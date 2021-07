VUČIĆ SAZVAO ZAPOVJEDNIŠTVO! ‘NAORUŽAVAJU SE’: ‘Imamo podatke, sve znamo! Nismo u dobroj situaciji!’

Autor: N.K

Na Kosovu je u Dečanima došlo do masovnog trovanja. Oko 1.500 građana potražilo je pomoć, a sumnja se da su se otrovali preko vodoopskrbne mreže.

Iz Prištine su stigle i insinuacije da su u blizini izvora primijećena dva Srbina u vozilu s novosadskim tablicama.

Sve je to sada prokomentirao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je takve poveznice shvatio kao novi napad na Srbiju.

Oni nisu bili u blizini izvora

“Imamo analizu kretanja vozila sa novosadskim tablicama, nisu bili ni na 500 metara od izvora vode. Čekamo da vidimo šta će reći. Čekamo, slušamo”, kazao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara poslije otvaranja Zdravstvene stanice Borča u okviru Doma zdravlja “Dr Milutin Ivković”.

On je ukazao i na trenutnu situaciju u regiji, a govorio je kako primjećuje da se zemlje u regiji naoružavaju, između ostalog uz pomoć SAD-a.

Vojska Srbije može odgovoriti na prijetnje

Rekao je kako je pozicija Srbije teška, a u pogledu vojske, kaže kako Srbija može odgovoriti na svaku prijetnju.

“Došlo je do velikih uvreda predsjednika Hrvatske i članova Predsjedništva BiH, pa je uhapšen šef sigurnost BiH. Pa ste čuli da iza toga stoji Srbija. Kada čujete sve ovo iz Sarajeva i iz Prištine… Teška i nezavidna pozicija Srbije po pitanju regionalne sigurnosti. Vidite kako se svi naoružavaju, Turci i Amerikanci su dostavili oružja Kosovu, nije to za nas prijetnja, ali ukazuje na to da je neophodno da Srbija ima visoku dozu obazrivosti i da precizno djelujemo”, istaknuo je predsjednik Srbije.

Nisu zainteresirani za ofenzivu

Vučić je istakao da je imao sastanak u Zapovjedništvu u vezi sa spremnošću naše vojske.









“Uvijek ću tražiti više kao vrhovni zapovjednik (oružanih snaga) i zahtjevati ću veću spremnost”, naveo je on i istaknuo da je vojska spremna zaustaviti potencijalnog agresora i dodao da “nismo zainteresirani za ofanzivna djelovanja”.