo, ambasador Ukrajine u Srbiji Oleksander Aleksandrovič izjavio da Ukrajina i ukrajinski narod očekuju da Srbija osudi jučerašnji potez Rusije.

“On je od nas tražio da osudimo rusku agresiju, ja na to imam prost odgovor: mi smo mala zemlja, ne želimo sebi ukidati mogućnost prijateljstva, ne odlučujemo o budućnosti Ukrajine”, rekao je Vučić.

Pozvao je ambasadora da pozove Zelenskog da osudi ‘agresiju’ koju su nad Srbijom provele zemlje zapada. “Pa kad on to učini, onda ću ja osuditi agresiju”, rekao je on.

Vučić je rekao da je Srbija jedina koja se striktno drži međunarodnog prava.